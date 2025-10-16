Aspiradoras en seco y húmero

Aspiradoras de taller o de automóvil, suciedad seca o húmeda, suciedad gruesa o fina, ¡no importa! Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher ofrecen diversos campos de aplicación, tanto para exteriores como para interiores. Se destacan entre la multitud por su potencia de succión superior, alta eficiencia energética y un diseño robusto. Estos dispositivos multifuncionales tienen muchas aplicaciones y un conjunto con nuestra amplia gama de accesorios, las convierte en las mejores aliadas para solucionar los desafíos de limpieza en casa, el jardín y el garaje.

wd

ASPIRA MÁS, REVIVE EL WOW

Húmedo o seco, no importa: la potente gama WD aspira cualquier tipo de suciedad. Descubra las aspiradoras de Kärcher que pueden hacerlo todo. Su alto poder de succión y eliminación de suciedad rápida y sin residuos en todas las superficies del piso traerán de vuelta el WOW dentro y fuera del hogar. Ya sea para suciedad húmeda o seca, la WD con sus diversos accesorios es un aliado confiable.

Diversas posibilidades de aplicación

La multifuncionalidad está arraigada en el ADN de nuestras aspiradoras en seco y húmedo. Estas fuertes aspiradoras hacen la limpieza, en el sótano, el garaje, el taller de su afición o el jardín. Para trabajos de renovación, aspiración del coche, eliminación de esquirlas o agua derramada. No importa si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: estos potentes dispositivos incluso tratan de forma fiable grandes cantidades de agua.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Rendimiento de limpieza y potencia de succión superior

Donde las aspiradoras domésticas convencionales luchan, las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher realmente se ponen en marcha. Con una potente succión combinada con una excelente eficiencia energética, las aspiradoras en seco y húmedo proporcionan una gran recolección de suciedad gracias a dispositivos y accesorios perfectamente coordinados, logrando resultados de limpieza rápidos y completos. El uso de la herramienta de succión al serrar, lijar y mucho más reduce la exposición al polvo y la suciedad, manteniendo limpio su espacio de trabajo.

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

Aún más conveniencia

Comodidad de nivel superior: el diseño compacto ocupa poco espacio para almacenar. Permite guardar la manguera y los accesorios directamente en el dispositivo. Los diseños de filtro innovadores hacen que las aspiradoras en seco y húmedo sean cómodas de usar, sin ningún contacto con la suciedad. Además, su larga vida útil gracias a un alto nivel de calidad y robustez diferencian a las aspiradoras en seco y húmedo.

Compact wet and dry vacuum cleaners
¡Visita nuestra Tienda en Línea!

Características

icon_arrow

icon_arrow

Aplicaciones

Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher no se detienen. Eliminan la suciedad seca con la misma eficacia que la suciedad húmeda, e incluso grandes cantidades de líquido no son un problema.

Kärcher WD 5 P S

Limpiando el automóvil

Limpie su coche a fondo con una aspiradora en seco y húmedo de Kärcher. Su amplia gama de accesorios le permite limpiar entre asientos y lugares de difícil acceso.

Kärcher WD 5 P S

Renovación

Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher también pueden manipular escombros gruesos. El innovador sistema de filtrado y la alta potencia de aspiración constante simplifican el proceso de limpieza y permiten trabajar con un bajo consumo de energía. Incluso los escombros mojados o húmedos no representan un problema.

Kärcher WD 3 P S

Taller

Cómoda eliminación de polvo en la carpintería y trabajo en el taller. En los modelos con toma de corriente incorporada, los dispositivos eléctricos se pueden enchufar directamente a la aspiradora en seco y húmedo, que aspira las virutas de madera automáticamente tan pronto como comienza a aserrar.

Kärcher WD 2

Líquidos y fragmentos

Con nuestras aspiradoras en seco y húmedo, el nombre habla por sí solo. Botellas rotas, pequeños charcos o suciedad húmeda no son ningún problema, gracias a la alta potencia de succión, el recipiente robusto y la opción de aspirar sin bolsa de filtro.

