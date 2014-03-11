Limpiador de cristales inalámbrico
Sin rayas. Rápido y Multifuncional.
El limpiador de cristales inalámbrico garantiza una limpieza sin rayas y sin que gotee agua sucia. Este equipo no solo limpia las ventanas de forma rápida y eficaz, sino también todas las superficies lisas como placas de cocción, espejos, puertas, azulejos y baldosas.
Revive el WOW en todas las superficies lisas.
Limpieza sin rayas. Tres veces más rápido. No solo para ventanas.
Ahorre tiempo y esfuerzo con el limpiador de cristales inalámbrico de Kärcher. La función de succión de este equipo garantiza una limpieza extremadamente eficaz y unas ventanas relucientes, sin rayas ni residuos. Además, el práctico y ergonómico Limpiador de cristales inalámbrico de Kärcher hace posible una limpieza de ventanas muy higiénica, ya que no hay contacto directo con el agua sucia. El limpiador de cristales, es adecuado para todas las áreas lisas como espejos, placas de cocción, puertas, azulejos y mesas.
Limpiador de cristales inalámbrico de Kärcher para todas las superficies lisas
Un todoterreno multifuncional: además de las ventanas, el limpiador de cristales inalámbrico de Kärcher limpia casi todas las superficies lisas, como parabrisas, espejos, canceles de baño, placas de cocción, mesas de cristal y barras de cocina.
Limpieza de ventanas
Limpiar las ventanas nunca ha sido tan fácil. Utilice nuestro limpiador de cristales inalámbrico para obtener resultados sin rayas en segundos.
Limpiando regaderas
Aspirar y limpiar toda la regadera, junto con sus paredes con azulejos en regaderas y baños de forma rápida y sin esfuerzo.
Aspirando líquidos
Utilice el Limpiador de Cristales de Kärcher para aspirar los derrames de las superficies.
Absorber la condensación
Con el limpiador de cristales de Kärcher, absorberá rápidamente el exceso de humedad de estos mismos.
Previa limpieza, sencilla
La preparación es clave: para obtener un resultado de limpieza óptimo, el cristal o la superficie deben limpiarse previamente y humedecerse. Solo después, es que se utiliza el WV y se puede aspirar el agua sucia. Hay 3 opciones disponibles para una limpieza previa óptima: la botella rociadora estándar, la botella rociadora extra, la bolsa cinturón que facilitará el trabajo y no lo entorpecerá. Todo funcionará mejor con el detergente adecuado.
Botella de spray estándar
Con paño de microfibra. Facilita la limpieza de cualquier superficie lisa.
Bolsa cinturón para WV
Práctica bolsa cinturón ajustable para llevar el limpiador inalámbrico de cristales WV 1, ligero y seguro de usar.
Detergente Limpia Cristales 500
Para limpieza de cristales, logra una limpieza eficiente y rápida en complemento.
Resultados de limpieza sin rayas en 3 pasos con botella rociadora y aspiradora de ventana inalámbrica
1. Rocíe
Primero, rocíe agente limpiador sobre el cristal.
2. Limpie
Luego, es hora de limpiar la ventana.
3. succión
Luego es momento de succionar el agua sucia.¡Y listo!
Mejora la limpieza con un limpiador de cristales inalámbrico de Kärcher
¡CONOCE TODOS NUESTROS ACCESORIOS PARA TU LIMPIADOR DE CRISTALES!
La gama de accesorios es el complemento perfecto y garantiza una limpieza de cristales personalizada y aún más cómoda gracias a ideas de productos sofisticadas.