Increíblemente versátiles: limpieza con alta presión de Kärcher Kärcher inventó la hidrolavadora de alta presión en 1950 y ha estado refinando el principio de limpieza a alta presión desde entonces. Más rendimiento con menos consumo. Mayor vida útil de servicio con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher ofrece una gama de productos que no hay nada que desear en términos de refinamiento técnico y versatilidad deja - que funciona con agua caliente o calefacción, impulsado por motores eléctricos o motores de combustión interna, móviles o estacionarios.

Limpie máquinas, vehículos y edificios a diario: con la presión y gran capacidad de las lavadoras a presión de agua fría también se puede remover la suciedad más difícil. Ideal para las grandes superficies.

Con agua caliente, las hidrolavadoras de alta presión limpian aún mejor con la misma cantidad de presión, Los equipos de Kärcher impresionan con el nivel más alto de comodidad al usarlos y la tecnología más actualizada.

Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más

La nueva pistola EASY!Force para hidrolavadoras Kärcher y accesorios EASY!Lock

El concepto operativo revolucionario de la nueva pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión, reduciendo de este modo la fuerza de sujeción para el disparo ¡a cero!

El nuevo sistema EASY!Lock permite un cambio rápido de accesorios para su hidrolavadora de alta presión con sólo un clic y un giro de 360°. Increíblemente 5 veces más rápido en comparación con la conexión de rosca convencional.

Más sobre pistola EASY!Force y accesorios EASY!Lock

Detergentes para la limpieza con alta presión.

Los detergentes para las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher son perfectos para el uso profesional en talleres, la industria y el sector alimentario, por ejemplo. Consiguen resultados de limpieza óptimos con un gasto energético y temporal mínimos. Al mismo tiempo, gracias a sus fórmulas especiales de precipitación fácil, se reduce la contaminación por aguas residuales por residuos de aceite mineral.

Limpieza y protección para vehículos industriales

Detergentes potentes para eliminar enérgicamente la suciedad más incrustada en las calles o en obras de construcción, para utilizar con limpiadoras de alta presión de agua caliente o fría.

Versatilidad para aplicaciones industriales

Detergentes de efecto rápido y que protegen los materiales, incluso para eliminar suciedad resistente como aceites, grasas y hollín.

 

Limpieza e higiene en el sector alimentario

Detergentes y desinfectantes eficaces con certificado para su uso en el sector alimentario según la lista de desinfectantes de la DGHM y DVG.

Carrocerías brillantes en el concesionario

Brillo en la sala de exposición y conservación de valores hasta bajo la cubierta de cualquier automóvil gracias a detergentes delicados para las superficies y los materiales más variados.

Ventajas de las limpiadoras de alta presión con agua caliente

Ventajas de las hidrolavadoras de alta presión de agua caliente

Las hidrolavadoras de alta presión de agua caliente permiten reducir la presión de trabajo, el tiempo empleado y la cantidad de detergente empleado gracias a la elevada temperatura del agua. Ventajas de las limpiadoras de alta presión de agua caliente frente a las limpiadoras de alta presión de agua fría:

  • Mejor resultado de limpieza
  • Menor empleo de detergente
  • Menor tiempo de secado
  • Más higiene
  • Menor tiempo de trabajo

El uso de agua caliente permite ahorrar un tiempo considerable, de hasta un 35%, y conseguir unos resultados de limpieza optimizados.

Otras ventajas y comparativa de gastos entre HD y HDS

Kärcher iSolar. El sistema para la limpieza de paneles solares.

Nuestra recomendación:

La hidrolavadora de alta presión de agua caliente HDS 10/20-4 M o la limpiadora de alta presión de agua fría HD 10/23-4 S para obtener los mejores resultados de limpieza.

  • Muy alto rendimiento de superficie y de limpieza
  • Cepillos circulares que giran en sentido contrario
  • Barra telescópica de una mezcla de carbón y fibra de vidrio
  • Alcance de 1,8-14 m (según la barra telescópica)
Más información sobre la limpieza de módulos solares