Cero esfuerzo. Máxima potencia. La nueva pistola EASY!Force.
¡Tu tienes el poder! Sólo una cosa puede estar entre tú y tu tarea de limpieza: nuestra nueva pistola EASY!Force para equipos HD. Esta te permite usar las hidrolavadoras de alta presión HD con facilidad. El revolucionario concepto de operación de la pistola EASY!Force utiliza la fuerza del disparo de la lanza de alta presión y reduce la fuerza de agarre a cero. Cero absoluto. Diseñada para un uso sin esfuerzo, ergonómico y libre de estrés. Cuando pruebes la pistola EASY!Force no querrás soltarla más.
EASY!Force: Nunca había sido tan fácil tener la presión bajo control.
Experimenta la nueva dimensión de ergonomía en la limpieza con alta presión: con la nueva pistola HD EASY!Force, no necesitarás ninguna fuerza de agarre y podrás limpiar sin esfuerzo y menor estrés.
Cuestión de ergonomía.
Trabajar con hidrolavadoras de alta presión puedes ser físicamente demandante, es por eso que la ergonomía es importante. Presionar constantemente el gatillo de las pistolas HD convencionales puede ocasionar en poco tiempo cansancio, manos adoloridas y una posición de trabajo inconveniente; las limpiezas extensas se vuelven difíciles sin tomar descansos frecuentes o incluso cambiar de operadores. Nuestra tecnología EASY!Force cambia esto de una vez por todas: no más fuerza de agarre. Nunca había sido tan fácil limpiar con alta presión.
Válvula completa de cerámica para una vida útil más larga.
Cuando la pistola de alta presión falla, es muy común que se deba a válvulas defectuosas dañadas por partículas en el agua. Nuestra EASY!Force también pone fin a esto: la válvula consiste en un balín de cerámica con un sello cerámico para asentarlo que es resistente a cualquier partícula suelta en el agua y que podría causar un daño potencial. Y esto le da una vida útil 5 veces más larga que las pistolas de alta presión con válvula convencional.
Intuituva para trabajo seguro.
El gatillo de seguridad de la nueva pistola EASY!Force previene su operación accidental y ofrece la máxima seguridad durante el uso – sin comprometer la facilidad de uso. Sólo necesitas presionar el gatillo una vez para liberar el chorro de alta presión – simple e intuitivo. La pistola EASY!Force permanece en funcionamiento mientras el gatillo se encuentre presionado. Cuando liberas el gatillo, la pistola inmediatamente se apaga.
Cómoda en cualquier situación
Nos encargamos de la ergonomía para que puedas estar cómodo en cualquier situación. Nuestra Pistola EASY!Force HD ofrece una ergonomía óptima para facilitar su uso en cualquier posición de trabajo. En ciertas situaciones, en particular trabajando por encima de la cabeza o en diferentes ángulos, se puede utilizar un mango adicional.
Añadiendo manejo a sus tareas.
Un mango opcional para la lanza de nuestra nueva generación EASY!Lock hace el trabajo más fácil permitiendo ajustar la postura para responder a la tarea particular. Cambiar regularmente de postura permite trabajar por más tiempo y de manera más relajada.
El mango extra puede ser fijado en la lanza y puede ser ajustado para adaptarse a la altura del operador y el ángulo ideal de trabajo; esto de manera rápida y conveniente con un simple ajuste de tornillo. El diseño ergonómico del mango ofrece dos zonas de agarre adicionales, para trabajar con igual facilidad si eres diestro o zurdo. Gracias a la rotación de 360° de la lanza, el mango adicional puede ser simplemente se puede girar mientras se trabaja para una mayor flexibilidad.
EASY!Lock: Conexión rápida y fácil
Con nuestros seguros rápidos EASY!Lock patentados, las conexiones son sumamente rápidas y sencillas. Increíblemente 5 veces más rápido que con las conexiones de rosca convencionales. Nuestro seguro rápido EASY!Lock es justamente tan durable y robusto. Por lo menos.
Listo más rápido – terminado más rápido.
Hasta ahora, la preparación de una hidrolavadora de alta presión consumía una importante cantidad de tiempo destinado para el trabajo. Implicaba conectar o desconectar diferentes interfaces. Y lo mismo ocurría al intercambiar accesorios. Pero eso quedó en el pasado. Nuestro sistema EASY!Lock combina las ventajas de un conector rápido con las de una conexión de rosca, lo que ahorra alrededor del 80% de tiempo. Tiempo necesario para la aplicación puntual de la tarea o para otras cosas importantes.
Único, rápido, seguro y robusto.
Nada es más seguro, confiable y durable que una conexión de rosca y nada es tan práctico y ahorrador de tiempo que un conector rápido. Pero hay algo que es tan bueno como los dos combinados: nuestro EASY!Lock es tan fuerte como una conexión de rosca convencional y tan flexible como un conector rápido. La cuerda se bloquea por medio de un cono; un simple giro de 360° es todo lo que se necesita para conectar todos los accesorios de la hidrolavadora a las boquillas – por medio de una cuerda múltiple con ayude de inserción. Rápido y seguro, una y otra vez.
El progreso es así de fácil.
Con nuestro innovador sistema EASY!Lock, el peso no es un problema – no pesa más que las conexiones de rosca convencionales. Una pequeña mejora con un gran efecto – la boquilla sella en la lanza. Esto ahora se sitúa directamente de manera radial enfrente del flujo de retención, que hace el sello mucho más duradero y cautivo.
Cómo lucen las conexiones perfectas
Con la finalidad de cubrir las diferentes interfaces, desde la hidrolavadora hasta la boquilla al igual que la compatibilidad hacia ambos lados, están disponibles un total de 8 diferentes adaptadores. Esto asegura que todos los equipos y accesorios existentes pueden continuar siendo usados juntos con las nuevos equipos y accesorios con conexiones EASY!Lock. En nuestro Buscador de Adaptador se encuentran enlistados todoslos adaptadores con su respectiva aplicación. Por ejemplo, cualquier hidrolavadora de alta presión con conexión M 22 × 1.5 puede ser convertida rápidamente al nuevo sistema EASY!Lock con el adaptador número 2.