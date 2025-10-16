Otras soluciones de limpieza
Entre nuestras soluciones de limpieza contamos con equipos monodisco y de pulido para la conservación de suelos y con soluciones para tareas de limpieza especialmente exigentes, como escalones o escaleras mecánicas.
Limpiadoras circulares
Ya sea en superficies duras o recubrimientos textiles: en Kärcher tienes la garantía de encontrar la máquina monodisco adecuada. Disponemos de máquinas para todo tipo de usos especializados y generales.
Pulidoras
Cuando los zapatos dejan marcas: las máquinas pulidoras de Kärcher hacen brillar los pisos de nuevo. Al ser accionado con baterías también se puede utilizar durante horarios normal de trabajo.
Fregadoras de escaleras
Impecablemente limpias en poico tiempo: las limpiadoras de escales y escaleras mecánicas de Kärcher producen resultados completamente limpios en escaleras mecánicas y pasillos rodantes así como escaleras y marcos de las ventanas...