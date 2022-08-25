Cuidado del jardín: los mejores consejos y recomendaciones
Ya sea durante la primavera, cuando realmente se reanuda la temporada de jardín, o durante los meses de otoño, cuando el jardín poco a poco se va preparando para el invierno, si se desea mantener el verde del jardín y disfrutar de su belleza durante mucho tiempo, se requiere un arduo trabajo. Con estos consejos de los expertos el cuidado del jardín está garantizado.
Consejos de los expertos para un jardín cuidado
El cuidado del jardín puede ser laborioso, pero ante todo también es una pasión, una diversión y, al mismo tiempo, una pausa del estrés del día a día. Y quien está preparado como corresponde, sabe lo que hay que hacer en el jardín. Esto ahorra mucho tiempo y molestias, por ejemplo, cuando sin querer se podan los arbustos en el momento equivocado. Pero ¿en qué época del año debe realizarse la poda de setos o árboles? ¿Con qué frecuencia debe cortarse o abonarse el césped? ¿Qué debe tenerse en cuenta al regar el jardín? ¿Y cómo se preparan los estanques y el jardín para el invierno?
Con estos consejos y trucos para el jardín estará preparado para todas las tareas:
Consejos y trucos para regar el jardín
Si se cuidan y abonan las flores y el césped, ya se ha dado un gran paso para que el jardín luzca bonito y además crezca abundantemente. Naturalmente, esto solo puede lograrse si el césped y las plantas se riegan con regularidad. Principalmente se trata de adaptarse al momento ideal y conocer la técnica de riego adecuada. Por ejemplo, debe tenerse en cuenta que las plantas y los suelos tienen diferentes necesidades y que deben regarse con menor o mayor frecuencia en función del tipo.
Además, los amantes de la jardinería pueden recurrir también a un sistema de riego automático. Con la ayuda de una instalación de riego automático se ahorra mucho tiempo. Asimismo, este método de riego consume muchos menos recursos que el riego manual. De ello se ocupan las instalaciones de riego controladas por ordenador, en las que el agua previamente se conduce desde una toma de agua doméstica o mediante una bomba generadora de presión desde un bidón para aguas pluviales o cisterna.
Un jardín idílico: consejos para la limpieza de terrazas y muebles de jardín
Para muchos el jardín propio es un refugio en el que relajarse. Cuando todo florece y está cuidado, después del trabajo realizado, puede disfrutarse plenamente con los amigos y la familia. ¿Qué tal suena, por ejemplo, una barbacoa en la nueva terraza de madera o piedra? En este caso se observa una tendencia: cada vez son más las personas que quieren embellecer su jardín y mejorarlo con muebles de jardín de gama alta y terrazas. Esto hace que el jardín sea cómodo y acogedor. Naturalmente, también debe tenerse presente que las terrazas de madera deben limpiarse y cuidarse con regularidad. De este modo se previene el agrisado por intemperie del revestimiento de madera y se protege de las malas hierbas, el musgo y los hongos. Lo mismo se aplica naturalmente a los muebles de jardín, la suciedad superficial de los cuales debe eliminarse preferiblemente con agua caliente y un detergente multiuso o líquido lavavajillas. Alternativamente también se puede utilizar una limpiadora de media o alta presión.
Preparar el jardín para el invierno
Para preparar el jardín para el invierno, deben tenerse en cuenta algunos aspectos. Las plantas de patio y los muebles de jardín deben guardarse en un lugar seco y los bancales de flores o arbustos deben podarse de nuevo. A continuación, pueden abonarse con sustrato para plantas. Nuestro consejo: el material cortado, que normalmente se desecha mejor cuando está picado o se puede aprovechar para el cuidado adicional del jardín, puede colocarse encima del bancal para la protección frente a las heladas. Al mismo tiempo, de este modo se soluciona el problema de las hojas y las ramas caídas, al menos parcialmente, ya que en otoño la mayoría de los árboles y arbustos se desprenden de sus hojas, de modo que también debe tenerse en cuenta la eliminación de las hojas.