Sistemas de riego
Karcher reinventa la lluvia. Los productos para el riego y el bombeo perfectamente armonizados y compatibles entre sí garantizan un uso responsable del cuidando del agua utilizándola de forma óptima y responsable. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya el caudal de agua exacto que las plantas necesitan para su crecimiento. Kärcher ofrece boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos, bombas, sistemas de conexión de mangueras y sistemas de almacenamiento de máxima eficacia. Sea cual sea el producto de Kärcher que uses, tu decisión siempre será acertada.
Boquillas de jardín y varillas de riego
Un acierto total: los aspersores para jardín y las lanzas de riego de Kärcher convencen por su diseño ergonómico y su elevado confort de manejo. Puedes ajustar el patrón de pulverización según tus necesidades.
Conectores/Adaptadores de grifo
Conectar, unir, separar y reparar: Kärcher tiene los conectores adecuados para todos los sistemas de conexión rápida y mangueras con diámetros estándar.
Mangueras
Las mangueras de jardín de Kärcher son extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. De este modo, ¡ya nada se interpone en el camino del cuidado de jardines!
Aspersores
Riego hasta el último rincón: nuestra extensa gama de aspersores ofrece la solución adecuada para jardines grandes y pequeños, planos e inclinados.
Almacenaje de la manguera
Siempre ordenado, siempre listo para usar: con los elementos para el almacenaje de la manguera de Kärcher, como los enrolladores automáticos, los carros portamangueras, los portamangueras y los soportes de manguera, el riego de todo el jardín se realiza de forma rápida y sencilla.
Sistemas de riego automático
No tendrás que preocuparte por el jardín ni siquiera cuando estés de vacaciones: los sistemas de riego automático de Kärcher controlan el sistema de riego exactamente conforme a lo planeado.
Puntos destacados de 2014.
El nuevo sistema de riego inteligente.
Sistema de riego Kärcher Rain System®
Ya se trate de setos, arriates, arbustos o hierbas aromáticas, el nuevo sistema de riego inteligente de Kärcher abastece de agua a cada planta de forma individual y según sus necesidades gracias a su distribución controlada especifica de la humedad. El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® aúna las ventajas de Micro-Dripping con el riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bar y con una manguera de PVC de media pulgada con aros de microaspersión y de goteo. Adicionalmente, pueden montarse limitadores de presión y filtros como protección contra sobrecargas de presión y partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System™ puede adaptarse a cada jardín y funciona perfectamente con SensoTimer para conseguir un control del riego en función de las necesidades.
Sistema de riego a medida
Con ayuda de los conectores pueden combinarse entre sí mangueras del sistema de riego Kärcher Rain System® y mangueras porosas como se desee.
Eficaz sistema de riego por goteo
Sistema de riego seguro en todas las plantas con la manguera porosa de Kärcher. Adecuado para plantaciones de hasta 50 m.
Sistema de riego específico
Aro de goteo con regulación de caudal para un riego exacto directamente en la planta.
Sistema de riego de superficies
Aros de microaspersión con tres chorros diferentes (360º, 180º, 90º) y caudal de agua regulable.
SensoTimer ST6 eco!ogic: sistema de riego fácil.
Los sistemas de riego automáticos SensoTimer ST6 eco!ogic de Kärcher inician y detienen el riego de forma completamente automática. De este modo, se ahorra el laborioso trabajo de riego y le queda más tiempo para el cuidado del jardín o para otras actividades de ocio. Ventaja adicional: se utiliza la cantidad de agua exacta que realmente se necesita. El sensor mide la humedad real del suelo y activa el sistema de riego en cuanto desciende el valor de humedad previamente definido. De este modo, solo fluye agua cuando es realmente necesario. Esto permite ahorrar dinero y proteger el medio ambiente.
¿Cómo funciona el ST6 eco!ogic?
