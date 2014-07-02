Aspiradores en seco
Se acabó el polvo. Los aspiradores en seco de Kärcher con tecnología avanzada eliminan de forma fiable la suciedad suelta y seca y son ideales para su uso en hoteles, oficinas, comercios, así como para la limpieza de edificios. Fabricados con hasta un 60 % de material reciclado, los equipos representan una solución sostenible para las necesidades de limpieza diarias. Los aspiradores compactos impresionan por su alto rendimiento en funcionamiento continuo y son ideales para la limpieza diaria de mantenimiento y la limpieza diurna. Con un ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A), los equipos ultrasilenciosos también pueden utilizarse sin problemas en entornos sensibles al ruido.
Aspiradores en seco
Las versátiles y silenciosas aspiradoras en seco con eco!efficiency ahorran electricidad, tiene una gran área de desempeño, son versátiles y adecuadas para distintos revestimiento para el suelo. Su filtro durable de lana asegura una potencia de alta succión constante.
Aspiradores verticales de cepillos
Las limpiadoras de cepillos de Kärcher tienen succión de gran alcance y la acción de limpieza de una escoba eléctrica. Eliminan la suciedad incrustada en las fibras sin ningún esfuerzo.
Escoba eléctrica
Una escoba eléctrica silenciosa para una limpieza discreta y rápida. El remplazo del cepillo se realiza sin baterías, la batería Li-Ion es fácil de remover. Batería de larga duración y una batería de repuesto para un trabajo sin interrupciones.