Limpiadora de superficies T-Racer T 7 Plus
Gracias a la boquilla de alto rendimiento también limpia rincones y bordes de forma minuciosa: la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer con función de lavado, para una limpieza de grandes superficies efectiva y sin salpicaduras.
Con la limpiadora de superficies T 7 Plus T-Racer se pueden limpiar grandes superficies en exteriores de forma eficiente y sin salpicaduras. El brazo de rotación Twin Jet permite una retirada de la suciedad en grandes superficies, lo cual ahorra aprox. un 50 % del tiempo de trabajo con comparación la limpieza mediante lanza pulverizadora. La boquilla de alto rendimiento adicional permite además una limpieza efectiva de los rincones y bordes. Y con ayuda de la boquilla de enjuague integrada se enjuaga fácilmente la suciedad disuelta de la superficie limpiada, ahorrando el farragoso trabajo posterior. Mediante el ajuste de la distancia de las boquillas respecto al objeto que se va a limpiar, se pueden limpiar tanto superficies duras, como piedra y hormigón, como también superficies más sensibles, como madera. Es especialmente fácil maniobrar la T-Racer mediante el llamado efecto aerodeslizador. Las distintas funciones se pueden controlar fácilmente accionando los pedales. Se pueden limpiar en muy poco tiempo incluso superficies verticales, como puertas de garaje, gracias a la práctica asa. Adecuada para limpiadoras de alta presión de las gamas K 4 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratoriasBuen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección contra salpicadurasLimpieza sin salpicaduras.
Boquilla de alto rendimiento adicional integradaIdeal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes. Cambio cómodo entre las funciones individuales mediante interruptor de pedal.
Boquilla de enjuague integrada
- La suciedad disuelta se puede eliminar directamente enjuagando sin el farragoso trabajo posterior.
Ajuste de altura
- La adaptación de la distancia de las toberas permite la limpieza de distintas superficies.
- Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Patines de deslizamiento
- La limpiadora de superficies se desliza sobre la superficie al fregar.
Pedales
- Cambio cómodo y ergonómico entre las distintas funciones.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Puertas de garajes
- Fachadas de casas pequeñas
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
Accesorios
Encontrar pieza
