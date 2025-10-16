Fregadoras y fregadoras-aspiradoras
Para pisos brillantes Con las fregadoras de Kärcher los pisos quedan higiénicamente limpios y radiantes. Resultados brillantes garantizados. Nuestras fregadoras completan todo tipo de tareas de limpieza en el hogar de manera rápida y económica.
Fregadoras-aspiradoras compactas con acompañante
Para una limpieza rápida y flexible de superficies de tamaño pequeño y mediano, como restaurantes, tiendas, cocinas, hoteles y otras superficies muy transitadas y con gran cantidad de mobiliario y objetos, hemos desarrollado las fregadora-aspiradora con acompañante.
Fregadora-aspiradora con acompañante
Las fregadoras-aspiradoras con acompañante son ideales para una limpieza eficaz en superficies de tamaño mediano, como tiendas, piscinas, salas, pasillos y entradas de diversas instalaciones.
Fregadoras-aspiradoras con conductor sentado o de pie
La mejor opción para la limpieza de grandes superficies poco transitadas, como almacenes y naves de producción, centros comerciales, aparcamientos o aeropuertos. También ponemos a su disposición nuestros equipos combinados de fregadoras-aspiradoras y barredoras.
Fregadoras-aspiradoras autónomas
El compacto y manejable robot fregador-aspirador destaca tanto en entornos estrechos como en grandes superficies y por tanto es idóneo para la limpieza de suelos en el sector del transporte, en el comercio minorista y en centros comerciales, en el ámbito sanitario, en edificios públicos o en la industria para la limpieza de naves de producción y fabricación.
Otras soluciones de limpieza
Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.