Staubsauger
Staubsauger von Kärcher verbinden hohe Saugkraft mit Wendigkeit und Flexibilität. Ob Allergiker, Singles, Familien oder Haustierbesitzer: Kärcher hat den passenden Staubsauger für jeden Anspruch.
Akku-Staubsauger
Innovative Dust-Sensor-Technologie
Mit dem VC 7 Cordless yourMax wird das Staubsaugen noch müheloser und effizienter. Der innovative Dust Sensor sorgt für eine automatische Stauberkennung und Leistungsregulierung. Durch die intelligente Leistungsanpassung wird die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Einfacher und bequemer kann Staubsaugen nicht sein.
Kabellose Freiheit mit Lithium-Ionen-Akku
Die kabellosen Akku-Staubsauger punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und angenehmem Gewicht. Durch die leistungsstarken Akkus ist eine ermüdungsfreie Reinigung bis in die letzte Ecke garantiert. Und mit der vielfältigen Auswahl an Zubehören sind die Akku-Staubsauger noch vielseitiger einsetzbar.
Einfache Bedienbarkeit
Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Durch die praktische Feststelltaste muss die Powertaste nicht dauerhaft gedrückt werden und der Boost-Modus eignet sich optimal für eine intensive Spot-Reinigung.
Aktive Bodendüse
Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rollen sowie hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Mit aktiver Universal-Bodendüse sowohl für Hartböden als auch Teppich geeignet.
Mit der zusätzlichen LED-Beleuchtung an der Bodendüse des VC 7 Cordless yourMax und VC 6 Cordless ourFamily wird der Schmutz sichtbar gemacht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Clevere Anschlussmöglichkeiten für eine Vielfalt an Zubehören, die die Akku-Staubsauger noch vielseitiger machen.
Durchdachtes Filtersystem
Das 3-stufige Filtersystem, bestehend aus Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter* im VC 7 Cordless yourMax und VC 6 Cordless ourFamily, sorgen für eine besonders saubere Abluft.
Die Filter lassen sich einfach reinigen und austauschen und erhöhen dadurch die Lebensdauer des Saugers.
* EN 1822:1998
1-Klick-Staubbehälterentleerung
Der Schmutz lässt sich einfach und hygienisch ohne Schmutzkontakt per Knopfdruck entsorgen.
Praktische Wandhalterung
Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden und ist jederzeit einsatzbereit. Die Wandhalterung des VC 7 Cordless yourMax und VC 6 Cordless ourFamily kann gleichzeitig zum komfortablen Laden genutzt werden.
VC 7 Cordless yourMax
So wird das Saugen zum Reinigungserlebnis: Der VC 7 Cordless yourMax überzeugt mit neuester Technik, umfangreicher Ausstattung und komfortabler Bedienung. Durch den innovativen Dust Sensor wird der Schmutz erkannt, die Saugleistung angepasst und somit die Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Der BLDC-Motor mit 350 Watt und die Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Boost-Funktion garantiert eine maximale Saugkraft per Knopfdruck. Weitere Vorteile sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design, das auch die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht, sowie die LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbar macht. Die Reinigung des Filters ist durch das im Lieferumfang enthaltene Filterreinigungswerkzeug und einen zweiten Lufteinlassfilter ganz einfach. Mit Hilfe der verschiedenen Düsen wird die Reinigung an jedem Ort zum Kinderspiel: Die Fugendüse entfernt Schmutz in Ecken und Ritzen, die 2-in-1-Düse ist für die Reinigung von Polstern und Möbeln geeignet und die Softbürste säubert auch sensible Oberflächen. Die Akkustatusanzeige und Wandhalterung mit Ladefunktion sind weitere komfortable Features.
VC 6 Cordless ourFamily
Sauberkeit kann so einfach sein: Mit dem Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features.
Weitere Vorteile sind die lange Akkulaufzeit von 50 Minuten, die angenehme Lautstärke und eine übersichtliche Akkustatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt.
VC 4 Cordless myHome
Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort: Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines großen Gehäuses. Mit den vielen intelligenten Features wird das Staubsaugen zum Erlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, angenehme Lautstärke, ergonomisches Design und eine aktive Bodendüse, die eine zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen garantiert.
