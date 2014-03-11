Hidrolavadoras
¿Recuerdas esa sensación que tenías cuando tu auto era nuevo y tu camino de entrada estaba recién pavimentado? ¿Cuando inauguraste los muebles de jardín y las paredes del jardín todavía estaban libres de musgo? ¡Ese fue un verdadero momento WOW! Pero bueno, el polvo, la suciedad y el crecimiento descontrolado no tienen nada que ver contigo y tu hidrolavadora a presión Kärcher. El WOW sigue ahí. ¡Recuperalo junto con Kärcher! Justos luchen contra la suciedad con mucha potencia y diviértanse haciéndolo.
Convierte un trabajo sucio en puro placer. ¡Trae de vuelta el WOW!
Conoce la primera hidrolavadora conectada a una aplicación.
REVIVE EL WOW COMO UN EXPERTO
Con las primeras hidrolavadoras a presión conectadas a una aplicación, ahora estás en las grandes liga. Domine la gama Smart Control de Kärcher directamente desde su celular y, con el asesor de aplicaciones al alcance de su mano, explore la presión ideal para todo lo que limpia y los diversos accesorios que siempre le brindarán el resultado de limpieza óptimo.
Limpie como un experto con el consultor de la aplicación
Simplemente conecte la hidrolavadora Smart Control a la aplicación Kärcher Home & Garden en el celular, y la limpieza se vuelve más fácil y eficiente. Porque el asesor de aplicaciones de la aplicación ofrece consejos y trucos prácticos sobre muchas situaciones de limpieza, como el nivel de presión óptimo para el objeto a limpiar.
Modo de Impulsión
Los dispositivos Smart Control tienen un modo de impulsión (Boost) para potencia adicional. Para que la suciedad más persistente ya no sea un problema, se aplica una mayor presión durante 30 segundos. El modo Boost se puede activar mediante la pistola rociadora o la aplicación.
Todo lo que necesites
Con detalles de equipamiento inteligentes como la pistola rociadora Smart Control, la lanza rociadora Multi Jet 3 en 1 y el sistema de detergente Plug 'n' Clean, enfrentará cualquier desafío de limpieza con calma.
La app Home & Garden
¿De qué sirve el poder si no se usa de una manera inteligente? ¡No hay forma en absoluto! Esta es la razón por la que los dispositivos de la gama Smart Control no solo son realmente potentes, sino que también cuentan con una gran cantidad de experiencia de Kärcher. A través de Bluetooth, puede conectar fácilmente su lavadora a presión Smart Control con su teléfono inteligente usando la aplicación Home & Garden. Y con los consejos de nuestros expertos, puede devolverle el WOW a las cosas que rara vez limpia o que limpia por primera vez, como un experto.
El rango de Power Control
A la hora de limpiar, se necesita la tecnología adecuada. Y eso es justo lo que puede ofrecer la gama Power Control. Plena potencia, puntas inteligentes y potentes accesorios. Como la pistola con gatillo Power Control, por ejemplo, que muestra la presión establecida directamente en la pantalla y se puede cambiar fácilmente del modo de presión al modo de detergente. O la aplicación Home & Garden que le muestra qué tecnología hará que su lavadora a presión sea aún más suave y eficiente. Otros detalles del equipamiento incluyen el sistema de detergente Plug 'n' Clean para un cambio rápido y limpio del detergente, el asa telescópica de aluminio de alta calidad para un transporte agradable y un almacenamiento que ahorra espacio, el sistema Quick Connect para una conexión sin esfuerzo y que ahorra tiempo y desconexión de la manguera de alta presión hacia y desde el dispositivo y la pistola, así como la posición de estacionamiento para accesorios que están siempre a mano.
Cuatro tips poderosos
Cuando se trata de limpieza y mantenimiento, siempre se puede confiar en nuestras hidrolavadoras a presión. Pero eso no es todo lo que pueden ofrecer. ¿Un diseño excepcionalmente compacto? ¿O un diseño ligero, cómodo, portátil e inalámbrico? Cada gama de productos tiene sus propios puntos fuertes. Perfectamente adaptado a los requisitos individuales.
Smart Control
Este tipo de hidrolavadoras hechas con una alta tecnología, pueden hacer frente a cualquier cosa. Con la aplicación Home & Garden integrada, Bluetooth y detalles de equipamiento inteligentes, como la pistola de gatillo Smart Control y la lanza pulverizadora de chorro logran una función múltiple 3 en 1.
