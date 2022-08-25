Consejos de limpieza y cuidado para el hogar y jardín
Las personas de todo el mundo dedican unas 3 horas y 20 minutos semanales a la limpieza, según un estudio sobre hábitos de limpieza encargado por Kärcher. Para tener la casa limpia recurrimos a muchos equipos de limpieza o remedios caseros. Ya sea en el interior o en el exterior: con consejos sobre cómo utilizarlos correctamente, el trabajo se realiza más rápidamente y se gana tiempo para las cosas buenas de la vida.
Interior
Consejos para combatir la suciedad en casa
Limpiar la cocina, limpiar el baño, limpiar las habitaciones... La limpieza general anual no es el único momento en el que hay mucho que hacer en la casa. Porque con el paso del tiempo, la suciedad se cuela bajo el propio techo: manchas en el suelo, la tapicería y las alfombras. Polen, polvo y huellas en las ventanas. Restos de comida y residuos de grasa en la cocina. Cal y residuos de jabón en el baño. Pero con algunos trucos, los equipos de limpieza, productos de limpieza y remedios caseros adecuados, la suciedad puede eliminarse rápidamente y el hogar volverá a estar higiénicamente limpio.
Ámbito exterior
Consejos para la limpieza y el cuidado en el entorno de la casa
En el entorno de la casa hay mucho que hacer: en primavera deben eliminarse los restos del invierno en la terraza, la entrada o los caminos. En verano deben regarse las plantas, cortarse el césped con regularidad y podarse los setos, los árboles y los arbustos. En otoño deben prepararse el jardín para el invierno, eliminarse las hojas y almacenarse los muebles de jardín. Al mismo tiempo, los vehículos propios requieren unos cuidados regulares, ya sean una bicicleta, una motocicleta, un turismo o una autocaravana.
Con estos consejos prácticos el trabajo será fácil.