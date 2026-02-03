Elektrischer Eiskratzer
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
No Ice Ice Baby!
Lässt niemanden in der Kälte stehen: der EDI 4
Der elektrische Eiskratzer von Kärcher
Der elektrische Eiskratzer EDI 4 macht endlich Schluss mit anstrengendem Stück-für-Stück-Kratzen.
Der elektrische Eiskratzer EDI 4
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.
Sollten die Klingen einmal abgenutzt sein, lässt sich die Abtragsscheibe ganz ohne Werkzeug austauschen (Abtragsscheibe als Ersatzteil erhältlich). Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen. Die integrierte LED blinkt, wenn das Gerät geladen werden muss.
Merkmale
Die rotierende Scheibe mit stabilen Kunststoffklingen entfernt mühelos selbst hartnäckige Vereisungen.
Die rotierende Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Durch leichtes Drücken von oben beginnt die Abtragsscheibe zu rotieren.
Die integrierte LED blinkt, wenn der elektrische Eiskratzer geladen werden muss.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Eine Akkuladung reicht für mehrere Anwendungen.
Schutzkappe für sichere Handhabung und Verstauung.
Anwendung: So enteisen Sie Autoscheiben mühelos.
Mit der rotierenden Scheibe des Eiskratzers werden selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug entfernt.
Sowohl für die Frontscheibe als auch für die Seitenfenster vom Auto geeignet.
Das moderne und kompakte Design des Eiskratzers ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung und Verstauung.
KNOW HOW: TIPPS FÜR DIE AUTOPFLEGE
Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Anleitungen
Sie haben noch Fragen zum elektrischen Eiskratzer?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.