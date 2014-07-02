ASPIRADORAS PARA SECU Y HÚMEDO
¡IndispensableS! Las aspiradoras en seco y húmedo son compatibles con cualquier tipo de suciedad. Seco, húmedo o líquido, ¡no importa! Las máquinas adecuadas de Kärcher simplemente aspiran todo. Por supuesto, también puede utilizar las aspiradoras solo para aspirar en húmedo o simplemente como aspiradora en seco.
Aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher: diseñadas para uso profesional y comercial
-
Las aspiradoras NT Tact, han sido desarrolladas para las aplicaciones más exigentes de la industria y el comercio, facilitando tu trabajo diario con la máxima potencia. Los sistemas de filtro autolimpiantes para aspiradoras industriales brindan una gran potencia de succión, incluso para grandes cantidades de polvo fino.
-
Las aspiradoras comerciales de clase Ap son versátiles y eliminan la suciedad, ya sea seca, húmeda o mojada. Por ejemplo, son ideales para todas las tareas de limpieza en la industria del automóvil.
-
La durabilidad y la facilidad de uso es donde la robusta clase estándar obtiene una alta puntuación. Las máquinas de clase estándar se utilizan principalmente para aspirar líquidos en la limpieza de edificios, así como en hoteles y restaurantes.
-
Nuestras aspiradoras especiales ofrecen soluciones a medida para aplicaciones particulares, como aspiradoras con bombas de eliminación integradas para cuerpos de bomberos y empresas de construcción, así como nuestra aspiradora para panaderías.
-
Las aspiradoras de seguridad, garantizan la protección de la salud allí donde los usuarios estén expuestos a polvos respirables en la clase de polvo M o polvos peligrosos en la clase de polvo H. Además, nuestra gama incluye aspiradores NT a prueba de explosiones para la clase de peligro zona 22.
¿Qué es una aspiradora para trabajo en húmedo y seco?
Las aspiradoras en seco y húmedo son máquinas para el comercio y la industria, así como para la hostelería y la restauración. Eliminan tanto la suciedad seca como la húmeda, incluidos los líquidos. Las aspiradoras comerciales en seco y húmedo son indispensables para eliminar el polvo grueso y fino, especialmente para diversos trabajos en obras o talleres.
Ya sea para líquidos o grandes cantidades de polvo fino, están muy por encima de las aspiradoras en seco normales para uso privado o comercial, principalmente con respecto al tipo y la cantidad de contaminación que pueden eliminar. Además, la carcasa, los rodillos, los cables de alimentación, etc. cumplen las exigencias del uso diario en condiciones exigentes.
¿Cómo saber, cuál es la aspiradora correcta para mi trabajo?
Classic
Las aspiradoras de la serie NT Classic son equipos robustos y accesibles con gran poder de succión para facilitar su uso.
Gama Tact
Las aspiradoras NT con sistema Tact patentado para su uso ininterrumpido con una potencia constantemente alta aspiración - incluso para grandes cantidades de polvo fino. El filtro se limpia con potentes soplos de aire. Aspiradoras Tact cumplen con los requisitos de los usuarios más altos en las obras de construcción y en los talleres.
Gama Ap
Los potentes aspiradores universales de la gama Ap eliminan la suciedad líquida o húmeda y el polvo medio-fino. Gracias a la limpieza semiautomática del filtro, este no se obstruye, mientras que la potencia de aspiración se mantiene muy alta. Son ideales para trabajos de larga duración y que requieran una alta eficiencia.
Gama estándar
Las aspiradoras de clase estándar han sido diseñadas específicamente para suciedad gruesa y grande volúmenes de líquidos. Son equipos robustos, durables y de fácil manejo que son usados por empresas de limpieza.
Sistemas de aspiración de seguridad
Las aspiradoras de seguridad de Kärcher protegen la salud de los operadores expuestos a respirar polvo fino o nocivo para la salud, tales como polvo de amianto
Aspiradores especiales
Karcher ofrece aspiradoras especiales para cubrir las necesidades de los panaderos y brigadas especiales. Las aspiradoras especiales cuentan con una bomba y sistema de seguridad; nuestras aspiradoras para panaderías son completamente resistentes al calor.