Power Control
La limpieza suave y eficaz nunca ha sido tan fácil como lo es gracias a una buena dosis de potencia. El apoyo que brinda la aplicación Home & Garden y dispositivos potentes, como la pistola de gatillo Power Control con pantalla o la lanza pulverizadora Vario Power te regalarán una satisfacción visual al ver todo limpio a tu alrededor.
Compact
Aquellos que buscan portabilidad y un diseño compacto encontrarán aquí la ayuda ideal. Este tipo de hidrolavadora, requiere mínimos requisitos de espacio, fácil de almacenar y siempre rápido para trabajar. Con almacenamiento de manguera inteligente e integrador.
Modos de limpieza
Cuando se habla de tener más presión muchas veces pensamos en que significa que, se requiere implementar más poder de limpieza del área. Pero no todo el mundo necesita la máxima potencia. Es por eso que hemos definido una variedad de clases de rendimiento. El resultado: la lhidrolavadora adecuada para cada trabajo.
K 5
K 4
K 3
K 2
Áreas de aplicación para las hidrolavadoras
Lavar a presión es la forma más efectiva de limpiar cuando uno se encuentra al aire libre, además de que es es extremadamente fácil: conectas tu dispositivo al suministro de agua y a la toma de corriente, abres el grifo, enciendes la lavadora a presión y ¡que comience la diversión de limpieza!
Con los accesorios especiales, los dispositivos se transforman en verdaderos todoterrenos: ya sea para el patio o la terraza, la limpieza de automóviles, la limpieza de canaletas o incluso la limpieza de contenedores, las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas. La presión siempre es mayor en la boquilla y la distancia de la boquilla a la superficie que se limpia debe ajustarse en consecuencia para obtener un resultado de limpieza perfecto. Nuestros ejemplos prácticos muestran cómo puede lograr los mejores resultados con tu hidrolavadora.
¡Las hidrolavadoras ofrecen la solución adecuada para cada tarea de limpieza!
Nuestra investigación muestra que algunos de los proyectos de limpieza de exteriores más comunes incluyen el limpiar:
- Bicicletas.
- Máquinas/herramientas para césped y jardín.
- Muebles de Jardín.
- Vallas y pasarelas.
- Motocicletas y scooters.
- Coches pequeños.
- Escalones y entradas.
- Autos medianos, camionetas y SUV's.
- Paredes de ladrillo y piedra.
- RV y vehículos todo terreno.
- Piscinas y grandes patios.
- Exteriores de casas y calzadas.
Mira algunos ejemplos de aplicación
Piedras o ladrillos cubiertos de musgo
Dado que el musgo no solo forma una capa gruesa sobre las piedras y los ladrillos, sino que también penetra en los poros, se recomienda usar un Dirtblaster para eliminarlo. La boquilla Dirtblaster produce un rocío concentrado que gira a alta velocidad. Sosteniendo la pistola de gatillo vertical a la superficie cubierta de musgo y limpiando lentamente de un borde al otro a una distancia de alrededor de 8 a 12 pulgadas, en cuestión de segundos se logra eliminar el musgo de las superfies.
Autos
Los productos de limpieza y los accesorios especiales de Kärcher garantizan un cuidado completo y cuidadoso del vehículo. Para hacer que el automóvil brille con solo unos simples pasos, primero se debe usar la varilla rociadora Vario Power para enjuagar la suciedad suelta. Luego, se debe aplicar detergente usando la configuración de baja presión en la varilla Vario Power Spray, o para una espuma estilo lavado de autos aún más lujosa, una boquilla de espuma opcional. Aplicando la espuma de arriba hacia abajo, y asegurándose de no dejar que se seque. Aumentara la presión sobre la varilla rociadora Vario Power para enjuagar la espuma y toda la suciedad/desechos. Para las áreas que requieren más atención, se puede conectar un cepillo opcional a la varilla rociadora para ayudar a aflojar los insectos y secar la suciedad o el lodo.
