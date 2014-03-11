Kommunaltechnik
Unsere Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf großen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jedes Kommunalgerät bildet mit den verschiedensten Anbaumöglichkeiten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.
Kommunale Kehrmaschinen
Für den professionellen Dauereinsatz auf großen Parkflächen, Messe- und Industrie-Geländen. Ausgereifte und effiziente Kärcher-Technik sorgt für zuverlässige Ergebnisse.
Kommunale Geräteträger
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Ganzjahreseinsatz.
Anbaugeräte
Grünpflege, Winterdienst, Nassreinigung, Kehren oder Transport: Kärcher bietet ein breites Portfolio ausgereifter und effizienter Anbaugeräte für den täglichen kommunalen Einsatz.
Messen und Veranstaltungen
Wo Sie uns finden
23.-26.09.2025, CMS, Berlin
Veranstaltungen unserer Händler
08.-10.08.2024 CHGP Dänemark, Kopenhagen
17.-20.08.2025 APWA PWX (American Public Works Association Public Works Expo) Chicago, USA
03.-05.09.2025 Have & Landskab Dänemark, Lejre
12.-14.09.2025 Dyrskue Seljord Norwegen, Seljord
14.-16.10.2025 POLECO Polen, Poznań
14.-16.10.2025 Komuntekh Ukraine, Kyiv
4.-7.11.2025 Ecomondo Italien, Rimini
19.-21.11.2025 SMCL (Salon des Maires) Frankreich, Paris
02.-04.12.2025 PAYSALIA Frankreich, Lyon
Händlersuche
Ob Vorführung, Beratung, Verkauf oder Reparatur – finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren persönlichen Kärcher Municipal Vertriebspartner für unsere Kommunalfahrzeuge.
Bisher sind wir in Ihrer Region noch nicht aktiv?
Wir bauen unser Vetriebsnetz stetig weiter aus. Sie haben ein interessantes Projekt? Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.Zum Kontaktformular
Über uns
Wer wir sind: der Experte für Kommunaltechnik.
Die Kärcher Municipal GmbH wendet sich an Kommunen, Garten- und Landschaftsbau sowie Dienstleister als spezialisierte Einheit für Kommunaltechnik innerhalb der Kärcher Gruppe.
Kärcher Municipal ist Ihr professioneller Systempartner für Lösungen bei der Reinigung und Werterhalt in der Kommunaltechnik. Mit unseren kundenfokussierten Leistungen machen wir den Unterschied.
Im Kompetenzzentrum des Unternehmens am Standort Reutlingen befinden sich neben der Produktion alle wesentlichen Zentralfunktionen wie Entwicklung, Einkauf, Produktmanagement, Service, Vertrieb, Marketing und Verwaltung. In Schwaikheim bei Winnenden ist der Kompetenzbereich der Entwicklung von Kehrsystemen beheimatet. Anspruch der Kärcher Municipal GmbH ist es, unsere Kunden mit einem Rundum-sorglos-Paket zu bedienen.
Was wir bieten: Technik für alle Anforderungen.
Ein umfangreiches und komplettes Portfolio an kommunalen Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Geräteträgern für die kommunale Außenreinigung und -pflege.
Unsere kommunalen Kehrmaschinen bieten mit 26 PS bis 102 PS souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck von Grünpflege bis Straßendienst, von Schneeräumen bis Bewässerung. Das Kehrgutvolumen reicht von 1 Kubikmeter bei Kompaktmaschinen bis zur Kärcher Floor Care-Hochleistungskehrmaschine mit 6 Kubikmetern. Komfortable Fahrerkabinen, ergonomische Fahrersitze und verstellbare Lenksäulen ermöglichen lange Arbeitsintervalle ohne Ermüden.
Die multifunktionalen Geräteträger sind für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert. Vom Winterdienst, Kehren und Reinigen, Mähen und Pflegen über die kommunale Unkrautbekämpfung bis hin zu zahlreichen Spezialanwendungen decken die Multifunktionsfahrzeuge alle Anforderungen ab. Das Zusammenspiel aus Vielseitigkeit, Wendigkeit und Bedienkomfort sorgt für sehr gute Ergebnisse und wirtschaftliches Arbeiten.
Sicherheitsdatenblätter
Finden Sie hier alle Sicherheitsdatenblätter zu Stoffen und Gemischen zum einfachen Download.Zu den Sicherheitsdatenblättern
AGB/Einkaufsbedingungen
Finden Sie hier unsere AGB und Einkaufsbedingungen.
Rücksendebedingungen
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Rücksendung von Ersatzteilen finden Sie hier.Rücksendebedingungen