Aspiradoras para polvo fino con limpieza de filtro
La máxima calidad no sucede por accidente, es un trabajo duro. Especialmente en las obras de construcción y en los talleres se acumulan grandes cantidades de polvo seco, se genera aserrín, los residuos de material caen al suelo y se atascan en las máquinas. Nuestras aspiradoras para polvo fino, están diseñadas para adaptarse precisamente a estos desafíos. La tecnología patentada de limpieza de filtros Tact permite aspirar grandes cantidades de polvo fino sin necesidad de una bolsa de filtro. Esto permite utilizar todo el tamaño del contenedor de succión, además de que no hay costos por bolsas de filtro. La potencia de succión se mantiene constantemente alta para que pueda trabajar con la máxima eficiencia sin interrupciones, tanto para aspirar directamente en la herramienta eléctrica como para eliminar los depósitos de polvo.
Nuestras aspiradoras de clase Ap han sido diseñadas con limpieza de filtro semiautomática para pequeñas y medianas cantidades de polvo fino. Por supuesto, también son brillantes en el manejo de líquidos y suciedad gruesa: un verdadero todoterreno.
Aspiradoras para húmedo
Los grandes volúmenes de líquido son difíciles de eliminar sin una aspiradora para húmedo. La humedad daña el suelo y puede provocar accidentes debido al riesgo de resbalones. Estos desafíos son divertidos de abordar con nuestras aspiradoras húmedas. Ya sea que las use para limpiar pisos en profundidad o eliminar líquidos derramados, no importa: todas nuestras aspiradoras en seco y en húmedo eliminan volúmenes pequeños o grandes de líquidos de manera rápida y confiable. Si necesita una máquina principalmente para aspirar líquidos, nuestras aspiradoras de clase estándar son la opción adecuada para usted.
Aspiradoras de seguridad: aspira fácilmente sustancias nocivas
Las aspiradoras de seguridad te dan tranquilidad. Usalarlas para aspirar suciedad peligrosa fácilmente y de la manera correcta es mucho más sencillio. Si se trabaja en un entorno con polvos respirables, puede tener algo que ver con materiales cancerígenos o incluso ha estado expuesto al amianto, las aspiradoras de seguridad de Kärcher son su salvación, permiten trabajar de forma sostenible y saludable. Los filtros plisados planos certificados de clase de polvo H mantienen las sustancias aspiradas donde deben estar: dentro de la aspiradora. Nuestro sistema patentado de limpieza de filtros Tact le permite aspirar durante largos períodos con una potente succión. Cuando puede aspirar sustancias nocivas de manera fácil y segura, puede concentrarse en lo importante, su trabajo.
¿Cómo trabajan las aspiradoras para seco y húmedo de Kärcher?
Para hacer frente a las exigentes demandas de los usuarios en obras, talleres o industrias, las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher ofrecen diferentes principios de funcionamiento en función del tipo de suciedad.
Se hace una distinción entre contaminación seca y húmeda, donde la composición específica de la suciedad juega un papel importante. ¿Es suciedad de grano grueso o polvorienta? ¿La contaminación tiene una viscosidad baja o alta? Hay una aspiradora en seco y húmedo de Kärcher para adaptarse a la suciedad de cualquier estado, desde sólido hasta líquido.
¿Como funciona cuando se trata de suciedad húmeda?
El líquido se transporta al contenedor a través de una manguera de succión gracias al vacío del ventilador de derivación generado en el contenedor. Para evitar que los líquidos lleguen al ventilador en caso de sobrellenado, un sistema de flotador mecánico interrumpe el flujo de aire, por lo que un flotador bloquea el canal de succión o un corte automático electrónico apaga la aspiradora.
Sistemas de flotación mecánica
Cuando aumenta el líquido en el recipiente, el sistema empuja el flotador hacia arriba hasta bloquear el canal de aspiración, evitando un sobrellenado que provocaría la inundación del soplante de aspiración.
Sistema eléctrico del flotador
Si el líquido del recipiente se une a los contactos conductores de electricidad, la máquina se apaga para evitar el sobrellenado.
¿Cómo trabajar con suciedad húmeda?
Se genera un vacío en el contenedor mediante un soplador de derivación, que transporta el polvo dentro del contenedor a través de una manguera. Como resultado, la suciedad se separa o filtra a través de un filtro plano o filtro de cartucho. Con el tiempo, el polvo se obstruirá en el filtro, lo que reducirá la potencia de succión. Para evitarlo, existen modelos con la opción de limpiar el filtro de forma semiautomática o totalmente automática. Durante un breve período, se genera un flujo de aire que fluye a través del filtro desde el lado limpio, lo que limpia el filtro. Gracias al diseño del puerto de la manguera de succión en el contenedor, la suciedad gira y las partículas gruesas y pesadas se depositan directamente en el piso del contenedor, como un ciclón.
¿Cuáles son los beneficios de la limpieza de filtros semiautomática o totalmente automática?
Cuando aspire polvo sin usar una bolsa de filtro, el filtro debe limpiarse regularmente para minimizar la pérdida de potencia de succión. Muchas aspiradoras tienen limpieza de filtro integrada para hacer esto convenientemente.
Ventajas de la limpieza automática del filtro
- Alta potencia de succión constante.
- No es necesario quitar el filtro.
- Sin contacto con la suciedad.
- No respirar polvo durante la limpieza del filtro.
- Sin tensión mecánica, de eliminar la suciedad.
- Ahorro de tiempo de trabajo.
- Reducción del uso incorrecto.
- Ahorro de costes ya que no es necesario utilizar bolsas de filtro.
- Hacer uso completo de todo el volumen del contenedor (en contraste con el uso con una bolsa de filtro).
- Esto significa que no es necesario vaciar el contenedor con tanta frecuencia.
AP
Uso múltiple
Con la limpieza semiautomática del filtro Ap, los usuarios pueden determinar los intervalos de limpieza por sí mismos. Para hacerlo, presione el botón tres veces en sucesión rápida cuando la máquina esté encendida, preferiblemente con el puerto de la manguera de succión cerrado (limpieza a presión).
Polvo táctil clase L
Tecnología de limpieza de aire activada
En máquinas con clase de polvo L, el intervalo de limpieza del filtro para la limpieza automática del filtro se puede configurar en dos etapas. En el ajuste MIN (3), la limpieza se realiza cada 60 segundos. En el ajuste MAX (2), la limpieza se realiza cada 15 segundos. Al aspirar líquidos o trabajar con bolsas de filtro, la función Tact permanece desactivada (1).
Clase de polvo táctil M/H
Tecnología de limpieza en el aire activada
Con la limpieza automática del filtro, la máquina selecciona el intervalo perfecto de limpieza del filtro en máquinas con clases de polvo M y H. Una medición electrónica de presión diferencial decide si la limpieza se realiza cada 7, 15 o 60 segundos o no se realiza en absoluto.
La seguridad es cuestión de tacto
Queremos aportar nuestro granito de arena para proteger a los trabajadores del sector de la construcción de los peligros del polvo fino. Por eso, hemos desarrollado una gama de aspiradores para eliminar la suciedad y el polvo húmedos y secos, con la opción de aspirar directamente en la fuente de polvo gracias a la aspiración de virutas y polvo. Hemos ido un paso más allá con nuestra última generación de aspiradoras en seco y húmedo en la clase Tact H y M.
¿Qué significa "Tact"? Tecnología de limpieza de aire activada
Gracias a una serie de funciones, como nuestro nuevo sistema de limpieza de filtro automático controlado por sensor (Tact), las aspiradoras y aspiradoras en seco de Kärcher Professional detectan cuándo es necesario limpiar el filtro plegado plano, luego invierten brevemente el flujo de aire y lo expulsan el filtro. Como resultado, los usuarios pueden trabajar sin perder potencia de succión y sin interrupciones. Este sistema revolucionario produce cantidades de polvo nunca antes vistas que se pueden aspirar sin necesidad de limpiar el filtro manualmente, así como una reducción significativa del ruido si solo hay pequeñas cantidades de polvo presentes.
Gracias a esta limpieza de filtro altamente eficiente, las potentes aspiradoras Tact son perfectas tanto para el polvo típico como para el peligroso. Los filtros tienen una vida útil inigualable: solo es necesario cambiarlos después de aspirar 180 kilogramos de polvo fino (polvo mineral de categoría A). Como resultado, puede disfrutar de períodos más prolongados de trabajo ininterrumpido con una potencia de succión constante, así como una mejor protección contra el polvo fino.
Descripción general de las características de la máquina
-
Interruptor giratorio central para configurar y ajustar la limpieza del filtro según sus necesidades.
-
Conexión de manguera de succión en el cabezal de la máquina para aumentar el volumen neto y facilitar el vaciado.
-
Contenedor robusto con parachoques y asidero para una larga vida útil y un manejo cómodo.
-
Portaequipajes y solución de fijación para cajas de herramientas.
-
Almacenamiento flexible de mangueras y cables de alimentación para fijar diferentes mangueras de forma segura.
-
Almacenamiento lateral de la boquilla para ranuras y el manguito para herramientas para mayor seguridad contra pérdidas.
-
Ruedas grandes y robustas de metal para una movilidad óptima, incluso en condiciones de uso exigentes en obras.
Descripción general de las características de los accesorios
-
Funda para herramientas con regulador de flujo de aire y accesorio de goma para una compatibilidad óptima con la herramienta eléctrica.
-
Boquilla ancha para suelos con insertos de cambio rápido para aplicaciones húmedas y secas.
-
Curva ergonómica con zona de empuñadura de componente blando para un trabajo agradable.
-
Sistema de clip mejorado para facilitar el cambio, p. de la curva a la manga de la herramienta.
-
Cierre de bayoneta resistente a la suciedad para desconectar fácilmente la manguera de la máquina.
Aspiradoras profesionales en seco y húmedo: clases de polvo
¿Qué significan las clases L, M y H?
El polvo es una mezcla compleja de aire y partículas sólidas de diferentes formas y tamaños. La composición química y las características físicas también pueden variar significativamente. El polvo se clasifica en las clases L, M o H utilizando estas variables según los niveles de peligro. Las fibras, como el amianto y las fibras minerales particularmente peligrosas (cuando < 5 µm), también pueden penetrar profundamente en el tracto respiratorio. Por lo tanto, la identificación exacta de las clases de polvo individuales es importante para poder seleccionar la aspiradora adecuada cuando se ha evaluado el peligro.
Clase L
Las aspiradoras de clase L, son especialmente adecuadas para aspirar polvo de madera blanda, tiza y yeso. Los polvos de la clase L representan un riesgo moderado. No existen medidas de precaución particulares para su eliminación.
Clase M
La clase L, mejorada. Adecuada para aspirar el polvo y la suciedad generados por los siguientes materiales: madera dura, materiales de paneles, partículas de polvo de pintura, cerámica, hormigón y ladrillo. La clase M es la clase más baja legalmente requerida para su uso en obras de construcción.
Clase H
Las aspiradoras de clase H, son ideales para aspirar grandes cantidades de sustancias seguras y peligrosas/altamente cancerígenas, como polvo de amianto, plomo, carbón, níquel, cobalto, cobre, cadmio y moho.
Clase de suciedad
L
Tasa de permeación
≤ 1.0%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC > 1 mg/m³
Usar para
- Polvo de cal.
Polvo de yeso.
Clase de suciedad
M
Tasa de permeación
< 0.1%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC ≥ 0,1 mg/m³
- Polvos de madera hasta 1200 W/50 l
Usar para
- Polvo de madera (haya, roble).
- Partículas de polvo de pintura.
- Polvos cerámicos.
- Polvo de plásticos.
Clase de suciedad
H
Tasa de permeación
< 0.005%
Adecuado para
- Polvos con valores MAC < 0,1 mg/m³
- Polvo cancerígeno (Sección 35 de la Ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas).
- Polvo que contiene patógenos.
Usar para
- Tipos cancerígenos de polvo (plomo, carbón, cobalto, níquel, alquitrán, cobre, cadmio, etc.).
- Moho, bacterias.
- Esporas de germen.
- Formaldehído
Clase de suciedad
Requisito especial: Asbestos*
Tasa de permeación
< 0.005%
Adecuado para
- Polvo que contiene asbesto.
Usar para
- Polvo de asbesto de calentadores de almacenamiento nocturno o cortafuegos.
