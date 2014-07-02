Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías,pincel aspirador, DN 35
Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|210 x 120 x 40