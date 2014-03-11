Sistemas para la limpieza de vehículos
Limpia coches y camiones económicamente Kärcher ofrece una gama completa de sistemas para la limpieza interior y exterior de automóviles y vehículos comerciales: plantas de lavado y de autoservicio, son duraderos y proporcionan resultados de limpieza perfectos. Tienen un bajo consumo de agua y son ecológicos. Nuestro concepto flexible se adapta perfectamente a sus necesidades específicas - desde la planificación hasta el diseño individual. Kärcher ha sido un exitoso fabricante de las bahías de lavado durante décadas. Nuestra experiencia como fabricante de bahías de lavado y miles de sistemas instalados ofrece la seguridad de tener Kärcher como un socio con experiencia. Nuestro equipo de la bahía de lavado estará encantado de aconsejarle!
Estaciones de lavado para vehículos industriales
En la limpieza de vehículos industriales son necesarias instalaciones que estén a la altura de cualquier reto, ya se trate de automóviles, autobuses o vehículos municipales. Con nuestras estaciones de lavado para vehículos industriales, cada día redescubrirá la eficiencia profesional.
Limpiar turismos y camiones de forma rentable.
Nuestro concepto flexible se ajusta completamente a sus necesidades: desde la planificación hasta la configuración individual. Kärcher es fabricante de instalaciones de lavado eficaces desde hace décadas. Nuestra experiencia como fabricante de instalaciones de lavado y miles de instalaciones le dan la seguridad de que con Kärcher tiene a su lado un socio experimentado.
¡Déjese asesorar ahora por nuestro equipo de instalaciones de lavado!
Satisfacción desde el primer momento: el sistema de Kärcher.
Ya sea un concesionario, una gasolinera, un inversor o un centro de lavado, Kärcher busca desde el principio su satisfacción. Por tanto, Kärcher ofrece sistemas bien meditados para cualquier aplicación y usuario, que convencen por su calidad y rentabilidad. Digno de su confianza desde hace más de 75 años.
Comprar instalaciones de lavado Kärcher: una inversión que vale la pena.
El proceso de construcción de una nueva instalación de lavado o un tren de lavado de Kärcher comienza con un asesoramiento completo al cliente, en el que tienen lugar tanto una evaluación del lugar como una estimación de la rentabilidad para determinar las dimensiones de la instalación o el equipamiento óptimos. Posteriormente, la nueva instalación de lavado se configura y planifica según sus instrucciones. Tanto si desea comprar un puente de lavado, una instalación de lavado en autoservicio o una instalación de lavado para vehículos industriales, le prestamos apoyo en las consultas previas a la construcción, así como en la solicitud de construcción y las licencias de la legislación de aguas, y llevamos a la práctica su proyecto individual de instalación de lavado. Aquí se incluye tanto el proceso completo de planificación como la ejecución. La construcción de sus instalaciones se entrega, si lo desea, lista para su uso. Para poder ofrecerle la mejor calidad, trabajamos con socios con experiencia. Además, en caso necesario también le apoyamos en la financiación de su instalación de lavado Kärcher.
Asistencia incluso después de la puesta en funcionamiento
Incluso después de la planificación real y de la construcción de la instalación de lavado Kärcher, prestamos a nuestros clientes asistencia de operador y de servicio, instrucción técnica y formaciones, servicio de postventa y apoyo de marketing con el fin de garantizar un uso rentable de su instalación de lavado.
Kärcher recibe el Best Brands Award
Las famosas revistas especializadas AUTOHAUS y asp Auto Service Praxis han premiado a las marcas preferidas del sector del automóvil. Kärcher resultó ganador en cuanto a imagen en la categoría de instalaciones de lavado. La encuesta «Best Brands», realizada por el Instituto de investigación de mercado Puls, determinó los proveedores con la mejor imagen en doce grupos de productos sobre la base de 650 lectores de AUTOHAUS y asp.
Kärcher resulta ganador en cuanto a imagen en la categoría instalaciones de lavado
Kärcher se encuentra entre las mejores marcas de 2014 (Besten Marken 2014)
Kärcher fue elegida por los lectores de la revista WERKSTATT como la mejor marca actual en la categoría de instalaciones de lavado móviles y fijas. En total, se podía elegir entre 93 marcas repartidas en 12 categorías, una imagen representativa de las marcas más importantes del mercado alemán. En la elección, que fue llevada a cabo con apoyo de la organización de expertos independientes DEKRA, participaron un total de apenas 400 lectores muy afines.
«Nuestros clientes deberían estar satisfechos con todo lo que ofrecemos»
La calidad y los resultados de limpieza de las instalaciones de lavado de Kärcher convencen. En una entrevista con Kärcher, Michael Graf, empresario y dueño de cinco casas de automóviles de Brandeburgo, entre otros, comentó las ventajas que implica la limpieza con una instalación de lavado de Kärcher.
Concesionario Autohaus Graf
Concesionario Autohaus Lorinser
Concesionario Autohaus Schmidt
Concesionario Autohaus Hahn
¡Estamos a su disposición!
Damos respuestas amables, competentes y orientadas a soluciones a todas sus preguntas acerca de las instalaciones de lavado y los sistemas de limpieza de vehículos. Todos los empleados están perfectamente familiarizados con las instalaciones, los equipos y los detergentes para poder darle asesoramiento profesional ya por teléfono. Por supuesto, también puede acordar una cita en persona.
Contacto telefónico:
Tel.: +49 7195 9030
Correo electrónico de contacto:
dpw.angebote@vertrieb.kaercher.com