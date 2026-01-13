Nass-/Trockensauger
Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitige Reinigungsgeräte, die sowohl als Werkstattsauger als auch als Autosauger genutzt werden können. Sie eignen sich für nassen, trockenen, groben und feinen Schmutz und bieten sowohl drinnen als auch draußen eine effektive Reinigungslösung. Mit ihrer überragenden Saugkraft, hohen Energieeffizienz und robusten Bauweise überzeugen sie in jeder Hinsicht. Diese Multitalente sind mit vielen hilfreichen Funktionen ausgestattet und verfügen über ein umfangreiches Zubehörangebot, das sie zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt macht.
Falls Sie eine kabellose Reinigungslösung suchen, sind unsere akkubetriebenen Nass-/Trockensauger die richtige Wahl. Sie reinigen gründlich auch an schwer zugänglichen Stellen wie im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Trotz des kabellosen Designs bieten sie dieselbe Funktionalität wie kabelgebundene Geräte. Mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher gibt es keine Einschränkungen durch Kabel, sodass Sie flexibel und bequem reinigen können.
Akku-Nass-/Trockensauger
Die akkubetriebenen und saugstarken Nass-/Trockensauger von Kärcher machen auch da gründlich sauber, wo kabelgebundene Nass-/Trockensauger nicht oder nur schwer rankommen – ob im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Dabei bieten sie dieselbe Funktionalität wie ein Gerät mit Kabel. Kein Kabel, kein Limit: mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
BUILT FOR LIFE
Erleben Sie die nächste Generation der Nass-/Trockensauger aus der fortschrittlichen Kärcher WD Control Reihe, die das mühelose Arbeiten neu definieren. Dank der innovativen 2-in-1 Remote Control genießen Sie unvergleichliche Freiheit und volle Kontrolle, direkt in Ihrer Hand.
Kärcher Qualität – Gebaut fürs Leben.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Multifunktionalität ist die DNA unserer Nass-/Trockensauger. Diese starken Allrounder liefern überall saubere Arbeit ab: im Keller, in der Werkstatt, in der Garage oder im Garten. Für Renovierungsarbeiten, zum Aussaugen des Autos, beim Beseitigen von Scherben oder ausgelaufenem Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schmutz trocken, nass, grob oder fein ist – selbst größere Wassermengen nehmen die Kraftpakete zuverlässig auf.
Überragende Reinigungsleistung und Saugkraft
Wo gewöhnliche Haushaltsstaubsauger an ihre Grenzen kommen, legen die Kärcher Nass-/Trockensauger erst richtig los. Die Nass-/Trockensauger liefern eine optimale Schmutzaufnahme dank perfekt aufeinander abgestimmter Geräte und Zubehöre. Damit gelingt ein gründliches und schnelles Reinigungsergebnis. Und durch die Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten reduzieren sie außerdem die Belastung durch Staub und Späne und sorgen für saubere Arbeitsverhältnisse.
Noch mehr Komfort
Komfort auf einem neuen Niveau: Die kompakte Bauweise erlaubt eine platzsparende Verstauung. Dabei lassen sich Schlauch und Zubehör direkt am Gerät verstauen. Durch innovative Filterkonzepte können die Nass-/Trockensauger bequem genutzt werden – ganz ohne Schmutzkontakt. Zudem überzeugen die Nass-/Trockensauger mit ihrer langen Lebensdauer dank hoher Qualität und Robustheit.
Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem
Kärcher FILT!elligence™, das intelligente Filterkontrollsystem, überwacht die Saugleistung der WD 7 Control P S Geräte und signalisiert Ihnen eine Reduzierung durch rote LED-Anzeigen, sodass die Notwendigkeit einer Filterreinigung oder eines Filterwechsel direkt erkannt wird. Dieses intelligente Kontrollsystem sichert nicht nur optimale Arbeitsergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Gerätes.
2-in-1 Remote Control - Bluetooth Fernbedienung
Die 2-in-1 Remote Control für Geräte aus der WD Control Reihe macht müheloses Arbeiten leicht. Die Fernbedienung ist mit dem Gerät dank Bluetooth verbunden und somit können Sie Ihren WD von einer Entfernung von wenigen Metern an- und ausgeschalten. Entdecken Sie die manuelle Steuerung oder den Automatik-Modus für Akku-Elektrowerkzeuge. Dadurch wird ein nahtloser und staubfreier Arbeitsablauf garantiert.
