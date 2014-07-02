Trockensauger
Keine Chance für Staub.
Unsere technisch ausgereiften Kärcher Trockensauger entfernen zuverlässig losen und trockenen Schmutz – ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, im Einzelhandel und bei der Gebäudereinigung. Gefertigt aus bis zu 60 Prozent Rezyklat bieten die Geräte eine nachhaltige Lösung für den täglichen Reinigungsbedarf. Die kompakten Sauger überzeugen durch ihre hohe Leistungsfähigkeit im Dauerbetrieb und eignen sich optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung sowie das Daytime Cleaning. Mit einem Arbeitsgeräusch von nur 52 dB(A) lassen sich die ultraleisen Geräte problemlos auch in lärmempfindlichen Umgebungen einsetzen.
Trockensauger
Nachhaltig, ergonomisch und ultra leise: die neue T-Range besteht zu 45 Prozent aus Rezyklat* und bietet neben der hervorragenden Saugleistung, ein ergonomisches Arbeiten und eine extrem geringe Lautstärke. Die Trockensauger T 7/1 Adv Classic und T 11/1 Classic Adv Re!Plast bieten hervorragende Saugleistung auf Teppich- und Hartflächen bei leisem Betrieb. Mit 60 Prozent Rezyklat ist der T 11/1 Classic Adv Re!Plast besonders nachhaltig. Beide Geräte sind langlebig, robust und haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Modelle haben steckbare Netzkabel für einfaches Austauschen. * Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.
Akku-Trockensauger
Kabellose Flexibilität, kraftvolle Reinigungsleistung, gesteigerte Produktivität und zudem besonders geräuscharmes Arbeiten: Die neuen Akku-Trockensauger der Kärcher Battery Power+ Plattform mit energiesparendem eco!efficiency Modus.
Teppichbürstsauger
Kärcher Teppichbürstsauger kombinieren den Saugstrom mit einer elektrisch angetriebenen Bürste. So entfernen sie hartnäckig haftende Schmutzpartikel aus den Fasern.
Akku-Bürstsauger
Kärcher Akku-Bürstsauger überzeugen mit hoher Reinigungsleistung auf Hart- und Teppichflächen, sind flexibel und robust. Die Bürstenwalze reinigt besonders gründlich und richtet die Fasern auf, für ein perfektes Reinigungsergebnis.Die Akku-Bürstsauger von Kärcher punkten u.a. mit automatischer Bodenerkennung, Bürstenabreinigungsfunktion, LED-Display und besonders geringer Unterfahrhöhe.
Elektrobesen
Sehr leise Elektrobesen zur diskreten und schnellen Zwischenreinigung. Der Bürstenwechsel erfolgt werkzeuglos, der Li-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. Die extra lange Akkulaufzeit und ein zusätzlicher Wechselakku ermöglichen unbegrenztes Arbeiten.
Teppichkehrsaugmaschinen
Teppichkehrsaugmaschinen überzeugen Profis wie Gebäudereiniger genauso wie Eigenreiniger mit besten Ergebnissen bei der wirtschaftlichen Reinigung von mittleren und großen unverstellten Teppichflächen.
Finden Sie den passenden Trockenstaubsauger, der Ihre spezifischen Reinigungsanforderungen optimal erfüllt.
Der Professional Produktberater für unsere Trockensauger
Ob Trockensauger, Teppichbürstsauger, Akkusauger oder Elektrobesen: Unsere Professional bietet für jeden Einsatzbereich leistungsstarke und anwenderfreundliche Lösungen.
Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Produktberater
Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Trockensauger: vielseitig und robust für den täglichen Einsatz
Kärcher Trockensauger sind in Hotels, Büros, im Einzelhandel und bei professionellen Gebäudereinigern im Dauereinsatz und machen allen gängigen trockenen Verschmutzungen den Garaus. Dazu gehören loser Staub, Wollmäuse oder Haare. Unsere gewerblichen Kesselsauger unterstützen Sie bei der täglichen Unterhaltsreinigung wirtschaftlich mit ausgereifter Technik und hoher Qualität. Kompakt und geräuscharm bewältigen Sie damit ganz einfach vielseitige Reinigungsaufgaben, denn die Geräte überzeugen mit hoher Flächenleistung und Flexibilität – auch akkubetrieben. So lassen sich problemlos auch geräuschsensible Bereiche, unterschiedliche Beläge und Flächen mit niedriger Unterfahrhöhe sowie stark überstellte Flächen punktuell oder flächig reinigen. Auch zum Entstauben von Lampen, Möbeln oder Wänden kommen die Trockensauger zum Einsatz.
