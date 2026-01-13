Nass-/Trockensauger

Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitige Reinigungsgeräte, die sowohl als Werkstattsauger als auch als Autosauger genutzt werden können. Sie eignen sich für nassen, trockenen, groben und feinen Schmutz und bieten sowohl drinnen als auch draußen eine effektive Reinigungslösung. Mit ihrer überragenden Saugkraft, hohen Energieeffizienz und robusten Bauweise überzeugen sie in jeder Hinsicht. Diese Multitalente sind mit vielen hilfreichen Funktionen ausgestattet und verfügen über ein umfangreiches Zubehörangebot, das sie zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt macht.

Falls Sie eine kabellose Reinigungslösung suchen, sind unsere akkubetriebenen Nass-/Trockensauger die richtige Wahl. Sie reinigen gründlich auch an schwer zugänglichen Stellen wie im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Trotz des kabellosen Designs bieten sie dieselbe Funktionalität wie kabelgebundene Geräte. Mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher gibt es keine Einschränkungen durch Kabel, sodass Sie flexibel und bequem reinigen können.

Frontansicht des WD 1 Compact Battery und WD 3 Battery

Akku-Nass-/Trockensauger

Die akkubetriebenen und saugstarken Nass-/Trockensauger von Kärcher machen auch da gründlich sauber, wo kabelgebundene Nass-/Trockensauger nicht oder nur schwer rankommen – ob im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Dabei bieten sie dieselbe Funktionalität wie ein Gerät mit Kabel. Kein Kabel, kein Limit: mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher.

 

zu den Akku-Nass-/Trockensaugern
Person reinigt Terrasse mit Kärcher Nass- / Trockensauger

BUILT FOR LIFE

Erleben Sie die nächste Generation der Nass-/Trockensauger aus der fortschrittlichen Kärcher WD Control Reihe, die das mühelose Arbeiten neu definieren. Dank der innovativen 2-in-1 Remote Control genießen Sie unvergleichliche Freiheit und volle Kontrolle, direkt in Ihrer Hand.

Kärcher Qualität – Gebaut fürs Leben.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Multifunktionalität ist die DNA unserer Nass-/Trockensauger. Diese starken Allrounder liefern überall saubere Arbeit ab: im Keller, in der Werkstatt, in der Garage oder im Garten. Für Renovierungsarbeiten, zum Aussaugen des Autos, beim Beseitigen von Scherben oder ausgelaufenem Wasser. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schmutz trocken, nass, grob oder fein ist – selbst größere Wassermengen nehmen die Kraftpakete zuverlässig auf.

Kärcher Nass-/Trockensauger

Überragende Reinigungsleistung und Saugkraft

Wo gewöhnliche Haushaltsstaubsauger an ihre Grenzen kommen, legen die Kärcher Nass-/Trockensauger erst richtig los. Die Nass-/Trockensauger liefern eine optimale Schmutzaufnahme dank perfekt aufeinander abgestimmter Geräte und Zubehöre. Damit gelingt ein gründliches und schnelles Reinigungsergebnis. Und durch die Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten reduzieren sie außerdem die Belastung durch Staub und Späne und sorgen für saubere Arbeitsverhältnisse.

Kärcher Mehrzwecksauger

Noch mehr Komfort

Komfort auf einem neuen Niveau: Die kompakte Bauweise erlaubt eine platzsparende Verstauung. Dabei lassen sich Schlauch und Zubehör direkt am Gerät verstauen. Durch innovative Filterkonzepte können die Nass-/Trockensauger bequem genutzt werden – ganz ohne Schmutzkontakt. Zudem überzeugen die Nass-/Trockensauger mit ihrer langen Lebensdauer dank hoher Qualität und Robustheit.

Kompakte Nass-/Trockensauger

Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem

Kärcher FILT!elligence™, das intelligente Filterkontrollsystem, überwacht die Saugleistung der WD 7 Control P S Geräte und signalisiert Ihnen eine Reduzierung durch rote LED-Anzeigen, sodass die Notwendigkeit einer Filterreinigung oder eines Filterwechsel direkt erkannt wird. Dieses intelligente Kontrollsystem sichert nicht nur optimale Arbeitsergebnisse, sondern verlängert auch die Lebensdauer Ihres Gerätes.

