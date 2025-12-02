PressurePro detergente activo, neutro RM 55, 2.5l

Detergente activo universal para hidrolimpiadoras, para eliminar grasa, aceite y suciedad provocada por las emisiones, así como restos de insectos en fachadas y superficies delicadas.

El detergente activo neutro PressurePro RM 55 de Kärcher es un detergente universal, versátil, basado en tensioactivos, libre de siliconas y de precipitación fácil en separador de aceite, desarrollado especialmente para aplicaciones con agua fría y alta presión. Elimina eficazmente aceites, grasas y proteínas, pero también polen y restos de insectos, así como diversos tipos de suciedad provocada por las emisiones, y es ideal para su uso en superficies sensibles a los álcalis, como aluminio, plásticos y superficies pintadas. Por ello, el detergente activo se puede emplear tanto como limpiador para fachadas como para superficies de trabajo, equipos, cámaras frigoríficas y cintas transportadoras en la industria alimentaria. Además, también convence por su limpieza respetuosa con los materiales de cabinas de espera y de fumadores de paradas de autobús, estaciones de tren y aeropuertos, así como con el mobiliario de plástico en la hostelería en el exterior.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 2,5
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 4
Valor de pH 10
Peso (kg) 2,5
Peso con embalaje incluido (kg) 2,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 129 x 127 x 300
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Limpieza de fachadas
  • Superficies textiles