Was macht die Trockensauger von Kärcher so besonders?
Bei der Entwicklung unserer Kesselsauger achten wir auf hohen Bedienkomfort, Wartungsfreundlichkeit und ergonomisches Zubehör. Dabei sind die Geräte bei hoher Saugleistung und effizientem Gebläse besonders geräuscharm, leicht und spurtreu. Dazu gehört auch eine robuste und zuverlässige Filtertechnik – auch als HEPA-Filter.
Die Technik dahinter
Trockensauger von Kärcher mit Durchluftgebläse verwenden die Saugluft gleichzeitig als Kühlluft. Das trägt dazu bei, dass sie sehr energieeffizient und preiswert arbeiten. Darüber hinaus sind sie besonders leicht und kompakt gebaut und so leise, dass der Einsatz auch bei Publikumsverkehr nicht stört.
Das Herzstück: Die EC-Saugturbine
Der EC-Motor, ein robuster Gleichstrommotor mit elektrischem Wechselrichter, verfügt über entscheidende Vorteile gegenüber üblichen Kommutatormotoren. Der wichtigste Vorteil: die besonders lange Lebensdauer. Der Motor kommt ohne Kohlenbürsten aus und startet ohne Zündfunken. Dadurch ist er nicht nur für explosionsgeschützte Bereiche, sondern auch im Mehrschichtbetrieb für lange Arbeitsintervalle geeignet. Die integrierte Steuerung ermöglicht stufenlose Drehzahlregelung. Damit lässt sich auch die Saugleistung entsprechend anpassen.
Akku-Trockensauger – schneller, flexibler, sicherer
Kabellose Flexibilität, leistungsstarke Reinigungsleistung, gesteigerte Produktivität und dazu besonders leise: die neuen Akku-Trockensauger der Kärcher Battery Power+-Plattform mit energiesparendem eco!efficiency-Modus.Mehr erfahren
Treppenhäuser
Hier sind Steckdosen meist Mangelware. Und Verlängerungskabel brauchen Akkusauger auch nicht. Mit einem Gang durchs ganze Treppenhaus ist alles erledigt.
Akkusauger sparen hier bis zu 35 % an Zeit.
Flugzeug
Es bleibt nicht viel Zeit, bevor die nächsten Passagiere an Bord kommen. Die Zwischenreinigung geht wesentlich schneller als umständliches Handling mit kabelgebundenen Geräten.
Akkusauger sparen hier bis zu 50 % an Zeit.
Theater/Kino
Ohne Kabel zu stecken und ohne viele Wegstrecken zwischen Steckdose und Sauger sind die bestuhlten Reihen und Treppen ganz unkompliziert und schnell gereinigt.
Akkusauger sparen hier bis zu 40 % an Zeit.
Bestuhlte Veranstaltungsräume
Mit einem Akkusauger kann ununterbrochen gesaugt werden, ohne dass Kabel sich verheddern oder umgesteckt werden müssen.
Akkusauger sparen hier bis zu 30 % an Zeit.
Eingangsbereiche und Hotellobbys
Viel Kundenverkehr, viele Möbel, aber auch viel Schmutz. In den großflächigen Räumen entfällt nicht nur der Wechsel zur nächsten Steckdose. Es wird auch vermieden, dass sich Kabel ums Mobiliar wickeln und zu Stolperfallen für Gäste werden.
Akkusauger sparen hier bis zu 15 % an Zeit.
Öffentliche Verkehrsmittel
In Bus und Bahn benötigen Reinigungskräfte meist externe Stromquellen und Verlängerungskabel. Viel einfacher und effizienter lässt sich der begrenzte Raum mit Akkusaugern bearbeiten.
Akkusauger sparen hier bis zu 25 % an Zeit.
Büroflächen
Vor allem in Großraumbüros wird das Staubsaugen zum Hindernislauf. Ohne Kabel, das an Einrichtungsgegenständen hängen bleibt, kann viel Zeit eingespart werden.
Akkusauger sparen hier bis zu 25 % an Zeit.
Gut gesaugt ist gut gefiltert.
Staub und Schmutz, Mikroben, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten auch die Raumluft in öffentlichen Gebäuden wie Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen oder Schulen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.
Kärcher Trockensauger verfügen daher über eine differenzierte Filtertechnik. Die unterschiedlichen Bauarten benötigen unterschiedliche Filterarten aus unterschiedlichen Materialien. Dazu gehören Permanent-Filterkorb, Vliesfiltertüte, Ausblasfilter und HEPA-Filter. Bei allen professionellen Trockensaugern von Kärcher gibt es einen Motorschutzfilter, der das Gebläse vor Feinstaub schützt. Ein Abluftfilter dient der Reinigung der austretenden Luft und zur Dämpfung der Lautstärke. Bei vielen Modellen ist es möglich, optional einen HEPA-Abluftfilter einzusetzen.
