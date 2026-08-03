Bobina de hilo 1,6 mm
La bobina de hilo retorcido para desbrozadoras proporciona unos excelentes resultados en lugares de difícil acceso. Apta para los modelos LTR 18-25 Battery y LTR 18-30 Battery.
Ya sea a lo largo de las paredes de la casa o alrededor de los arbustos, en todos los jardines hay rincones inhóspitos a los que el cortacésped no puede llegar. Para trabajar en esos recovecos se necesita un equipo pequeño, flexible y, sobre todo, potente: un cortabordes de Kärcher. Este contiene un hilo de corte girado que se reajusta constantemente mediante la alimentación automática del hilo en la bobina. Así, el hilo de corte siempre tiene la longitud perfecta en cada corte y se garantizan unos resultados de corte impecables. Cuando el hilo se gasta, se puede sustituir la bobina en pocos pasos, sin necesidad de utilizar herramientas. Otros puntos a favor son el funcionamiento silencioso y el cambio sencillo y sin herramientas de la bobina de hilo en pocos pasos. Y ya se puede seguir en busca de la última brizna de hierba. La bobina de hilo retorcido para desbrozadoras es apta para los modelos LTR 18-25 Battery y LTR 18-30 Battery.
Características y ventajas
Hilo girado
- Preciso, silencioso y fiable: todo ello garantizado por el hilo girado.
Alimentación automática del hilo
- El hilo de corte se reajusta automáticamente, de modo que siempre tiene la longitud perfecta.
Cambio del carrete de hilo sin necesidad de herramientas
- Con un par de sencillas operaciones se puede cambiar el carrete de hilo sin necesidad de herramientas.
Tapa de la bobina
- Aparte del carrete de hilo, el equipo de serie también incluye la tapa adecuada.
Uso flexible
- Con el resistente hilo de corte se llega sin esfuerzo a los puntos más complicados del jardín.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Grosor del hilo (mm)
|1,6
|Longitud del hilo por carrete (m)
|3,6
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|75 x 75 x 34
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped