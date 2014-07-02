Limpiadoras de moquetas
Las lava aspiradoras de alfombras de Kärcher son robustas, de gran alcance y versátiles para la limpieza profunda e intermedia de alfombras y para la eliminación de manchas en textiles. Con los accesorios adecuados, las limpiadoras de alfombras de Kärcher también limpian profundamente la tapicería y asientos de automóviles.
Lava-aspiradores
Revestimientos de suelos, tapicerías, sillas de oficina y asientos de pasajeros - los poderosos limpiadores de inyección y extracción de Kärcher dejan las suyperficies textiles limpias, disolviendo y eliminando la suciedad en una sola pasada. Con las turbinas de succión de gran alcance para dejar una incomparable humedad residual baja.
Lava-aspiradores de cepillo
Las limpiadoras de alfombra de Kärcher limpian económicamente y profundamente grandes áreas de alfombras. Son adecuadas para la tradicional inyección - extracción así como para nuevos procesos de limpieza intermedia.
Sopladora / Secadora
Los ventiladores de Kärcher son eficientes, potentes, muy compactos y silenciosos. Secan rapidamente daños de agua o alfombras despues de ser limpiadas. Con asa de transporte y almacenamiento de cable integrado.