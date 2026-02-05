Elektrischer Wischmopp

Reinigungsmittel und Zubehör

Mit dem Zubehörprogramm rund um den Akku-Wischer von Kärcher lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

Die Steinwalzen sind speziell für unempfindliche Hartböden wie z. B. Stein- und Keramikfliesen geeignet.