Professional
Limpieza con alta presión
Las ventajas son convincentes: una limpieza más rápida y mejor con un menor consumo energético y una menor contaminación por aguas residuales. Los detergentes de Kärcher proporcionan resultados brillantes en la industria, en talleres y en el sector alimentario. Limpiadoras de alta presión y detergentes perfectamente adaptados entre sí.
Limpieza de suelos
Los detergentes FloorPro de Kärcher consiguen un elevado grado de eficacia y le permiten alcanzar el máximo rendimiento de limpieza con menor potencia y en menor tiempo. En el sistema de limpieza de Kärcher, los distintos equipos, accesorios y detergentes están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, podrá realizar su trabajo de un modo más fácil, rápido y cómodo.Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor protección de los equipos de limpieza y de las superficies a limpiar.
Limpieza de alfombras
La línea CarpetPro limpia y conserva las superficies textiles de forma eficaz y cuidadosa. Este sistema innovador reduce los tiempos de limpieza y de secado, previene la pronta reaparición de suciedad y protege las superficies tratadas, así como el medio ambiente y su bolsillo. La línea CarpetPro se basa en la tecnología iCapsol, que encapsula y retiene la suciedad. Ya no necesitará lavar la alfombra, ya que la suciedad restante encapsulada se aspira fácilmente en la limpieza de mantenimiento posterior. La alfombra se seca y será de nuevo transitable en un instante.
Lavado de piezas
En la producción industrial deben limpiarse diariamente millones de piezas para la preparación de recubrimientos o para el montaje final. En este sector, los requisitos de rendimiento de limpieza, protección de la superficie y eliminación total de residuos son muy altos. Por ello, Kärcher ha desarrollado específicamente detergentes muy eficaces que consiguen rendimientos convincentes, tanto en las lavadoras de piezas clásicas, como en las lavadoras de piezas ecológicas de Kärcher. Esta es la razón por la que las lavadoras de piezas ecológicas de Kärcher PC Bio 100 y PC Bio 200 han sido galardonadas con el premio «Automechanika». Todos los detergentes para el lavado de piezas de Kärcher están libres de NTA y de disolventes (sin COV).
Tratamiento de aguas
Para garantizar el funcionamiento duradero y sin averías del equipo y unos buenos resultados de tratamiento, Kärcher ofrece las sustancias químicas adecuadas para el tratamiento del agua. Estos productos han sido acreditados tras años de utilización y mejorados para cada tipo de equipo y aplicación.
Lavado de vehículos
Nuestros detergentes son totalmente efectivos con todas las durezas del agua y están exactamente adaptados a las instalaciones de lavado de vehículos de Kärcher. Las sustancias especiales contenidas protegen de la corrosión las piezas en contacto con el agua. Los productos ASF son especialmente respetuosos con el medio ambiente, gracias a sus fórmulas patentadas fácilmente degradables.