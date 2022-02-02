kkk

Sabemos que las necesidades de cada persona son completamente diferentes, y ésto también va en cuanto a la limpieza, es por ello, que KÄRCHER, la marca número uno a nivel mundial en soluciones de limpieza, por medio de sus equipos creados con lo mejor de la tecnología alemana, ha creado diferentes tipos de hidrolavadoras para solucionar todos y cada unos de los desafíos que se tienen al momento de limpiar.

Hidrolavadora K Mini

Esta hidrolavadora, es la más pequeña de la Familia Kärcher. Su diseño compacto y peso de 3,9 kg, hace que sea un equipo fácil de mover y es adaptable para guardarse en cualquier espacio. Es ideal para limpiar terrazas y patios en el hogar, así como herramientas de jardínería, bicicletas y ventanas. Gracias a su sistema Quick Connect, el cambio de accesorios facilitará el trabajo.

Hidrolavadoras K1

La gama de hidrolavadoras K1, gracias a su pequeño tamaño, también se personalizará en un equipo fácil de transportar y guardar en cualquier espacio del hogar. Gracias a sus 1450 PSI, se configurará en el equipo perfecto para ofrecer un rendimiento de limpieza de 15 m2/h, lavar automóviles compactos, patios, terrazas pequeñas y herramientas de jardinería

Hidrolavadoras K2

Nuestras hidrolavadoras de la Gama K2, cuentan con una presión máxima de 1600 PSI y un caudal de agua de 280 l/h, lo que permite con ello, que estos equipos puedan remover todo tipo de suciedad ligera adherida en los espacios del hogar, tales como la terraza, el patio, áreas comunes, sin olvidar los increíbles resultados que ofrecen al momento de lavar el automóvil y además ayudan a reducir hasta en un 80% el uso de agua.

Hidrolavadora K3

Las hidrolavadora de la gama K3, son perfectas para uso ocasional y suciedad media, por ejemplo en bicicletas, muebles de jardín, casas de mascotas, motocicletas, autos compactos, etc. Cuentan con una capacidad de 1700 PSI, lo cual eleva la potencia a la hora de lavar. Rinden hasta 25 m2/h, lo que permite lavar patios o garages más amplios. Gracias a su diseño con ruedas, son fáciles de transportar.

Hidrolavadora K3 Follow me

Con 1800 PSI y un caudal de agua de 380 l/h, la K3 Follow me, se convierte en un inovador equipos, que cuenta con cuatro ruedas, que hacen de esta hidrolavadora, tu gran acompañante. El diseño compacto y conveniente brinda un fuerte poder de limpieza para la mayoría de los trabajos domésticos. La varilla de pulverización Vario permite un ajuste rápido entre baja y alta presión sin la necesidad de cambiar las boquillas. Para las manchas difíciles, la varilla de pulverización patentada Dirtblaster® limpiará las áreas más difíciles. Además, cuenta con un depósito de detergente a bordo incluido.

Hidrolavadoras K4

Las hidrolavadoras de la gama K4, cuentan con una presión máxima de 1800 PSI y un caudal de agua 350 l/h. Este tipo de equipos ofrecen un alto desempeño y brindan un excepcional tiempo de servicio. Las hidrolavadoras de la gama K4, está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada, ideal para la limpieza de vehículos muebles de jardín, patios o terrazas, así como bicicletas, etc.

Hidrolavadora K5

La gama de las hidrolavadoras K5, cuentan con una máxima presión de 2000 PSI y un caudal de agua de 360 l/h. Este tipo de equipos, ofrece un alto desempeño y brinda un excepcional tiempo de servicio. Está diseñada para una limpieza ocasional de suciedad moderada. Sin embargo, este tipo de hidrolavadoras, al ser más completas, pueden lavar desde automóviles, terrazas, patios, paredes, fachadas, muebles del jardín etc.

Más hidrolavadoras para ti

Universal Edition

HIDROLAVADORAS "UNIVERSAL EDITION"

Para aquellos que buscan su primer hidrolavadora nada mejor que nuestra línea Universal, con ella se puede limpiar la suciedad menos resistente del hogar, así como se convertirán en las aliadas perfectas para limpiezas ocasionales del hogar y el auto.

Compact

Hidrolavadoras "COMPACT"

Aquellos que buscan movilidad y un diseño compacto encontrarán aquí al ayudante perfecto. Requisitos mínimos de espacio, fáciles de almacenar y siempre listas para ponerse a trabajar. Con almacenamiento de manguera inteligente e integrado. Algunos de los modelos de esta línea pueden usarse de manera vertical u Horizontal

Full Control

HIDROLAVADORAS "FULL CONTROL"

Nunca antes había sido tan fácil conseguir una limpieza suave y eficaz, gracias a una buena dosis de potencia, unos equipos potentes y la pistola Full Control con pantalla.

Power Control

