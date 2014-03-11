Sistemas para la limpieza de vehículos

Comprar instalaciones de lavado Kärcher: una inversión que vale la pena.

El proceso de construcción de una nueva instalación de lavado o un tren de lavado de Kärcher comienza con un asesoramiento completo al cliente, en el que tienen lugar tanto una evaluación del lugar como una estimación de la rentabilidad para determinar las dimensiones de la instalación o el equipamiento óptimos. Posteriormente, la nueva instalación de lavado se configura y planifica según sus instrucciones. Tanto si desea comprar un puente de lavado, una instalación de lavado en autoservicio o una instalación de lavado para vehículos industriales, le prestamos apoyo en las consultas previas a la construcción, así como en la solicitud de construcción y las licencias de la legislación de aguas, y llevamos a la práctica su proyecto individual de instalación de lavado. Aquí se incluye tanto el proceso completo de planificación como la ejecución. La construcción de sus instalaciones se entrega, si lo desea, lista para su uso. Para poder ofrecerle la mejor calidad, trabajamos con socios con experiencia. Además, en caso necesario también le apoyamos en la financiación de su instalación de lavado Kärcher.