Detergentes de Home & Garden
Limpiar con los productos adecuados. En combinación con los detergentes adaptados especialmente a determinadas tareas, los equipos de limpieza de Kärcher proporcionan el máximo rendimiento. Por eso, nuestra gama de productos comprende una amplia selección de artículos para todas las tareas de limpieza en la casa y el jardín.
Descubra nuestros múltiples detergentes para diferentes aplicaciones
El complemento perfecto: detergentes Kärcher
Con el desarrollo, la selección de materias primas y la producción de detergentes, desde hace más de 30 años Kärcher da especial importancia al impacto ambiental y a la protección de los recursos. Los detergentes exactamente adaptados a los equipos garantizan no solo resultados de limpieza óptimos, sino que también ahorran agua, tiempo y energía. Además, puedes estar seguro que tienen una descomponibilidad biológica fácil.