Técnica de aspiración industrial
Del equipo móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo llave en mano Con nuestra gama de aspiradores y extractores de polvo para uso industrial Kärcher le ofrecemos soluciones para cualquier tarea de aspiración y extracción de polvo en el sector industrial: tanto flexibles y móviles como instalados de forma fija, para la aspiración de virutas gruesas o de partículas finas en suspensión, para cantidades pequeñas o grandes, para material líquido o sólido, inocuo o peligroso para la salud.
Aspiradores para uso industrial