Clase de suciedad
Tipos de polvos explosivos (ATEX zona 22)
Tasa de permeación
Como clase de polvo L, M o H con requisitos especiales
Adecuado para
- Tipos de polvo en la clase de explosión de polvo en la Zona 22.
Usar para
- Polvo de papel
- Polvo de harina
Top en cada clase
Una aspiradora siempre es tan buena como su filtro
Nunca ha sido más seguro mostrar colores reales. Nuestros filtros están codificados por colores para indicar su aplicación de uso. Marrón significa polvo de madera y fibra. El rojo indica HEPA. El negro denota las aplicaciones más difíciles. Azul significa que se pueden usar en cualquier lugar. Y verde significa polvo seco y alta rentabilidad.
Filtro de cartucho de madera
Nuestro filtro de cartucho encaja en la última generación de todas las aspiradoras Kärcher Tact de un solo motor. Los ocho cartuchos con recubrimiento de PTFE funcionan de manera extremadamente eficiente con polvo de madera y fibra de cualquier tipo. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Permite aspirar el polvo de fibra sin bolsa de filtro por primera vez.
- Garantiza una alta potencia de succión (sin obstrucciones).
- Resistente a la humedad y a la putrefacción.
- Clase de polvo: M + L
Filtro plisado plano de seguridad/HEPA
El primer filtro H lavable para aspiradoras en húmedo y en seco. De una etapa y disponible exclusivamente en Kärcher. Certificado para polvo clase H. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,995% (HEPA).
- Adecuado para aspirar polvos peligrosos y explosivos.
- El nuevo filtro H de PTFE es el primer filtro H limpiable del mercado. Por lo tanto, permite aspirar grandes cantidades de polvo fino sin bolsa de filtro.
- Se requiere un juego de filtros de seguridad o una bolsa de eliminación para aspirar polvos peligrosos.
Polvo clase: H
Último filtro plisado plano
Tenemos la mejor solución de filtrado para aplicaciones que generan una gran cantidad de polvo, p. lijar hormigón fresco o trabajar con toners: nuestro filtro PTFE. Se puede utilizar en todos los modelos NT Tact. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Resistente a la humedad y a la putrefacción.
- Aún más rentable gracias a una mayor vida útil del filtro.
- Garantiza una alta potencia de succión (sin obstrucciones).
Clase de polvo: M + L
Filtro plisado plano húmedo y seco
Estos filtros PES (característica estándar en nuestras nuevas aspiradoras NT Tact) brindan excelentes resultados tanto para aplicaciones húmedas como secas. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Resistente a la humedad y a la putrefacción.
- Aún más rentable gracias a una mayor vida útil del filtro.
- Ideal para cambiar frecuentemente entre aspirado húmedo y seco.
Clase de polvo: M + L
Filtro plisado plano seco
Estos filtros de papel son una excelente opción para aplicaciones secas, incluso en términos de precio. Se puede utilizar en todas las aspiradoras NT Tact. Certificado para las clases de polvo M y L. Tasa de separación de polvo garantizada: 99,9%.
- Alta potencia de succión al aspirar polvo fino.
- Alta tasa de retención de polvo.
- El filtro debe secarse después de aspirar líquidos.
Clase de polvo: M + L
Polvo fino en obras de construcción
El polvo de construcción es un término general para describir los tipos de polvo que normalmente se producen cuando se trabaja en el sector de la construcción. Si no se controlan adecuadamente, los tipos de polvo pueden tener graves impactos negativos en la respiración y la salud. Las nuevas aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher destacan entre la multitud gracias a la tecnología de filtrado mejorada, que ayuda a controlar el polvo en su entorno, así como a protegerlo a usted y a los demás.
¿Qué es el polvo de construcción?
El polvo de construcción es un término general para describir los tipos de polvo que normalmente se producen cuando se trabaja en el sector de la construcción. Estos polvos son más que simplemente molestos: si no se controlan adecuadamente, estos tipos de polvo pueden dañar seriamente su respiración y su salud. Los períodos prolongados de exposición a algunos tipos de polvo pueden causar enfermedades pulmonares potencialmente mortales, que incluso pueden causar la muerte.
