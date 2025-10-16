Boquillas de jardín y varillas de riego

El agua en su forma más hermosa. La irrigación óptima sólo puede lograrse mediante patrones de rociado perfectamente ajustados. Con su amplia gama de boquillas y varillas de riego para jardin, Kärcher garantiza la solución adecuada para cada necesidad. El patrón de riego y la cantidad de agua se pueden ajustar con precisión de planta a planta, según las necesidades de cada una, asegurando así un cuidado ejemplar. Un bonito efecto secundario: El innecesario desperdicio de agua es prácticamente inexistente. La cantidad exacta del preciado agua llega exactamente donde se necesita. Y con el Waterbooster WBS 3 incluso la suciedad ligera puede ser lavada rápidamente y sin esfuerzo. La innovadora arma secreta para la limpieza intermedia del jardín.