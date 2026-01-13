Nass-/Trockensauger

Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitige Reinigungsgeräte, die sowohl als Werkstattsauger als auch als Autosauger genutzt werden können. Sie eignen sich für nassen, trockenen, groben und feinen Schmutz und bieten sowohl drinnen als auch draußen eine effektive Reinigungslösung. Mit ihrer überragenden Saugkraft, hohen Energieeffizienz und robusten Bauweise überzeugen sie in jeder Hinsicht. Diese Multitalente sind mit vielen hilfreichen Funktionen ausgestattet und verfügen über ein umfangreiches Zubehörangebot, das sie zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt macht.

Falls Sie eine kabellose Reinigungslösung suchen, sind unsere akkubetriebenen Nass-/Trockensauger die richtige Wahl. Sie reinigen gründlich auch an schwer zugänglichen Stellen wie im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Trotz des kabellosen Designs bieten sie dieselbe Funktionalität wie kabelgebundene Geräte. Mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher gibt es keine Einschränkungen durch Kabel, sodass Sie flexibel und bequem reinigen können.