El suelo siempre será el área más sucia de la casa. Desafortunadamente no solo es un foco de infección para los bebés que gatean, los niños que juegan, sino también para las mascotas, por todos los virus y la suciedad que se acumula en tan poco tiempo. ¡Los limpiadores de vapor son la solución perfecta para esto! En superficies duras como piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, azulejos y cristales, garantizan de forma fiable la higiene y limpieza sin dejar residuos químicos ya que solo necesitan de agua para trabajar. Las boquilla de suelo EasyFix aseguran que el vapor permanezca directamente en el suelo durante mucho tiempo para que pueda desplegar su máximo efecto. El resultado: eliminación de hasta el 99,999% * de los coronavirus, así como el 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas. Por tanto, los limpiadores de vapor de Kärcher son considerablemente más higiénicos que los trapeadores convencionales. ***