LIMPIADORES DE VAPOR

Los limpiadores de vapor de Kärcher, garantizan la limpieza en toda la casa; su familia puede estar segura de que todo esta completamente limpio sin productos químicos. Gracias al rendimiento de limpieza superior, el vapor elimina hasta el 99,999% * de coronavirus, así como el 99,99% ** de todas las bacterias domésticas típicas, y garantiza un entorno de vida higiénico y saludable. Ya sea en la cocina, el baño, en el suelo o en azulejos y cristales, Kärcher realmente funciona a la perfección y ofrece los mejores resultados. ¡Descubra todas las aplicaciones posibles ahora!

El uso del vapor para combatir coronavirus * y bacterias **

Simple y eficaz en su uso contra bacterias y coronavirus ¡Así es el vapor caliente!. La potente salida de vapor, la alta temperatura de este mismo, las potentes boquillas y los paños de limpieza calientes garantizan que los limpiadores de vapor de Kärcher puedan eliminar hasta el 99,999% * de virus envueltos como coronavirus o influenza, así como el 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas en superficies duras, accesorios, azulejos, espejos, etc.

  • Higiene y limpieza a fondo con vapor: sin productos químicos, solo con agua del grifo.
  • Eliminación de hasta el 99,999% * de los coronavirus, así como del 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas en superficies lisas y duras.
  • Mejor rendimiento de limpieza que con los métodos de limpieza manual convencionales con detergente.
  • Alta temperatura de vapor, ¡Fuerte generación de vapor!.
Limpiadores de Vapor vs. Coronavirus

REVIVE EL WOW QUE SOLO DA EL PODER DEL VAPOR

Realice su selección con la serie de accesorios mejorados de la serie EasyFix

SC 1 EasyFix

Rápido, compacto y perfecto para uso ocasional. Gracias a su tamaño, se puede almacenar directamente en el lugar de uso (por ejemplo, cocina, baño). A pesar de su práctico tamaño, el SC 1 EasyFix también elimina hasta el 99,999% de los coronavirus *, así como el 99,99% de las bacterias domésticas típicas. **

Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

SC 2 EasyFix

La solución de entrada perfecta al mundo de la limpieza a vapor, la tiene el SC 2 Easy Fix, que cuenta con todas las funciones esenciales. Los accesorios multifuncionales se pueden almacenar directamente en el dispositivo.

Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

SC 2 DeLuxe EasyFix

El compacto y nuevo SC 2 DeLuxe EasyFix con anillo LED iluminado para mostrar el modo de funcionamiento. Ideal para todas las superficies duras de la casa.

Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

SC 3 EasyFix

Con un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos, el SC 3 EasyFix está inmediatamente listo para su uso y se puede rellenar continuamente. Cuenta con un innovador sistema de descalcificación.

Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

La mejor forma de limpiar ***

El suelo siempre será el área más sucia de la casa. Desafortunadamente no solo es un foco de infección para los bebés que gatean, los niños que juegan, sino también para las mascotas, por todos  los virus y la suciedad que se acumula en tan poco tiempo. ¡Los limpiadores de vapor son la solución perfecta para esto! En superficies duras como piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, azulejos y cristales, garantizan de forma fiable la higiene y limpieza sin dejar residuos químicos ya que solo necesitan de agua para trabajar. Las boquilla de suelo EasyFix aseguran que el vapor permanezca directamente en el suelo durante mucho tiempo para que pueda desplegar su máximo efecto. El resultado: eliminación de hasta el 99,999% * de los coronavirus, así como el 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas. Por tanto, los limpiadores de vapor de Kärcher son considerablemente más higiénicos que los trapeadores convencionales. *** 

¡A todo vapor al limpiar la casa!

Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

Limpiando pisos con vapor

Al limpiar revestimientos de suelos duros como piedra, baldosas, PVC, laminado, azulejos o parquet sellado, el limpiador a vapor garantiza la máxima limpieza e higiene, sin residuos químicos.

Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

Limpiando baños con vapor

Además, al limpiar azulejos, superficies de vidrio y espejos, ventanas, accesorios, regaderas, grietas y juntas o grietas, los limpiadores de vapor hacen un trabajo perfecto y garantizan una limpieza higiénica absoluta.

Aquí puedes encontrar más tips de limpieza con nustros Limpiadores de Vapor

¡Nuestros limpiadores de vapor, son todo terreno, gracias a sus accesorios!

La amplia gama de accesorios para los limpiadores de vapor de Kärcher, garantiza una amplia gama de posibles aplicaciones en toda la casa.

Cleaning the floor with Kärcher steam cleaner

Boquillas manuales para el suelo

Person cleaning kitchen with steam cleaner

Kits de tela

Cleaning of water tap with with steam cleaner brush

Sets de cepillos

Person cleaning bathroom with Kärcher steam cleaner

Mangueras de vapor

Cleaning of door knob with Kärcher steam cleaner

Kits de accesorios

Window cleaning with the Kärcher steam cleaner

Otros

* Al limpiar las manchas con el limpiador de vapor de Kärcher, tarda un aproximado de 30 segundos para lograr el  nivel máximo de vapor, lo que elimina el 99,999% de los virus envueltos, como el coronavirus o la influenza (con la excepción del virus de la hepatitis B), se eliminan de la superficie suave, superficies duras del hogar (gérmenes de prueba: virus Vaccinia Ankara modificado) al contacto directo con la superficie a limpiar.

** Cuando se limpia a una velocidad de limpieza de 30 cm / sy con la presión de vapor máxima, el 99,99% de todas las bacterias domésticas típicas en superficies domésticas lisas y duras mueren (gérmenes de prueba: Enterococcus hirae) al contacto directo con la superficie a limpiar.

*** Una limpieza a fondo con el limpiador a vapor de Kärcher da como resultado un mejor rendimiento de limpieza que la limpieza manual con un trapeador y detergente. Probado de acuerdo con los estándares internacionales de desempeño.

