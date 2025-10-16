SensoTimer ST6 eco!ogic : sistema de riego fácil.

Los sistemas de riego automáticos SensoTimer ST6 eco!ogic de Kärcher inician y detienen el riego de forma completamente automática. De este modo, se ahorra el laborioso trabajo de riego y le queda más tiempo para el cuidado del jardín o para otras actividades de ocio. Ventaja adicional: se utiliza la cantidad de agua exacta que realmente se necesita. El sensor mide la humedad real del suelo y activa el sistema de riego en cuanto desciende el valor de humedad previamente definido. De este modo, solo fluye agua cuando es realmente necesario. Esto permite ahorrar dinero y proteger el medio ambiente.

¿Cómo funciona el ST6 eco!ogic?

El SensoTimer ST6 eco!ogic riega en función de la humedad. El sensor incluido en el equipo de serie mide el valor de humedad del suelo y lo envía por radio cada 30 minutos al SensoTimer. El valor de humedad deseado puede ajustarse en cinco niveles en el SensoTimer. El sistema de riego se inicia automáticamente en el siguiente momento programado, cuando desciende el valor de humedad del suelo deseado. Con el panel de mando desmontable y las cinco teclas de mando, la programación es muy sencilla. Pueden ajustarse hasta dos tiempos de riego al día. El tiempo de riego máximo es de 90 minutos. Gracias a la función eco!ogic el riego puede retrasarse entre uno y siete días más. El riego manual es posible en cualquier momento. La tecla integrada para suspender el sistema de riego interrumpe la programación de este durante 24 h. De este modo, solo fluye agua cuando es realmente necesario.

Ir al producto SensoTimer ST6 eco!ogic

El SensoTimer ST6 Duo eco!ogic permite el riego de dos espacios separados del jardín con distintas necesidades en cuanto a humedad.

Ir al producto SensoTimer ST6 Duo eco!ogic