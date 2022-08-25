Limpieza higiénica con la limpiador de vapor

Una alternativa auténtica a las fregonas mecánicas son las limpiadores de vapor. Producen vapor de agua caliente y, por tanto, actúan de forma especialmente higiénica. Las altas temperaturas eliminan hasta el 99,99 % de las bacterias y los virus sin necesidad de utilizar detergentes químicos. Además, el vapor de agua caliente disuelve la suciedad persistente y la grasa, por lo que la limpiadora de vapor es perfecta para limpiar la cocina. Las limpiadoras de vapor también son adecuadas para los alérgicos y las familias con niños pequeños, que cuando están en el suelo no deben entrar en contacto con agentes agresivos. Como la generación de vapor desmineraliza el agua, el vapor no deja residuos de cal ni rayas de limpieza. El calor seca el suelo rápidamente y se puede volver a pisar más rápidamente.

Para la limpieza de las baldosas se utilizan paños adecuados para la boquilla para suelos o la boquilla manual. Al igual que con el fregado convencional, se deben utilizar fundas de microfibra para limpiar las baldosas de gres porcelánico. Después de liberar el vapor, mueva la boquilla para suelos o la boquilla manual rápidamente hacia delante y hacia atrás solapando las trayectorias. Añada solo la cantidad de vapor necesaria para desprender la suciedad. La suciedad desprendida es absorbida por el paño, por lo que deberá sustituirse con regularidad. Para que las juntas queden limpias, pase la boquilla para suelos en sentido transversal sobre la superficie. Para la limpieza a fondo, se pueden limpiar las juntas por separado.

En la primera limpieza con la limpiadora de vapor pueden formarse rayas. Estas rayas son causadas por los residuos de detergente y se eliminan limpiando varias veces con la limpiadora de vapor.