2-in-1 Remote Control - Bluetooth Fernbedienung

Die 2-in-1 Remote Control für Geräte aus der WD Control Reihe macht müheloses Arbeiten leicht. Die Fernbedienung ist mit dem Gerät dank Bluetooth verbunden und somit können Sie Ihren WD von einer Entfernung von wenigen Metern an- und ausgeschalten. Entdecken Sie die manuelle Steuerung oder den Automatik-Modus für Akku-Elektrowerkzeuge. Dadurch wird ein nahtloser und staubfreier Arbeitsablauf garantiert.

Merkmale

Unser Highlight: WD 7 Control P S.

LED zeigt Filterstauts des Kärcher Nass- /Trockensaugers

Kärcher FILT!elligence™ - das intelligente Filterkontrollsystem für den WD 7 Control P S

Die LEDs zeigen, wenn eine Filterabreinigung, ein Filterwechsel des Flachfaltenfilters oder Filterbeutels erforderlich ist.

Person benutzt 2-in-1 Remote Control der Kärcher Nass- / Trockensauger

2-in-1 Remote Control

  1. Funktion: Manuelles ein-/ausschalten.
  2. Funktion: Automatisches ein-/ausschalten des Saugers mittels Vibrationserkennung bei Akku-Elektrowerkzeugen.
Geräte Steckdose am Kärcher Nass- / Trockensauger

Geräte-Steckdose

Automatisches ein-/ausschalten des Saugers bei Bedienung von Elektrowerkzeugen. Des Weiteren wird der Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, direkt abgesaugt.

Stufenlose Regulierung der Saugleistung direkt am Gerät

Power Control

Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.).

Person entnimmt Filter eines Kärcher Nass- / Trockensaugers

Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik

Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter sowie Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette ganz ohne Schmutzkontakt.

Person entleert den Kärcher Nass- /Trockensauger

Ablassschraube

Zeit- und kraftsparende Entleerung großer Wassermengen.

Person benutzt die Blasfunktion des Kärcher Nass- / Trockensaugers

Praktische Blasfunktion

Schwer zugängliche Stellen einfach sauber ausblasen.

Lenkrollenbremse des Kärcher Nass- /Trockensaugers

Lenkrollenbremse

Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°.

Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Kärcher Nass- /Trockensauger

Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf

Für eine noch platzsparendere und kompaktere Aufbewahrung.

Anwendungsmöglichkeiten

Die vielseitigen Kärcher Nass-/Trockensauger sind unverzichtbare Helfer in verschiedenen Situationen. Sie reinigen mühelos sowohl trockenen als auch nassen Schmutz und bewältigen selbst größere Wassermengen problemlos.

Kärcher WD 5 P S

Autoreinigung

Mit dem Kärcher Nass-/Trockensauger wird das Auto gründlich gereinigt. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht eine effektive Reinigung zwischen den Sitzen und an schwer zugänglichen Stellen.

Tipps zur Autoreinigung
Kärcher WD 5 P S

Renovierung

Diese Sauger sind ideal für die Beseitigung von grobem Bauschutt. Das innovative Filtersystem und die konstant hohe Saugkraft vereinfachen den Reinigungsprozess und ermöglichen ein energiesparendes Arbeiten, selbst bei nassen oder feuchten Materialien.

Kärcher WD 3 P S

Werkstatt

Perfekt zur Staubbeseitigung bei Holz- und Werkstattarbeiten. Modelle mit integrierter Steckdose ermöglichen das direkte Anschließen von Elektrogeräten, um Holzspäne automatisch während des Sägens aufzusaugen.

Tipps fürs Heimwerken
Kärcher WD 2

Flüssigkeiten und Scherben

Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind vielseitig einsetzbar. Sie bewältigen mühelos zerbrochene Trinkflaschen, kleine Pfützen und feuchten Schmutz dank ihrer hohen Saugkraft, robusten Behälter und der Möglichkeit, auch ohne Filterbeutel zu saugen.

Kärcher Nass-/Trockensauger

Ausgelaufenes Wasser

Größere Pfützen können durch verschiedenste Ursachen entstehen, werden aber in jedem Fall mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger gründlich beseitigt. Der große Behälter garantiert langes Saugen, damit auch größere Wasseransammlungen zügig und kraftsparend aufgenommen werden.

