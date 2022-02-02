La gama de hidrolavadoras K1,

gracias a su pequeño tamaño, también se personalizará en un equipo fácil de transportar y guardar en cualquier espacio del hogar.

Gracias a sus 1450 PSI, se configurará en el equipo perfecto para ofrecer un rendimiento de limpieza de 15 m2/h, lavar automóviles compactos, patios, terrazas pequeñas y herramientas de jardinería