Patios
Nuestros limpiadores de superficies T-Racer son la solución óptima para la limpieza rápida y eficiente de grandes áreas exteriores; además que son un 50% más rápidos que la limpieza con una lanza rociadora. También ofrecen la opción de adaptar individualmente la distancia de las boquillas a la superficie de limpieza. Las superficies duras como la piedra o el hormigón, por ejemplo, se pueden limpiar según sea necesario, al igual que las superficies delicadas. El brazo giratorio con dos boquillas de alta presión genera el llamado efecto aerodeslizador, que permite que el limpiador de superficies flote sobre el suelo. Esto significa que el T-Racer es especialmente fácil de maniobrar durante la limpieza. Gracias a la empuñadura ergonómica, incluso las superficies verticales, como entre otras puertas de garaje, también se pueden limpiar de forma óptima. Otra ventaja: la carcasa protege al usuario y las paredes contra las salpicaduras de agua.
Maquinas para jardín
¡Di adiós a estar tallando! Con una lavadora a presión de Kärcher, la suciedad y la tierra se pueden eliminar de manera eficiente de macetas y macetas, palas, palas, rastrillos, carretillas, etc. en un abrir y cerrar de ojos. La varilla rociadora Vario Power y la varilla rociadora Dirtblaster son especialmente adecuadas para esta tarea. ¡Trabajar en el jardín nunca ha sido tan fácil!
Muebles de jardín
Manchas antiestéticas en muebles de jardín, causadas por la contaminación del aire o por el invierno pasado: afróntelos con los accesorios apropiados para lavadoras a presión. Para suciedad intensa, recomendamos usar el cepillo de lavado de Kärcher junto con el detergente de Kärcher.
Persianas
Antes de limpiar hay que cerrar las persianas. Ajuste la lanza rociadora a baja presión y aplique el limpiador multiusos Karcher. Comenzando en la sección más baja de las persianas. Deja que el detergente actúe durante unos minutos para que la suciedad se afloje por completo, pero no permita que se seque. Finalmente, elimine la suciedad disuelta con el cepillo de lavado de cerdas suaves y enjuague el detergente y la suciedad con la varilla rociadora Vario Power.
Las ventajas de las hidrolavadoras de Kärcher para lograr: Hogar de WOW
Durante más de 70 años, Kärcher ha estado perfeccionando el arte de la limpieza a alta presión y ofreciendo a los clientes una experiencia de limpieza de nivel superior gracias a su innovación continua. Hay una gran variedad de razones para usar una hidrolavadora Kärcher: únete con nosotros en el hogar de WOW.
La tecnología que te pone por delante
Rendimiento excepcional para un ahorro de tiempo, agua y energía de hasta un 50 %
Calidad que puedes ver y sentir
Calidad de marca confiable, totalmente probada para un funcionamiento y rendimiento adecuados
Experiencia que crea fidelidad
Pionero y líder del mercado en la industria de la limpieza
Sostenibilidad que ayuda a la humanidad y al medio ambiente
Apoyar la economía circular y reducir los contaminantes a lo largo de toda la cadena de valor
Productos tan diversos para la vida
Encuentra más
El dispositivo adecuado para cada requisito; el accesorio adecuado para cada aplicación
Accesorios y Detergentes
Todo el paquete cuenta con la combinación correcta de accesorios y productos de limpieza, incluso la suciedad más resistente no tendrá ninguna posibilidad. Los accesorios originales de Kärcher aumentan el rendimiento de limpieza, reducen el tiempo necesario para completar un proyecto y reducen el esfuerzo general necesario para lograr los resultados deseados.
Accesorios para Hidrolavadora
Kärcher ofrece una gama más amplia de accesorios para hidrolavadoras a presión que cualquier otra marca. Esto nos permite resolver cada problema de limpieza, sin importar cuán específico sea.
Detergentes para Hidrolavadora
La nueva generación de detergentes Kärcher está creando un gran revuelo con su principio activo 3 en 1. Además de un efecto de limpieza perfecto, estos nuevos productos multitalentos brindan un cuidado suave y una protección confiable, ahorrando tiempo y esfuerzo. Mediante el uso de recursos naturales y renovables, Kärcher pone aún más énfasis en la sostenibilidad. Además, el diseño de la botella inteligente también es un éxito. Ya sea para conexión (Plug 'n' Clean), para llenar el depósito de detergente o como recipiente para usar a través de la manguera de succión de detergente, los nuevos detergentes son universalmente adecuados para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher.
En nuestro buscador de detergentes encontrarás el producto de limpieza adecuado para su lavadora a presión Kärcher.