Nass-/Trockensauger mit Blasfunktion

Garten

Ein Nass-/Trockensauger ist eine echte Entlastung und kann sogar im Garten angewendet werden. Kleine Zweige, Kiesel, Laub: unkompliziert einsaugen oder dank Blasfunktion zur Seite pusten.

Nass-/Trockensauger für Außenbereich

Außenbereich

Terrassen, Garage, Hauseingang und Treppen sind mit den Nass-/Trockensaugern im Handumdrehen wieder sauber.

Tipps zur Garagenreinigung
Nass-/Trockensauger für Innenbereich

Innenbereich

WDs können wie normale Staubsauger verwendet werden zum Saugen in Wohnräumen und bieten beste Reinigungsergebnisse dank speziellen Zubehörs wie z. B. der Teppichdüse.

KNOW HOW: TIPPS FÜR DIE AUTOPFLEGE

Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.

Autopflege
Zubehöre für Kärcher Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger-Zubehöre: noch praktischer, noch gründlicher

Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

 

Nomenklatur

icon_arrow

FAQs

Wie funktioniert die Kärcher Nass-/Trockensauger-Filterabreinigung?

Wie wechselt man einen Patronenfilter (WD 2 – WD 3)?

Wie wechselt man einen Flachfaltenfilter (WD 4 – WD 6)?

Wie wird der Filterbeutel bei Kärcher Nass-/Trockensaugern (WD 2 – WD 6) eingesetzt?

Wie verstaut man den Schlauch am Kärcher Nass-/Trockensauger (WD 3 – WD 6)?

Dank integrierter Filterreinigungsfunktion lassen sich verschmutzte Filter bei allen Topgeräten der WD 5 - WD 6 Reihe durch Betätigen der Abreinigungstaste schnell und effizient reinigen. So kann auch bei schwierigen Reinigungsaufgaben mit konstant hoher Saugkraft gearbeitet werden.

Egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz - die eigens entwickelten Bodendüsen gewährleisten eine perfekte Schmutzaufnahme, bestechen durch optimales Gleitverhalten und lassen sich einfach und schnell auf nassen oder trockenen Schmutz anpassen: bei der umschaltbaren Bodendüse erfolgt die Umstellung ganz bequem per Fußschalter. Die speziellen Bodendüsen garantieren einen rundum angenehmen Saugvorgang.

Trockensaugen

 

Bei Geräten mit einem Schaumstofffilter wird empfohlen immer zusätzlich einen Filterbeutel einzusetzen.

Bei Geräten mit Patronen- oder Flachfaltenfilter sollte beim Saugen von Feinstaub ein Filterbeutel genutzt werden. In anderen Anwendungsfällen kann auch problemlos ohne Filterbeutel gesaugt werden.

Nasssaugen

Beim Saugen von Flüssigkeiten und nassem Schmutz empfehlen wir ohne Filterbeutel zu Saugen. Schaumstofffilter, Patronenfilter und Flachfaltenfilter nehmen beim Nasssaugen keinen Schaden.

Den Schaumstofffilter und Patronenfilter bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen. Nicht abreiben oder abbürsten. Die Filtermedien vor Wiederverwendung vollständig trocknen lassen.

Die Nass-/Trockensauger von Kärcher sind nicht geeignet Asche zu saugen. Kalte Asche kann mit Hilfe eines Aschevorabscheider eingesaugt werden oder Sie verwenden einen Kärcher Aschesauger.

Die unterschiedlichen Kärcher Modelle haben unterschiedliche Füllvolumen, daher ist das max. Füllvolumen abhängig vom jeweiligen Gerätemodell. Ist das max. Füllvolumen erreicht, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und es kann nicht weiter gesaugt werden. Das Gerät schaltet nicht automatisch ab, läuft aber mit erhöhter Drehzahl. Schalten Sie das Gerät sofort aus und leeren Sie den Behälter.

Die Angabe zur minimalen bzw. maximalen Wattzahl der Steckdose kann an der Gerätesteckdose abgelesen werden.

Händlersuche

Händlersuche