Staubsauger mit Beutel
VC 2
Der kompakte Schlittensauger VC 2 von Kärcher eignet sich ideal für den Einsatz in Wohnungen oder kleineren Häusern. Er lässt sich platzsparend verstauen und bietet äußerst zuverlässige Reinigungsergebnisse. Darüber hinaus besticht der VC 2 durch zahlreiche Komfortmerkmale wie die automatische Kabelaufwicklung, die das Kabel nach Gebrauch schnell verschwinden lässt, den Klapp-Tragegriff, der auch über mehrere Stockwerke für einen angenehmen Transport sorgt, die stufenlose Leistungsregulierung am Gerät sowie das Aufbewahrungsfach für Zubehöre.
Beuteltechnologie
Kärcher Staubsauger mit Beutel sind besonders hygienisch, da der eingesaugte Schmutz und Staub zuverlässig im Beutel aufgefangen wird. Ist der Beutel voll, kann er schnell aus dem Gerät entnommen und entsorgt werden, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu kommen oder ihn gar aufzuwirbeln. Eine Besonderheit, welche nicht nur Allergiker schätzen.
Automatische Kabelaufwicklung
Nach Gebrauch lässt sich das Kabel schnell und komfortabel aufwickeln.
Klapp-Tragegriff
Der einklappbare Tragegriff sorgt für einen angenehmen Transport auch über mehrere Stockwerke.
Stufenlose Leistungsregulierung am Gerät
Power, die sich anpasst: Ganz den Anforderungen entsprechend lässt sich die Saugkraft des Geräts stufenlos einstellen.
Aufbewahrungsfach für Zubehöre
Die Zubehöre können direkt am Gerät verstaut werden und sind immer griffbereit.
Staubsauger ohne Beutel
VC 3
Der Multizyklonen-Staubsauger VC 3 von Kärcher eignet sich aufgrund seiner kompakten Größe ideal für Wohnungen und kleinere Häuser. Mit ihm werden nicht nur Hartböden und Teppiche sauber, sondern dank Fugendüse und Möbelpinsel auch schmale Zwischenräume und empfindliche Oberflächen.
Weitere Vorteile sind sein HEPA 13-Filter (EN 1822:1998), der zuverlässig feinsten Schmutz wie Pollen und andere allergieauslösende Partikel filtert sowie die praktische Parkposition.
Multizyklonen-Technologie
Der Kärcher Staubsauger mit Multizyklonen-Technologie sammelt den Schmutz nicht in Filterbeuteln, sondern in einem transparenten Schmutzbehälter. Das erspart nicht nur den teuren Nachkauf und lästigen Austausch der Filter, sondern zeigt auf einen Blick, wann der Behälter geleert werden muss.
Parkposition
Die praktische Parkposition gewährt eine schnelle und sichere Geräteabstellung bei Arbeitsunterbrechungen.
Transparenter Schmutzbehälter
Der Schmutzbehälter zeigt nicht nur, wann er geleert werden muss, sondern lässt sich auch im Handumdrehen entleeren.
Automatische Kabelaufwicklung
Nach Gebrauch lässt sich das Kabel schnell und komfortabel aufwickeln.
Abnehmbare Bodendüse
Aufsatzmöglichkeit für weiteres Zubehör zur idealen Reinigung sämtlicher Bereiche im Haus.
Akku-Handstaubsauger
Saugstarker (Alltags-)Helfer
Mit unseren akkubetriebenen Handstaubsaugern hat Schmutz keine Chance: Sie sind leicht, kompakt, einfach in der Handhabung und somit Ihr verlässlicher Partner für die tägliche Reinigung der Küche, Ihres Wohn- und Schlafzimmers sowie des Autos.
Müslikrümel unter dem Tisch? Katzenstreu im Bad? Hartnäckiger Schmutz in Teppichböden?
Mit Ihrem saugstarken Problemlöser ist das kein Problem (mehr). Die wiederaufladbaren
Handstaubsauger vereinen kompaktes Design und eine starke Leistung, die auch das Beseitigen von größeren Krümeln möglich macht - überall, zu jeder Zeit und mit maximaler Mobilität.
