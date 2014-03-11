Aspiradores
Aspirando de la A a la Z Los aspiradores en seco y húmedo y los aspiradores en seco de Kärcher ofrecen soluciones óptimas para los sectores de la industria, el comercio y la automoción, así como para las empresas profesionales de limpieza de edificios y los talleres. Destacan por su gran calidad y larga vida útil, la innovadora tecnología de filtrado y su manejo increíblemente cómodo.
Aspiradores en seco/húmedo
Indispensables: Las aspiradoras en seco y húmedo desafían a todo tipo de suciedad. Ya sea en seco, húmedo o mojado, el equipo adecuado de Kärcher que limpiara lo que sea.
Aspiradores en seco
Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.