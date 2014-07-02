Gut gesaugt ist gut gefiltert.

Staub und Schmutz, Mikroben, Feinstaub und Allergene begleiten uns tagtäglich und belasten auch die Raumluft in öffentlichen Gebäuden wie Büros, Hotels, Krankenhäusern, Arztpraxen oder Schulen. Atemwegserkrankungen sind häufig die langfristige Folge.

Kärcher Trockensauger verfügen daher über eine differenzierte Filtertechnik. Die unterschiedlichen Bauarten benötigen unterschiedliche Filterarten aus unterschiedlichen Materialien. Dazu gehören Permanent-Filterkorb, Vliesfiltertüte, Ausblasfilter und HEPA-Filter. Bei allen professionellen Trockensaugern von Kärcher gibt es einen Motorschutzfilter, der das Gebläse vor Feinstaub schützt. Ein Abluftfilter dient der Reinigung der austretenden Luft und zur Dämpfung der Lautstärke. Bei vielen Modellen ist es möglich, optional einen HEPA-Abluftfilter einzusetzen.

HEPA-14-Filter: die Hygienelösung für saubere Raumluft

Die Kärcher HEPA-14-Filter helfen nachhaltig dabei, auch feinste Aerosole aus der Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und sie von schädlichen Partikeln zu befreien. Eingebaut in Kärcher Trockensauger reinigen sie die Raumluft effizient und zuverlässig.