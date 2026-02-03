Elektrischer Eiskratzer

Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.

EDI 4 Key Visual

No Ice Ice Baby!

Der elektrische Eiskratzer von Kärcher

Der elektrische Eiskratzer EDI 4

Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.

Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.

Merkmale

Rotierende Abtragscheibe

Die rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.

Werkzeugloser Scheibenwechsel

Die rotierende Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Mann entfernt Eis auf Autoscheibe mit elektrischem Eiskratzer

Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.

LED Anzeige

Die integrierte LED blinkt, wenn der elektrische Eiskratzer geladen werden muss.

Aufladen des EDI 4

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.

EDI 4 Schutzkappe

Schutzkappe für sichere Handhabung und Verstauung.

icon_arrow

Anwendung: So enteisen Sie Autoscheiben mühelos.

EDI 4 - Frontscheibe

Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.

EDI 4 - Seitenscheibe

Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.

EDI 4 - Kompaktes Design

Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.

Anleitungen

