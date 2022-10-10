Conocimientos técnicos Professional

Los diferentes grupos de destinatarios del entorno comercial se enfrentan a diversos desafíos de limpieza: ¿qué procedimiento de limpieza, restauración o cuidado es adecuado para cada tipo de suelo? ¿Qué se entiende por limpieza higiénica? ¿A partir de qué momento la limpieza contribuye a la seguridad de los procesos? ¿Cómo puede influir la limpieza en la rentabilidad de una empresa? ¿Qué tipo de suciedad disuelve cada detergente?

Los conocimientos técnicos de Kärcher ofrecen respuestas útiles, consejos e instrucciones para diversas cuestiones de limpieza, así como los equipos de limpieza, los detergentes y los accesorios adecuados para la limpieza y la conservación.