Effizientes Filtersystem
Perfekter Schmutzfänger: Das 2-stufige Filtersystem hält mithilfe seines Vorfilters, einem feinmaschigen Metallgitter, besonders größere Staubpartikel effizient zurück. Eine Besonderheit ist der HEPA-Filter (EN 1822:1998), der für saubere Abluft sorgt, selbst feinste Partikel erfolgreich auffängt und sich zudem einfach reinigen und austauschen lässt. Das sorgt für eine noch höhere Lebensdauer des Handstaubsaugers.
Autoinnenreinigung
Leichte Handhabung trifft auf starke Saugleistung: Der akkubetriebene Handstaubsauger reinigt Oberflächen, Armaturenbretter, Autositze und -teppiche sowie schwer zu erreichende Stellen im Handumdrehen – und lässt den Innenbereich Ihres Autos wieder glänzen.
2-in-1-Fugendüse
Von Bücherregalen, Computertastaturen bis hin zu Zwischenräumen und Fugen: Die klappbare Kombidüse ist besonders für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen geeignet.
Einfache Reinigung
Aufdrehen, Filter entnehmen, ausleeren: Der Schmutzbehälter aus Kunststoff lässt sich einfach abnehmen und unter klarem Wasser ausspülen.
Powermotor*
Der BLDC-Motor überzeugt durch seine bürstenlose Motorentechnologie, die das Gerät leichter, langlebiger und leistungsstärker macht. Damit beseitigen Sie Schmutz schnell und rückstandsfrei.
* Beim CVH 3
Praktische (Lade-)Station
Stilvoll verstauen, effizient laden. Mit der kompakten und modernen Station können Sie den CVH 3 Plus platzsparend aufbewahren und laden. Damit ist das Gerät jederzeit griff- und einsatzbereit.
Staubsauger mit Wasserfilter
DS 6
Der Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 sorgt nicht nur für gründlich saubere Böden, sondern auch für frischere, zu 99,95 % staubfreie Abluft. Und damit für ein spürbar angenehmeres Raumklima. Eine Wohltat – nicht nur für Allergiker.
Funktionsweise der Staubsauger mit Wasserfilter
Im Gegensatz zu herkömmlichen Staubsaugern mit Filterbeutel arbeitet der Staubsauger mit Wasserfilter DS 6 mit der natürlichen Kraft des Wassers. Durch die starke Saugleistung wird das Wasser im Filter mit hoher Geschwindigkeit verwirbelt. Der eingesaugte Schmutz wird mit diesem Wasserwirbel hoch effizient aus der Luft herausgefiltert und sofort im Wasserbad gebunden. Das Ergebnis ist eine äußerst frische und außergewöhnliche Abluft, die auch Allergikern entgegenkommt. Denn es gibt keinen Filterbeutel mehr, in dem sich Allergene vermehren können, auch werden die Ausscheidungen der Milben nach der Anwendung mit dem Wasser entleert. Ein weiterer Vorteil für Allergiker ist, dass beim Entleeren kein Staub mehr aufgewirbelt wird.
- Effektive Hauptfilterung im transparenten Wasserfilter. Darin werden alle Grobschmutzteile sicher gefangen. Nichts kann mehr stauben und die Saugleistung bleibt erhalten.
- Der Zwischenfilter ist auswaschbar und dadurch langlebig. Er filtert die winzigen Schwebeteilchen aus der kondensierten Feuchtluft heraus.
- Der spezielle HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidungen von Milben zu 99,5 % zurück.
Leistungsstarker Wasserfilter
Der Wasserfilter sorgt nicht nur für besonders sauber ausgeschiedene Luft, sondern ist dank der praktischen Bauweise auch leicht zu entleeren und säubern.
Variables Teleskopsaugrohr
Das variable Teleskopsaugrohr sorgt für eine bequeme Nutzung in der Anwendung und lässt sich optimal an die Körpergröße des Nutzers anpassen.
Automatische Kabelaufwicklung
Nach Gebrauch lässt sich das Kabel schnell und komfortabel aufwickeln.
Praktische Parkposition
Bei Arbeitsunterbrechungen kann das Gerät bequem und schnell zwischengeparkt werden.
