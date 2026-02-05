Elektrischer Wischmopp
Dem EWM 2 kann kein Wischmopp das Wasser reichen. Vorbei sind die Zeiten in denen man Eimer schleppen muss und dennoch das Schmutzwasser auf dem Boden verteilt. Beim elektrischen Wischmopp EWM 2 von Kärcher werden die rotierenden Walzen permanent mit frischem Wasser befeuchtet und das Schmutzwasser im Schmutzwassertank gesammelt. Und die geringe Restfeuchte macht ihn auf allen Hartböden einsetzbar – auch auf Parkett.
Produkte
Der elektrische Wischmopp von Kärcher
Der Wischer EWM 2 von Kärcher gleitet wie von selbst über den Boden. Die rotierenden Walzen werden permanent mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank befeuchtet. Durch die Abstreifkante wird der Schmutz direkt im Schmutzwassertank gesammelt. So wird immer mit Frischwasser gewischt und der Schmutz wird nicht einfach nur verteilt sondern strahlend sauber. Der elektrische Wischmopp EWM 2 sorgt für eine hygienische und mühelose Reinigung.
Wie geht "Immer frisch gewischt"?
Mit dem Wischmopp EWM 2 von Kärcher wird das Wischen zum Kinderspiel. Die Walzen drehen sich und werden ständig mit sauberem Wasser aus dem Tank versorgt. Der Schmutz wird durch die Kante abgestreift und im Auffangbehälter aufgefangen. So bleibt das Wasser immer frisch und der Schmutz wird nicht nur hin und her geschoben, sondern gründlich entfernt. Der Wischmopp EWM 2 reinigt hygienisch und ohne Anstrengung.
Vorteile, die den Unterschied machen
Immer frisch gewischt dank Selbstreinigungstechnologie
- Permanente Walzenbefeuchtung mit Frischwasser
- Aufgenommenes Schmutz-Wasser-Gemisch gelangt direkt in den Schmutzwassertank
- 20 % bessere Reinigungsleistung*
Einfache Anwendung unter Möbeln
- Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk
- Einfaches Reinigen unter Möbelstücken und um Gegenstände herum
- Reinigung bis unmittelbar an den Rand – für exzellente Ergebnisse in Ecken und an Kanten
Für alle Hartböden geeignet
- Für alle Hartböden geeignet – inklusive Parkett, Laminat, Stein, Fliesen und Kunststoff
- Dank geringer Restfeuchte sind Böden nach ca. 2 Minuten wieder begehbar
- Großes Angebot an Reinigungs- und Pflegemitteln
Höchste Bewegungsfreiheit
- Starker Lithium-Ionen-Akku mit 20 min Laufzeit
- Unabhängig von der Steckdose reinigen
- 3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige
Müheloses Wischen
- Vorwärts rotierende Walzen erübrigen lästiges Schrubben
- Nie mehr Eimer mit Wasser herumtragen dank Frisch- und Schmutzwassertank
- Kein Auswringen des Bodentuchs mehr dank Selbstreinigungsfunktion der Walzen
Ressourcenschonend
- 90 % Wasserersparnis** – im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.
Anwendungsschritte
Reinigungswalzen montieren
Frischwassertank befüllen
Boden reinigen
Gerät verstauen
Nie wieder Saugen vor dem Wischen? Dafür gibt es die Kärcher Saugwischer und Hartbodenreiniger.
Entdecken Sie die Kärcher Saugwischer und Hartbodenreiniger, die den Reinigungsprozess halbieren. Schluss mit dem lästigen Vorsaugen: Unsere Geräte beseitigen groben Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten und selbst hartnäckig eingetrocknete Reste in nur einem Arbeitsschritt. So sind Ihre Böden im Handumdrehen perfekt sauber.
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um den Akku-Wischer von Kärcher lassen sich Reinigung und Pflege perfekt auf jeden Boden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.
Die Steinwalzen sind speziell für unempfindliche Hartböden wie z. B. Stein- und Keramikfliesen geeignet.
KNOW HOW: FLIESEN REINIGEN
Fliesen zählen zu den beliebtesten Bodenbelägen und das aus gutem Grund: Sie sind unempfindlich und in den meisten Fällen pflegeleicht. Dennoch gibt es beim Reinigen einiges zu beachten.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Sie haben Ihren elektrischen Wischmopp gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.
* Der Kärcher EWM 2 erreicht eine um 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Der EWM 2 (Verbrauch 0,4 l) spart bei der Reinigung von 60 m² Bodenfläche bis zu 90 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern (Verbrauch: 5,0 l)