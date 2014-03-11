Wer wir sind: der Experte für Kommunaltechnik.

Die Kärcher Municipal GmbH wendet sich an Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie Dienstleister als spezialisierte Einheit für Kommunaltechnik innerhalb der Kärcher Gruppe.

Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für Lösungen bei der Reinigung und Werterhalt in der Kommunaltechnik. Mit unseren kundenfokussierten Leistungen machen wir den Unterschied.

Im Kompetenzzentrum des Unternehmens am Standort Reutlingen befinden sich neben der Produktion alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb, Marketing und Verwaltung. In Schwaikheim bei Winnenden ist der Kompetenzbereich der Entwicklung von Kehrsystemen beheimatet. Anspruch der Kärcher Municipal GmbH ist es, unsere Kunden mit einem Rundum-sorglos-Paket zu bedienen.



Was wir bieten: Technik für alle Anforderungen.

Ein umfangreiches und komplettes Portfolio an kommunalen Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Geräteträgern für die kommunale Außenreinigung und -pflege.

Unsere kommunalen Kehrmaschinen bieten mit 26 PS bis 102 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck von Grünpflege bis Straßendienst, von Schneeräumen bis Bewässerung. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Kärcher Floor Care-Hochleistungskehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.

Die multifunktionalen Geräteträger sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert. Vom Winterdienst, Kehren und Reinigen, Mähen und Pflegen über die kommunale Unkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen decken die Multifunktionsfahrzeuge alle Anforderungen ab. Das Zusammenspiel aus Vielseitigkeit, Wendigkeit und Bedienkomfort sorgt für sehr gute Ergebnisse und wirtschaftliches Arbeiten.