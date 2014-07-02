Der nachhaltige Trockensauger T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Hohe Saugkraft trifft auf Nachhaltigkeit

Entdecken Sie nachhaltige Reinigungsergebnisse mit unserem T 11/1 Classic HEPA Re!Plast Trockensauger. Der Trockensauger aus 60% recyceltem Kunststoff kombiniert Ästhetik, Robustheit und Nachhaltigkeit. Mit dem serienmäßigen HEPA-14-Filter erfüllt er höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Zudem überzeugt der Sauger mit einem sehr geringen Arbeitsgeräusch von nur 61 dB(A).

