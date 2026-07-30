Equipos para exteriores

Tecnología de baterías para profesionales Al cambiar del soplador de hojas al cortasetos o cortacésped, solo tiene que llevarse la batería. Todas las baterías de 36 voltios de la gama Kärcher Outdoor Power Equipment son compatibles con cualquier equipopara que esté listo en todo momento. Gracias al alto rendimiento y autonomía de nuestros equipos con batería, conseguirá los mejores resultados en cada trabajo, que podrá realizar de forma silenciosa, ergonómica y cómoda. Así se demuestra la calidad Kärcher para las más altas exigencias y sus requisitos particulares. Es el equipo perfecto para cualquier trabajo para el cuidado profesional de jardines.