Consejos para la limpieza y el cuidado en el entorno de la casa

En el entorno de la casa hay mucho que hacer: en primavera deben eliminarse los restos del invierno en la terraza, la entrada o los caminos. En verano deben regarse las plantas, cortarse el césped con regularidad y podarse los setos, los árboles y los arbustos. En otoño deben prepararse el jardín para el invierno, eliminarse las hojas y almacenarse los muebles de jardín. Al mismo tiempo, los vehículos propios requieren unos cuidados regulares, ya sean una bicicleta, una motocicleta, un turismo o una autocaravana.

Con estos consejos prácticos el trabajo será fácil.