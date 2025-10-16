Aspiradoras en seco y húmero

Aspiradoras de taller o de automóvil, suciedad seca o húmeda, suciedad gruesa o fina, ¡no importa! Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher ofrecen diversos campos de aplicación, tanto para exteriores como para interiores. Se destacan entre la multitud por su potencia de succión superior, alta eficiencia energética y un diseño robusto. Estos dispositivos multifuncionales tienen muchas aplicaciones y un conjunto con nuestra amplia gama de accesorios, las convierte en las mejores aliadas para solucionar los desafíos de limpieza en casa, el jardín y el garaje.