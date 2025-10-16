Aspiradores para uso industrial sustancias sólidas/polvo

Los aspiradores con una tecnología de filtrado especial En las distintas industrias se debe aspirar una gran variedad de sustancias y medios. En este contexto, los medios acumulados, los polvos nocivos para la salud, las virutas finas y gruesas, la arena, el detergente abrasivo, las fibras de todo tipo, los restos de alimentos, las sustancias orgánicas y los materiales muy ligeros y muy pesados suponen un considerable desafío para la tecnología de filtrado utilizada. En nuestro sistema industrial Kärcher, encontrará el filtro óptimo para cada tarea, sin importar si se utiliza directamente en el proceso con una frecuencia diaria, por horas o en un funcionamiento continuo 24/7.