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Agua encharcada o derramada

Los charcos grandes tienen diversas causas, pero en todos los casos se pueden eliminar completamente con una aspiradora en seco y húmedo de Kärcher. El recipiente grande asegura que pueda aspirar durante largos períodos, así como recoger grandes acumulaciones de agua de forma rápida y sin esfuerzo.

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

Jardín

Una aspiradora en seco y húmedo es de gran ayuda, incluso en el jardín. Aspire fácilmente ramitas pequeñas, grava, hojas o sóplelas a un lado usando la función de soplador.

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

Áreas externas

Los patios, garajes, entradas de casas y escaleras se vuelven a limpiar en poco tiempo con las aspiradoras en seco y húmedo.

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

Áreas internas

Las WD se pueden utilizar como aspiradoras normales para aspirar en espacios habitables, ofreciendo los mejores resultados de limpieza gracias a accesorios especiales, como la boquilla para alfombras.

Nomenclatura

icon_arrow

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona la limpieza del filtro de la aspiradora en seco y en húmedo de Kärcher?

¿Cómo se reemplaza un filtro de cartucho (WD 2 - WD 3)?

¿Cómo se reemplaza un filtro plegado plano (WD 4 - WD 6)?

¿Cómo se coloca una bolsa de filtro en los aspiradores en seco y en húmedo de Kärcher (WD 2 - WD 6)?

¿Cómo se guarda la manguera en el aspirador en seco y en húmedo de Kärcher (WD 3 - WD 6)?

Gracias a la función de limpieza del filtro integrada, los filtros sucios de todos los dispositivos de primera clase de la gama WD 5 - WD 6 se pueden limpiar de forma rápida y eficaz pulsando el botón de limpieza del filtro. Esto significa que puede trabajar con una potencia de succión constantemente alta incluso para tareas de limpieza difíciles.

Suciedad seca, húmeda, gruesa o fina, ¡no importa! Las boquillas para suelos, desarrolladas internamente, garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan con un comportamiento de deslizamiento óptimo y se pueden adaptar rápida y fácilmente a la suciedad húmeda o seca. Con la boquilla de suelo conmutable, el cambio se realiza cómodamente con el interruptor de pie. Las boquillas especiales para suelos garantizan una limpieza completa.

Aspiradora en seco

Para dispositivos con filtro de espuma (WD 2), siempre recomendamos utilizar adicionalmente una bolsa de filtro.

Para dispositivos con filtros de cartucho o plegados planos (WD 3 - WD 6), se debe usar una bolsa de filtro al aspirar el polvo fino. Para otras aplicaciones, no es ningún problema aspirar sin una bolsa de filtro.

Limpieza con aspiradora en húmedo

Al aspirar líquidos y suciedad húmeda, recomendamos aspirar sin bolsa de filtro. Los filtros de espuma, los filtros de cartucho y los filtros plegados planos no se dañan con la limpieza con aspiradora en húmedo.

Si es necesario, limpie el filtro de espuma y el filtro de cartucho con agua corriente. No lo frote ni lo cepille. Deje que los medios filtrantes se sequen completamente antes de volver a usarlos.

Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher no son adecuadas para aspirar cenizas. Las cenizas frías se pueden aspirar utilizando un preseparador de cenizas, o puede utilizar una aspiradora de cenizas Kärcher.

Los distintos modelos de Kärcher tienen diferentes capacidades de llenado, por lo que la capacidad máxima de llenado depende del modelo del dispositivo. Si se ha alcanzado el volumen máximo de llenado, un flotador cierra la abertura de vacío, que deja de aspirar. El dispositivo no se apaga automáticamente, sino que funciona a mayor velocidad. Apague el dispositivo inmediatamente y vacíe el recipiente.

Los detalles de la potencia mínima y máxima de la toma de corriente se pueden encontrar en la toma de corriente del dispositivo.

Accessories for Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Accesorios para aspiradoras en seco y húmedo: más prácticos, más completos

Los accesorios se han desarrollado especialmente para las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher. Junto con los dispositivos, dan rienda suelta a una eficiencia de limpieza muy impresionante y amplían la gama de aplicaciones.

¡Visita nuestra Tienda en Línea!