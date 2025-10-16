Conectores/Adaptadores de grifo

Sistemas de conexión de mangueras: flexibles para cualquier requisito. Conectar, acoplar, desacoplar y reparar: Kärcher incorpora a su gama de productos las piezas de conexión adecuadas para todos los sistemas Click disponibles y los diámetros de manguera habituales. No importa cuál sea el diámetro de manguera (1/2 in, 5/8 in o 3/4 in), los conectores de mangueras extragruesos de Kärcher siempre encajan. Garantizado. Además, los conectores de mangueras universales convencen por su extraordinaria estabilidad y su máxima resistencia a la rotura y la tracción. Los acoplamientos están disponibles con o sin Aqua Stop. Por supuesto, todos los sistemas de conexión Kärcher son compatibles con los sistemas Click disponibles en el mercado.