El SensoTimer ST6 eco!ogic riega en función de la humedad. El sensor incluido en el equipo de serie mide el valor de humedad del suelo y lo envía por radio cada 30 minutos al SensoTimer. El valor de humedad deseado puede ajustarse en cinco niveles en el SensoTimer. El sistema de riego se inicia automáticamente en el siguiente momento programado, cuando desciende el valor de humedad del suelo deseado. Con el panel de mando desmontable y las cinco teclas de mando, la programación es muy sencilla. Pueden ajustarse hasta dos tiempos de riego al día. El tiempo de riego máximo es de 90 minutos. Gracias a la función eco!ogic el riego puede retrasarse entre uno y siete días más. El riego manual es posible en cualquier momento. La tecla integrada para suspender el sistema de riego interrumpe la programación de este durante 24 h. De este modo, solo fluye agua cuando es realmente necesario.
El SensoTimer ST6 Duo eco!ogic permite el riego de dos espacios separados del jardín con distintas necesidades en cuanto a humedad.
Unidades de distribución compatibles
Aspersor oscilante OS 3.220
Superficie de riego ajustable sin niveles, hasta un máximo de 320 m².
Sistema de riego Kärcher Rain System®
En combinación con el SensoTimer ST6 eco!ogic, proporciona un control del riego según las necesidades.
Aspersor sectorial, circular y de impulso
Superficie de riego de 30-360º.
Aspersor para superficies multifunción
Distintas formas de riego mediante seis formas de boquillas distintas.
Descripciones generales de aplicación
Descubra las múltiples opciones de aplicación de nuestros productos de jardín.
Sentido común ecológico.
La eficaz e inteligente tecnología de Kärcher, así como sus productos perfectamente compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos naturales. Con la ampliación de la gama eco!ogic a los productos de jardín, Kärcher demuestra también su responsabilidad medioambiental en la gama de productos más recientes. Es algo que salta especialmente a la vista con la eliminación del consumo eléctrico en espera y el eficacísimo control del sistema de riego.
Sistema de riego eficaz.
La eficaz e inteligente tecnología de Kärcher, así como sus productos perfectamente compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos naturales.
Con la ampliación de la gama eco!ogic a los productos de jardín, Kärcher demuestra también su responsabilidad medioambiental en la gama de productos más recientes. Es algo que salta especialmente a la vista con la eliminación del consumo eléctrico en espera y el eficacísimo control del sistema de riego.
1 Alimentación a través de fuentes de agua alternativas.
2 Control del caudal de agua.
3 Transporte del caudal de agua necesario.
4 Distribución sin desperdiciar agua.
Ahorro de energía
Las bombas de gran calidad de Kärcher, duraderas y cómodas, son idóneas para el uso de fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades. Las bombas multietapa ofrecen, además, más potencia y eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, ahorran un 30 % de energía más que las bombas Jet convencionales. Y aún más eficaces resultan los modelos eco!ogic gracias a la función en espera con un consumo de 0 vatios.
Ahorro de agua
El nuevo sistema de riego automático SensoTimer con sensores de humedad por radiofrecuencia es sinónimo de riego inteligente y eficaz. La humedad del suelo se transmite cada 30 minutos y el riego no empieza hasta que no es realmente necesario. Para evitar el doble riego, el sensor mide la humedad cerca de las raíces. Gracias a la función eco!ogic el riego puede retrasarse si así se desea, con lo que se ahorra aún más agua.
Selección responsable de los materiales
Kärcher concede la máxima importancia a una selección cuidadosa de los materiales, tiene en cuenta su impacto ambiental y evita sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud, como ftalatos y metales pesados. Las mangueras de calidad PrimoFlex® de Kärcher se caracterizan por su resistencia, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento.
Máxima eficacia
El nuevo sistema de riego Kärcher Rain System® funciona exactamente según las necesidades de cada planta, por lo que se integra perfectamente en setos, arbustos, arriates y huertos. El agua llega allí donde se necesita sin pérdida alguna, protegiendo el medio ambiente y el bolsillo. La distribución de presión uniforme garantiza una distribución equilibrada de agua incluso a 50 m de longitud. El caudal de agua puede ajustarse de forma puntual en función de las necesidades.
Vídeos
¿Desea conocer más detalles sobre los sistemas de riego de Kärcher?
Haga clic en la vista previa para ver los equipos en acción.