Estamos en un terreno familiar con las partículas de polvo fino que circulan en la atmósfera día a día, como las células de la piel humana, las fibras textiles e incluso las partículas de meteorito quemado. Sin embargo, los trabajadores de la industria de la construcción enfrentan tipos de polvo significativamente más peligrosos.
Hay categorías principales de polvo generado durante el corte, lijado, lijado o cualquier otra forma de romper materiales:
Polvo de sílica
Hormigón, ladrillos, tejas, mortero y arenisca (también conocida como "sílice cristalina respirable")
Polvo de madera
Madera blanda, madera dura y productos de madera, como MDF y madera contrachapada
Polvos con baja toxicidad
Yeso (por ejemplo, en placas de yeso), piedra caliza, mármol y dolomita
Aspirar en lugar de toser
Nuestros pulmones simplemente no están hechos para lidiar con el polvo fino. Por no hablar de grandes volúmenes de la misma. Y son esos grandes volúmenes los que pueden ser extremadamente peligrosos. Por lo tanto, las enfermedades pulmonares crónicas ocupan el tercer lugar en las estadísticas de enfermedades. El tratamiento cuesta varios miles de millones de euros. ¿Cuánto vale tu salud para ti?
¿Qué tipo de polvo estoy respirando?
- El polvo de sílica y asbesto son particularmente peligrosos y pueden causar cáncer.
- El polvo venenoso o cancerígeno de plomo, cadmio, vanadio o manganeso no solo daña los pulmones, sino que también afecta otros órganos como el hígado y el bazo. Este tipo de polvo se crea durante el trabajo de soldadura, entre otras tareas.
- El polvo de madera (como el polvo de roble y haya) puede causar cáncer nasal a largo plazo.
- El polvo alergénico tiene un origen vegetal o animal y se produce durante los trabajos de limpieza en o sobre edificios que están contaminados por excrementos de pájaros, por ejemplo. Las esporas de moho o los microorganismos también pueden causar reacciones alérgicas.
- El polvo fibrinogénico provoca la formación de tejido cicatricial y cambia progresivamente la composición del tejido pulmonar después de una exposición frecuente durante períodos prolongados. La neumoconiosis, también conocida como pulmón negro, causada por el cuarzo y el asbesto es una de las enfermedades ocupacionales reconocidas más prevalentes.
Siempre es mejor prevenir que curar
El polvo que no se crea en primer lugar no puede poner en peligro a nadie. Hay muchas maneras diferentes de prevenir la formación de polvo. Y si no podemos evitar el polvo, aún podemos unirlo, aspirarlo o bloquearlo para que no ingrese a nuestros pulmones con ropa protectora y máscaras contra el polvo.
¿Qué se puede hacer para prevenir el polvo?
- Aspire el polvo tan pronto como se forme. Muchas herramientas eléctricas tienen un puerto para conectar una aspiradora. Las aspiradoras con tomas de conector se encienden automáticamente cuando se pone en marcha la herramienta eléctrica conectada. Utilice siempre un filtro adecuado.
- Elija métodos de trabajo con bajo nivel de polvo, por ejemplo, dentro de una operación mojada o húmeda.
- Ligar el polvo con agua, por ejemplo, durante los trabajos de demolición y rectificado al aire libre.
- Utilice productos que produzcan poco polvo, por ejemplo gránulos de mortero, hormigón premezclado y yeso.
- Evite remover el polvo innecesariamente. En lugar de barrer en seco y usar sopladores, emplee aspiradoras y barredoras.
- Organice y aproveche los exámenes de salud ocupacional.
- Limpiar periódicamente los puestos de trabajo, ventilar suficientemente las salas de trabajo, mantener limpia la ropa de trabajo.
- Elimina los residuos de forma inmediata y sin generar polvo.
- Compruebe regularmente el rendimiento de succión de la aspiradora. Limpie o reemplace el filtro según sea necesario. Utilice aspiradoras con limpieza automática del filtro para obtener una potencia de succión alta y constante.
- Use ropa protectora y máscaras contra el polvo. Si bien se usa de forma habitual para tareas particularmente polvorientas, siempre debe usar una máscara contra el polvo adecuada como mínimo, incluso cuando el impacto del polvo es menos severo.