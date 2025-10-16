Aspiradoras
Las aspiradoras de la gama V de Kärcher, combinan una gran potencia de aspiración con maniobrabilidad y flexibilidad. Creadas para personas con alérgias, solteros, familias y dueños de mascotas ¡Kärcher tiene la aspiradora adecuada para cada situación!
Aspirador manual
Pequeña aspiradora, gran potencia. Esta categoría de aspiradoras está especialmente indicada para hogares pequeños con poco espacio de almacenamiento que no quieren renunciar a un rendimiento de limpieza excelente.
Aspirador con bolsa
El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.
Aspirador sin bolsa
Tecnología multiciclón en lugar de bolsa: el aspirador ideal para todos aquellos que deseen ahorrarse el cambio y la compra de las bolsas de filtro.
Aspirador con filtro de agua
Permite a los alérgicos respirar hondo: el aspirador de Kärcher con tecnología innovadora de filtro de agua para tener suelos y aire limpios al mismo tiempo.
¡Le decimos adiós a la suciedad con la gran diversidad de aspiradoras!
VC3, aspira sin bolsa
DS 5.800, Adiós Alergias
VC 4s, Cordless en casa
VC1, VC2 y VC3
Nuestras aspiradoras con bolsa de la gama VC de Kärcher son perfectas al utilizarse en pisos o casas pequeñas. Puede almacenarse en espacios reducidos y proporciona resultados de limpieza extremadamente fiables. Además, convence con numerosas funciones prácticas, como el rebobinado automático del cable, que permite guardar el cable rápidamente después de su uso, el asa de transporte plegable, que facilita subir y bajar escaleras, el infinitamente control de potencia variable en el dispositivo y el compartimento de almacenamiento para accesorios. El modelo Premium también incluye una boquilla para parquet en el volumen de suministro para la limpieza cuidadosa de parquet y suelos duros.
Tecnología en la bolsa
Las aspiradoras con bolsa de Kärcher son muy higiénicas, ya que la suciedad y el polvo aspirados, quedan atrapados de forma fiable en la bolsa. Cuando la bolsa está llena, se puede retirar rápidamente del dispositivo y desechar sin entrar en contacto con la suciedad ni generar polvo. Esta característica es especialmente valorada por los alérgicos, entre otros.
Rebobinado de cable automático
Después de su uso, el cable se puede rebobinar de forma rápida y fácil.
Asa de transporte plegable
El asa de transporte plegable hace que la aspiradora sea fácil de transportar, incluso para subir y bajar escaleras.
Control de potencia infinitamente ajustable en el dispositivo
Potencia que se adapta: la potencia de succión del dispositivo se puede configurar en cualquier nivel para adaptarse a sus requisitos.
VC 3
La nueva aspiradora multiciclónica VC 3 de Kärcher, es perfecta para pisos y casas pequeñas debido a su tamaño compacto. No solo limpia suelos duros y alfombras, sino que gracias a la boquilla para rincones y al cepillo para polvo suave, produce excelentes resultados incluso en espacios estrechos y en superficies delicadas.
Otra de las ventajas, es que incluye su filtro higiénico HEPA, que filtra de forma fiable la suciedad más fina, como el polen u otras partículas que provocan alergias, y la práctica posición de aparcamiento. El modelo VC3 Premium también incluye una boquilla para parquet en el volumen de suministro para la limpieza cuidadosa de parquet y suelos duros.
Posición de estacionado
La práctica función de posición de estacionamiento le permite estacionar el dispositivo de forma rápida y segura durante las interrupciones del trabajo.
Contenedor de basura transparente
El contenedor de residuos no solo muestra cuándo es necesario vaciarlo, sino que su contenido se puede desechar en muy poco tiempo.
VC 4s Cordless
Estilizada, compacta, inalámbrica, especialmente ligera y potente Nuestra aspiradora 2 en 1, VC 4s Cordless convence por su versatilidad y su diseño inteligente. No depende de enchufes, por lo que se puede emplear prácticamente en cualquier lugar de la casa. Cuenta con filtro HEPA 12, el cual retiene el 99,5 % del polvo y otras partículas finas de forma fiable. Con el diseño patentado inteligente de doble asa e interruptor, esta aspiradora clásica se convierte en una práctica aspiradora manual en cuestión de segundos. En el modo Eco, su potente batería resiste bien durante una hora (una duración más que suficiente) para limpiar en profundidad suelos, muebles e incluso vehículos.
