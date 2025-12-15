Aspiradores para uso industrial

Del equipo móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo llave en mano Ya sea de forma móvil o estacionaria, para pequeñas o grandes cantidades, líquidos o sólidos, material de aspiración normal o nocivo para la salud: con los aspiradores industriales y las unidades de aspiración industrial de Kärcher dominará incluso las tareas de limpieza más difíciles.

Aspiradores para uso industrial líquidos/virutas

Aspiradores para uso industrial líquidos/virutas

Nuestros robustos aspiradores para uso industrial también retienen grandes cantidades de virutas y lubricantes abrasivos de forma duradera y eficaz. Por eso, nuestros aspiradores para uso industrial son la opción perfecta para aspirar virutas y emulsiones, por ejemplo, en fresadoras y modernos centros de mecanizado.

Aspiradores para uso industrial sustancias sólidas/polvo

Aspiradores para uso industrial sustancias sólidas/polvo

Descubra nuestra extensa cartera de productos para aspiradores para uso industrial con una tecnología de filtrado especial para aspirar polvo y sustancias sólidas gruesas y finas. Estos aspiradores para uso industrial están equipados con tecnología de filtro de alta calidad para sustancias nocivas para la salud y tienen una vida útil especialmente larga gracias a la limpieza del filtro.

Aspiradores para uso industrial Ex

Aspiradores para uso industrial Ex

Con nuestros aspiradores certificados para uso industrial con protección contra explosiones para la zona 22 ATEX con las categorías de polvo M y H, siempre tiene la solución óptima para la aspiración de polvos explosivos.