Einfache Reinigung
Der entnehmbare Wasserfilter lässt sich einfach befüllen und reinigen.
Parkposition zur vertikalen Aufbewahrung
Für eine platzsparende Aufbewahrung lässt sich der DS 6 auch vertikal verstauen.
Praktische Zubehörverstauung
Im Zubehörfach können alle Zubehöre ordentlich und stets griffbereit verstaut werden.
Ergonomischer Tragegriff
Dank des ergonomischen Tragegriffs lässt sich der DS 6 mühelos transportieren.
Auswaschbarer Zwischenfilter
Auswaschbarer Zwischenfilter für lange Nutzungsdauer und optimale Reinigungsergebnisse.
Gegen Staub und Tierhaare haben wir was
Ganz schön eingestaubt
Wo kommt eigentlich dieser Staub schon wieder her? Wer hat sich das nicht schon des Öfteren gefragt, während der Blick durch die eigenen vier Wände schweift. Das Haus ist frisch geputzt und dennoch setzt sich nach nur kürzester Zeit eine hauchdünne Staubschicht auf Möbeln, Zimmerpflanzen, Büchern und dem Fußboden ab. Fakt ist: Innerhalb des Wohnraums wird Staub fortlaufend aufgewirbelt und verteilt sich so großflächig. Das können wir zwar nicht verhindern, aber zumindest schnell beheben. Mit Hilfe der Akku-Staubsauger-Modelle beseitigen Sie den unliebsamen Hausstaub mühelos zwischendurch und das mit maximaler Bewegungsfreiheit.
Woraus besteht Staub eigentlich?
Von abgestorbenen Hautschüppchen und Teppichfasern über Pollen und Haustierhaaren bis hin zu Feinstaub – Staub ist eine „bunte Mischung“ aus unterschiedlich großen Teilchen, die sich miteinander vermengen und verbinden. Je nach Partikelgröße und Gewicht, wird der Staub von der zirkulierenden Luft in jeden Winkel getragen oder fliegt permanent umher, ohne sich abzusetzen.
Einen Großteil der Verunreinigung tragen wir mit den Schuhen in unsere Räume. Deshalb lohnen sich Gitterroste, Kokos- und Textilmatten oder Gummiprofile als „Schmutzfangzonen“, die einen Großteil des Schmutzes abfangen.
Öfter reinigen mit Haustieren
Bei einer Wohngemeinschaft mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen oder Kaninchen reicht ein großer Hausputz einmal in der Woche nicht aus: matschige Pfotenabdrücke auf dem Boden, Futterreste neben dem Fressnapf und unliebsame Tierhaare quer im ganzen Haus verteilt. Hier muss regelmäßig und auch mal schnell zwischendurch zum Reinigungsgerät gegriffen und saubergemacht werden. Unsere Akku-Staubsauger sind schnell zur Hand und meistern jede (Reinigungs-)Herausforderung, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Damit reinigen Sie Ihren Haushalt schnell, flexibel und bedarfsorientiert.
Sagen Sie Tierhaaren den Kampf an!
Als Besitzer eines Haustiers kennen Sie die Problematik: Die Haare Ihres Vierbeiners verteilen sich schnell im gesamten Haushalt – auch wenn Sie gerade frisch gekehrt und geputzt haben. Besonders in Teppichen und Fußmatten setzen sich die Tierhaare hartnäckig fest. Ein herkömmlicher Besen hilft hier nicht weiter, da feine Haare nicht zuverlässig entfernt werden können. Ihre Rettung? Die Kärcher Akku-Staubsauger. Mit der aktiven Bodendüse werden Tierhaare sehr wirkungsvoll von textilen Bodenbelägen entfernt.
Verteiltes Katzenstreu? Kein Problem!
Katzen verscharren ihr Geschäft: Da kann es schon mal passieren, dass die Streu großzügig außerhalb des Katzenklos verteilt wird. Eine schnell lösbare Reinigungsaufgabe für unseren Staubsauger. Die kleinen Körnchen lassen sich leicht und ohne großen Aufwand aufsaugen. Das ist auch sehr zu empfehlen, denn wenn das Granulat unachtsam zertreten wird, kann es die Bodenbeläge zerkratzen.