DS 5.800
La aspiradora DS 5.800 con filtro de agua, no solo garantiza suelos limpios, sino que también garantiza un aire de escape más fresco y libre de polvo hasta en un 99,5 %. Esto mejora notablemente el aire y, con ello, el clima interior, bueno para todos, no solo para las personas alérgicas.
Cómo funciona la aspiradora con filtro de agua
En contraste con las aspiradoras que utilizan bolsas de papel, la nueva tecnología de la DS 5.800 con filtro de agua, utiliza el poder natural del agua al girarla a una alta velocidad y poder separar las partículas de suciedad. Esta aspiradora realiza el trabajo para seco con el innovador sistema de filtro de agua, proporciona frescura al aire de salida de la aspiradora al limpiarlo en un 99.9%. En conjunto con el filtro HEPA 12 (filtra el 99,9 % del polvo del aire). Es un equipo adecuado para personas con alergias. Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Filtración principal eficaz en el filtro de agua transparente. Toda la suciedad gruesa queda atrapada de forma segura aquí. No se puede generar más polvo y se conserva la potencia de succión.
- El filtro intermedio es lavable y por lo tanto duradero. Filtra las diminutas partículas transportadas por el aire del aire húmedo condensado.
- El filtro especial HEPA 12 atrapa el 99,5 % del polen, las esporas de hongos, las bacterias y las excreciones de ácaros del polvo.
Poderoso Filtro de agua
El filtro de agua no solo garantiza que el aire expulsado sea especialmente limpio, sino que también es fácil de vaciar y mantener limpio gracias a su práctico diseño.
Tubo de aspiración telescópico variable
El tubo de succión telescópico variable se puede ajustar para adaptarse a la altura del usuario, para mayor comodidad al aspirar
Práctica posición de estacionado
El dispositivo se puede estacionar rápida y fácilmente cuando se toma un descanso del trabajo.
Posición de estacionamiento para almacenamiento vertical
La aspiradora DS 5.800, también se puede almacenar verticalmente para ahorrar espacio.
Práctico almacenamiento de accesorios
Todos los accesorios se pueden guardar de forma ordenada al alcance de la mano en el compartimento de accesorios.
Asa de transporte ergonómica
El asa de transporte ergonómica del DS 5.800 facilita el transporte de un lugar a otro.
¿Polvo y pelo de animales? ¡Tenemos justo lo que necesitas!
Limpiar más seguido con mascotas
Cuando se vive con perros, gatos, conejos o cuyos, una gran limpieza en la casa por semana no es suficiente: huellas de patas embarradas en el suelo, comida alrededor del plato de comida y pelos desagradables de mascotas se abren paso por toda la casa. Su dispositivo de limpieza debe salir regularmente, así como también rápidamente para la limpieza intermedia, para mantener la casa en buen estado. Nuestras aspiradoras están siempre disponibles y listas para superar cualquier desafío de limpieza, incluso en áreas de difícil acceso, ayudándolo a limpiar su hogar de una manera rápida y flexible para satisfacer sus necesidades.
¡Pelo de mascota, fuera!
Si tienes una mascota, estarás familiarizado con el problema: el pelo de los amigo de cuatro patas se esparce rápidamente por toda la casa, incluso cuando se acaba de terminar de barrer y limpiar. Los pelos de mascotas son particularmente rebeldes en alfombras y felpudos. Una escoba convencional no ayuda en este caso, ya que no elimina el vello fino de forma fiable. ¿Qué puede venir a tu rescate? Las nuevas aspiradoras inalámbricas de Kärcher. La boquilla para suelos activa es muy eficaz para eliminar los pelos de mascotas de los revestimientos de suelo de tela.
¿Arena para gatos por todas partes? ¡No hay problema!
Los gatos entierran sus deshechos, pero eso significa que la arena para gatos a menudo termina esparcida generosamente fuera de la caja de arena. Esa es una tarea de limpieza que nuestra aspiradora puede hacer en muy poco tiempo. Los pequeños gránulos se pueden aspirar rápida y fácilmente. Esto es muy recomendable porque el granulado puede rayar los revestimientos del suelo si se pisa accidentalmente.
Aspiradora Inalámbrica CVH 2
La aspiradora CVH 2 a batería es ligera, compacta y, como equipo de confianza, especialmente apta para las tareas de limpieza diaria en la cocina, o el dormitorio, así como para los vehículos.
El sistema de filtro de dos posiciones de regulación de red de acero fina para suciedad gruesa y cabellos se puede lavar y proporciona un aire de salida especialmente limpio, al igual que el filtro higiénico HEPA 12 situado detrás.