Merkmale
Unser Highlight: WD 7 Control P S.
Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem für den WD 7 Control P S
Die LEDs zeigen, wenn eine Filterabreinigung, ein Filterwechsel des Flachfaltenfilters oder Filterbeutels erforderlich ist.
2-in-1 Remote Control
- Funktion: Manuelles ein-/ausschalten.
- Funktion: Automatisches ein-/ausschalten des Saugers mittels Vibrationserkennung bei Akku-Elektrowerkzeugen.
Geräte-Steckdose
Automatisches ein-/ausschalten des Saugers bei Bedienung von Elektrowerkzeugen. Des Weiteren wird der Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, direkt abgesaugt.
Power Control
Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.).
Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik
Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter sowie Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette ganz ohne Schmutzkontakt.
Ablassschraube
Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.
Praktische Blasfunktion
Schwer zugängliche Stellen einfach sauber ausblasen.
Lenkrollenbremse
Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.
Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
Für eine noch platzsparendere und kompaktere Aufbewahrung.
Anwendungsmöglichkeiten
Die vielseitigen Kärcher Nass-/Trockensauger sind unverzichtbare Helfer in verschiedenen Situationen. Sie reinigen mühelos sowohl trockenen als auch nassen Schmutz und bewältigen selbst größere Wassermengen problemlos.
Autoreinigung
Mit dem Kärcher Nass-/Trockensauger wird das Auto gründlich gereinigt. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine effektive Reinigung zwischen den Sitzen und an schwer zugänglichen Stellen.
Renovierung
Diese Sauger sind ideal für die Beseitigung von grobem Bauschutt. Das innovative Filtersystem und die konstant hohe Saugkraft vereinfachen den Reinigungsprozess und ermöglichen ein energiesparendes Arbeiten, selbst bei nassen oder feuchten Materialien.
Werkstatt
Perfekt zur Staubbeseitigung bei Holz- und Werkstattarbeiten. Modelle mit integrierter Steckdose ermöglichen das direkte Anschließen von Elektrogeräten, um Holzspäne automatisch während des Sägens aufzusaugen.
Flüssigkeiten und Scherben
Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitig einsetzbar. Sie bewältigen mühelos zerbrochene Trinkflaschen, kleine Pfützen und feuchten Schmutz dank ihrer hohen Saugkraft, robusten Behälter und der Möglichkeit, auch ohne Filterbeutel zu saugen.
Ausgelaufenes Wasser
Größere Pfützen können durch verschiedenste Ursachen entstehen, werden aber in jedem Fall mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger gründlich beseitigt. Der große Behälter garantiert langes Saugen, damit auch größere Wasseransammlungen zügig und kraftsparend aufgenommen werden.
Garten
Ein Nass-/Trockensauger ist eine echte Entlastung und kann sogar im Garten angewendet werden. Kleine Zweige, Kiesel, Laub: unkompliziert einsaugen oder dank Blasfunktion zur Seite pusten.
Außenbereich
Terrassen, Garage, Hauseingang und Treppen sind mit den Nass-/Trockensaugern im Handumdrehen wieder sauber.
Innenbereich
WDs können wie normale Staubsauger verwendet werden zum Saugen in Wohnräumen und bieten beste Reinigungsergebnisse dank speziellen Zubehörs wie z. B. der Teppichdüse.
KNOW HOW: TIPPS FÜR DIE AUTOPFLEGE
Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Nass-/Trockensauger-Zubehöre: noch praktischer, noch gründlicher
Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
Nomenklatur
FAQs
Wie funktioniert die Kärcher Nass-/Trockensauger-Filterabreinigung?
Wie wechselt man einen Patronenfilter (WD 2 – WD 3)?
Wie wechselt man einen Flachfaltenfilter (WD 4 – WD 6)?
Wie wird der Filterbeutel bei Kärcher Nass-/Trockensaugern (WD 2 – WD 6) eingesetzt?
Wie verstaut man den Schlauch am Kärcher Nass-/Trockensauger (WD 3 – WD 6)?
Sie haben Ihren passenden Nass- und Trockensauger gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.