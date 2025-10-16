Aspersores

Aspersores: tecnología que rebosa ideas. La variada selección de aspersores pulverizadores de Kärcher ofrece la solución óptima para cada jardín, ya sea grande o pequeño, llano o en pendiente. Gracias a la protección contra salpicaduras única de la gama de aspersores oscilantes, la estructura es aún más simple: los molestos viajes de un lado para otro entre el grifo de agua y los aspersores ya no son necesarios, y en un abrir y cerrar de ojos puedes encontrar la posición adecuada para tus aspersores, ¡sin ni siquiera mojarte! Todos los modelos se acoplan fácilmente a la manguera de riego y son compatibles con todos los sistemas Click disponibles.