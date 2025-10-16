Sistemas de riego automático

Sistemas de riego automático para el riego de su jardín – servicio automático para sus flores. Ya no tiene que preocuparse por su jardín, si se encuentra de vacaciones o fuera de casa. Los sistemas de riego automáticos de Kärcher gestionan el riego del jardín exactamente según sus planes logrando un riego preciso y adaptado a sus nececidades. La aplicación le informará sobre el estado actual del riego en todo momento y podrá ajustar su configuración desde cualquier lugar de forma sencilla e individual con sólo pulsar la pantalla o a través del control por voz Alexa.