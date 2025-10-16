Limpieza de suelos

Los detergentes FloorPro de Kärcher consiguen un elevado grado de eficacia y le permiten alcanzar el máximo rendimiento de limpieza con menor potencia y en menor tiempo. En el sistema de limpieza de Kärcher, los distintos equipos, accesorios y detergentes están perfectamente adaptados entre sí. De este modo, podrá realizar su trabajo de un modo más fácil, rápido y cómodo.Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor protección de los equipos de limpieza y de las superficies a limpiar.

Kärcher Detergente para la limpieza de mantenimiento

Detergente para la limpieza de mantenimiento

!universell einsetzbar; zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen harten und elastischen Böden; extrem sparsam; streifenfreie Reinigung; besonders schaumarm; löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen; trocknet schnell!

GO TO PRODUCTS
Kärcher Limpieza y conservación de mantenimiento / limpiador en spray

Limpieza y conservación de mantenimiento / limpiador en spray

!Reinigung und Pflege in einem; entfernt Absatz- und Begehspuren; erzeugt mit hoher Deckkraft Pflegefilm: rutschhemmend; schmutzabweisend; abriebfest!

GO TO PRODUCTS
Kärcher Limpiador básico

Limpiador básico

!kraftvolle Grundreinigung; starke Verschmutzungen; entfernt selbst hartnäckige Rückstände; hocheffizient; leichtes Entfernen von Wachs, etc.; schaumarm; umweltschonend; frische Duftnote!

GO TO PRODUCTS
Kärcher Detergente

Detergente

!Mittel zur Pflege und Schutz von harten und elastischen Bodenbelägen; augezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit; erhöhte Beständigkeit; rutschhemmend, schmutzabweisend, abriebfest; der Boden ist härter und strapazierfähiger!

GO TO PRODUCTS
Kärcher