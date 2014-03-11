Aspiradores

Aspirando de la A a la Z Los aspiradores en seco y húmedo y los aspiradores en seco de Kärcher ofrecen soluciones óptimas para los sectores de la industria, el comercio y la automoción, así como para las empresas profesionales de limpieza de edificios y los talleres. Destacan por su gran calidad y larga vida útil, la innovadora tecnología de filtrado y su manejo increíblemente cómodo.

Kärcher Aspiradores en seco/húmedo

Aspiradores en seco/húmedo

Indispensables: Las aspiradoras en seco y húmedo desafían a todo tipo de suciedad. Ya sea en seco, húmedo o mojado, el equipo adecuado de Kärcher que limpiara lo que sea.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Aspiradores en seco

Aspiradores en seco

Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Battery powered dry vacuum cleaner

Battery powered dry vacuum cleaner

GO TO PRODUCTS