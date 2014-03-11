Limpiadoras de alta presión

La nueva pistola EASY!Force para hidrolavadoras Kärcher y accesorios EASY!Lock

El concepto operativo revolucionario de la nueva pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión, reduciendo de este modo la fuerza de sujeción para el disparo ¡a cero!

El nuevo sistema EASY!Lock permite un cambio rápido de accesorios para su hidrolavadora de alta presión con sólo un clic y un giro de 360°. Increíblemente 5 veces más rápido en comparación con la conexión de rosca convencional.