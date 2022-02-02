Sabemos que las necesidades de cada persona son completamente diferentes, y ésto también va en cuanto a la limpieza, es por ello, que KÄRCHER, la marca número uno a nivel mundial en soluciones de limpieza, por medio de sus equipos creados con lo mejor de la tecnología alemana, ha creado diferentes tipos de hidrolavadoras para solucionar todos y cada unos de los desafíos que se tienen al momento de limpiar.
Hidrolavadora K Mini
Esta hidrolavadora, es la más pequeña de la Familia Kärcher. Su diseño compacto y peso de 3,9 kg, hace que sea un equipo fácil de mover y es adaptable para guardarse en cualquier espacio. Es ideal para limpiar terrazas y patios en el hogar, así como herramientas de jardínería, bicicletas y ventanas. Gracias a su sistema Quick Connect, el cambio de accesorios facilitará el trabajo.
Hidrolavadoras K1
La gama de hidrolavadoras K1, gracias a su pequeño tamaño, también se personalizará en un equipo fácil de transportar y guardar en cualquier espacio del hogar. Gracias a sus 1450 PSI, se configurará en el equipo perfecto para ofrecer un rendimiento de limpieza de 15 m2/h, lavar automóviles compactos, patios, terrazas pequeñas y herramientas de jardinería
Hidrolavadoras K2
Nuestras hidrolavadoras de la Gama K2, cuentan con una presión máxima de 1600 PSI y un caudal de agua de 280 l/h, lo que permite con ello, que estos equipos puedan remover todo tipo de suciedad ligera adherida en los espacios del hogar, tales como la terraza, el patio, áreas comunes, sin olvidar los increíbles resultados que ofrecen al momento de lavar el automóvil y además ayudan a reducir hasta en un 80% el uso de agua.
Hidrolavadora K3
Las hidrolavadora de la gama K3, son perfectas para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc. Cuentan con una capacidad de 1700 PSI, lo cual eleva la potencia a la hora de lavar. Rinden hasta 25 m2/h, lo que permite lavar patios o garages más amplios. Gracias a su diseño con ruedas, son fáciles de transportar.
Hidrolavadora K3 Follow me
Con 1800 PSI y un caudal de agua de 380 l/h, la K3 Follow me, se convierte en un inovador equipos, que cuenta con cuatro ruedas, que hacen de esta hidrolavadora, tu gran acompañante. El diseño compacto y conveniente brinda un fuerte poder de limpieza para la mayoría de los trabajos domésticos. La varilla de pulverización Vario permite un ajuste rápido entre baja y alta presión sin la necesidad de cambiar las boquillas. Para las manchas difíciles, la varilla de pulverización patentada Dirtblaster® limpiará las áreas más difíciles. Además, cuenta con un depósito de detergente a bordo incluido.