HEPA-14-Filter: die Hygienelösung für saubere Raumluft
Die Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, auch feinste Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in Kärcher Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig.
Kärcher Trockensauger – nachhaltig, robust, effizient
Kärcher Trockensauger zeichnen sich durch einen Rezyklatanteil von 45 Prozent bei der T-Range und in Höhe von 60 Prozent beim T 11/1 Re!Plast aus. Mit diesem Rezyklatanteil wird bei Kärcher Trockensaugern bereits bei der Produktion der erforderliche Energiebedarf deutlich reduziert sowie der Einsatz wertvoller Rohstoffe minimiert. Damit sind Kärcher Trockensauger nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch sehr robust und langlebig. Ihr Profi für nachhaltige und effiziente Reinigungsleistungen.
Geringerer Energieverbrauch, längere Laufzeit - die Kärcher T-Range
Mit der T-Range führen wir Geräte mit reduziertem Energieverbrauch bei den kabelgebundenen Versionen ein (585 W statt 700 W).
Der eco!efficiency-Modus (Akkuversion) verlängert die Laufzeit und reduziert den Geräuschpegel.
Ultraleise- nahezu geräuschlos Arbeiten
Mit nur 52 db(A) arbeitet die corded Version der T-Range nahezu geräuschlos. Damit lässt sich der Trockensauger auch perfekt für Daytime Cleaning einsetzen. Die geringen Lärmemissionen ermöglichen angenehmes und ergonomisches Arbeiten. Weniger Lärm am Arbeitsplatz erhält die Gesundheit und senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
Ergonomisches Design
Das ergonomische, schlanke Design ermöglicht das Tragen der Sauger nah am Körper und beugt so Rückenschmerzen vor und gewährleistet Arbeitssicherheit.
Verlängerte Lebensdauer
Deutlich verlängerte Lebensdauer des Saugers: Trockensauger mit EC-Motor. Diese Technologie erzielt durch den elektronisch geregelten Antrieb zahlreiche Vorteile wie einen höheren Wirkungsgrad und geringeren Stromverbrauch.
Nachhaltigkeit? Aber sicher!
Die neue T-Range ist Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und ein Meilenstein in der professionellen Reinigung. Die modularen Geräte bestehen bis zu 45Prozent aus recyceltem Material und bieten neben der hervorragenden Saugleistung ein robustes, ergonomisches Design. Im Betrieb überzeugen sie durch ein ultraleises Arbeitsgeräusch – besonders in lärmsensiblen Bereichen. Neugierig geworden? Hier erfahren Sie mehr über die neue T-Range.
Mehr erfahren
ENTDECKEN SIE DEN NEUEN AKKU-BÜRSTSAUGER CV 30/2 BP
Ihr professioneller Reinigungspartner für Teppich- und Hartflächen
Schluss mit lästigem Kabelchaos – unser neuer Akku-Bürstsauger CV 30/2 Bp sorgt für kabellose Freiheit und effektive Schmutzentfernung sowohl auf Teppichen als auch auf Hartflächen. Dank seiner kompakten Bauweise und der beeindruckenden Wendigkeit bietet der CV 30/2 Bp unübertroffene Mobilität und mühelose Reinigung, selbst unter Betten und in engen Bereichen. Tauchen Sie ein in die Zukunft der Reinigungstechnologie und erleben Sie höchste Reinigungsleistung in jeder Situation.
Willkommen bei erstklassiger Sauberkeit – entdecken Sie jetzt den CV 30/2 Bp!
UNSER NEUER AKKU-RUCKSACKSAUGER BVL 5/1 BP
Ultraleicht und extrem leistungsstark
Egal ob im Flugzeug, im Kino, in engen Räumen oder auf Treppen: unser neuer BVL 5/1 Bp eignet sich perfekt zur Reinigung schwer zugäglicher Stellen. Der ultraleichte, leistungsstarke akkubetriebene Rucksacksauger BVL 5/1 Bp besteht aus einem innovativem, sehr robusten EPP-Material.
Er kann zudem bequem auf dem Rücken getragen werden. Somit gehört das mühselige Schleppen des Staubsaugers und die Suche nach Steckdosen der Vergangenheit an.
Entdecken Sie jetzt alle Vorteile unseres neuen Akku-Rucksacksaugers.
