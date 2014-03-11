LIMPIADORES DE VAPOR
Los limpiadores de vapor de Kärcher, garantizan la limpieza en toda la casa; su familia puede estar segura de que todo esta completamente limpio sin productos químicos. Gracias al rendimiento de limpieza superior, el vapor elimina hasta el 99,999% * de coronavirus, así como el 99,99% ** de todas las bacterias domésticas típicas, y garantiza un entorno de vida higiénico y saludable. Ya sea en la cocina, el baño, en el suelo o en azulejos y cristales, Kärcher realmente funciona a la perfección y ofrece los mejores resultados. ¡Descubra todas las aplicaciones posibles ahora!
El uso del vapor para combatir coronavirus * y bacterias **
Simple y eficaz en su uso contra bacterias y coronavirus ¡Así es el vapor caliente!. La potente salida de vapor, la alta temperatura de este mismo, las potentes boquillas y los paños de limpieza calientes garantizan que los limpiadores de vapor de Kärcher puedan eliminar hasta el 99,999% * de virus envueltos como coronavirus o influenza, así como el 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas en superficies duras, accesorios, azulejos, espejos, etc.
- Higiene y limpieza a fondo con vapor: sin productos químicos, solo con agua del grifo.
- Eliminación de hasta el 99,999% * de los coronavirus, así como del 99,99% ** de las bacterias domésticas típicas en superficies lisas y duras.
- Mejor rendimiento de limpieza que con los métodos de limpieza manual convencionales con detergente.
- Alta temperatura de vapor, ¡Fuerte generación de vapor!.
REVIVE EL WOW QUE SOLO DA EL PODER DEL VAPOR
Realice su selección con la serie de accesorios mejorados de la serie EasyFix
SC 1 EasyFix
Rápido, compacto y perfecto para uso ocasional. Gracias a su tamaño, se puede almacenar directamente en el lugar de uso (por ejemplo, cocina, baño). A pesar de su práctico tamaño, el SC 1 EasyFix también elimina hasta el 99,999% de los coronavirus *, así como el 99,99% de las bacterias domésticas típicas. **
SC 2 EasyFix
La solución de entrada perfecta al mundo de la limpieza a vapor, la tiene el SC 2 Easy Fix, que cuenta con todas las funciones esenciales. Los accesorios multifuncionales se pueden almacenar directamente en el dispositivo.
SC 2 DeLuxe EasyFix
El compacto y nuevo SC 2 DeLuxe EasyFix con anillo LED iluminado para mostrar el modo de funcionamiento. Ideal para todas las superficies duras de la casa.
La mejor forma de limpiar ***
¡A todo vapor al limpiar la casa!
Limpiando pisos con vapor
Al limpiar revestimientos de suelos duros como piedra, baldosas, PVC, laminado, azulejos o parquet sellado, el limpiador a vapor garantiza la máxima limpieza e higiene, sin residuos químicos.
Limpiando baños con vapor
Además, al limpiar azulejos, superficies de vidrio y espejos, ventanas, accesorios, regaderas, grietas y juntas o grietas, los limpiadores de vapor hacen un trabajo perfecto y garantizan una limpieza higiénica absoluta.
¡Nuestros limpiadores de vapor, son todo terreno, gracias a sus accesorios!
La amplia gama de accesorios para los limpiadores de vapor de Kärcher, garantiza una amplia gama de posibles aplicaciones en toda la casa.
Boquillas manuales para el suelo
Kits de tela
Sets de cepillos
Mangueras de vapor
Kits de accesorios
Otros
* Al limpiar las manchas con el limpiador de vapor de Kärcher, tarda un aproximado de 30 segundos para lograr el nivel máximo de vapor, lo que elimina el 99,999% de los virus envueltos, como el coronavirus o la influenza (con la excepción del virus de la hepatitis B), se eliminan de la superficie suave, superficies duras del hogar (gérmenes de prueba: virus Vaccinia Ankara modificado) al contacto directo con la superficie a limpiar.
** Cuando se limpia a una velocidad de limpieza de 30 cm / sy con la presión de vapor máxima, el 99,99% de todas las bacterias domésticas típicas en superficies domésticas lisas y duras mueren (gérmenes de prueba: Enterococcus hirae) al contacto directo con la superficie a limpiar.
*** Una limpieza a fondo con el limpiador a vapor de Kärcher da como resultado un mejor rendimiento de limpieza que la limpieza manual con un trapeador y detergente. Probado de acuerdo con los estándares internacionales de desempeño.