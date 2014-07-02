Limpiadoras y aspiradores de vapor
Solución higiénica sin agentes químicos. Kärcher limpiadoras de vapor y lava aspiradoras con vapor: económicas e higiénicas - sin productos químicos. La amplia gama de accesorios hacen estas máquinas adecuadas para uso diverso en todos los suelos duros, vidrio y superficies de azulejos. Las superficies textiles también se limpian a fondo.
Limpiadoras de vapor
Higiénico, costo efectivo y amigable con el medio ambiente: Las limpiadoras de vapor de Kärcher limpian todas las superficies duras sin agentes químicos.
Limpiadoras/aspiradoras de vapor
Las limpiadoras de vapor / aspiradoras de Kärcher proporcionan un gran confort y un rendimiento efectivo en la limpieza de todas las superficies duras. El gran rango de accesorios asegura la limpieza enfocada.
Eliminadoras de chicles
Una combinación de vapor y detergente biodegradable elimina chicles secos de forma sencilla y en pocos segundos.