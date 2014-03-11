Scheuersaugmaschine
Eine Kärcher Scheuersaugmaschine ist mehr als nur eine Investition - sie ist ein Effizienzgewinn für Ihr Unternehmen. Im Vergleich zur manuellen Reinigung bietet sie nicht nur eine höhere Reinigungsqualität, sondern senkt auch Arbeits- und Materialkosten nachhaltig. Setzen Sie auf professionelle Bodenreinigungstechnologie, um Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig ein sauberes und hygienisches Umfeld zu schaffen. Mit einer Scheuersaugmaschine von Kärcher investieren Sie in langfristige Effizienz und Sauberkeit.
Die wirtschaftliche Reinigungslösung für jede Anwendung.
Mit einer Scheuersaugmaschine reinigen Sie Böden jeder Art wirtschaftlicher, schneller und gründlicher, als dies bei der manuellen Bodenreinigung möglich ist. Eine Scheuersaugmaschine spart Zeit und Reinigungsmittel und schont so Ihre Mitarbeiter und Ihren Geldbeutel. Dazu sind die Geräte einfach zu bedienen, wartungsarm und je nach Anwendungsfall in genau der Bauweise erhältlich, die für Ihre Objektart, Objektgröße und Ihren Bedarf ideal geeignet ist. Ob in kleinen Geschäften und Lokalen, großen Supermärkten und Einkaufszentren oder bei sehr großen Flächen wie an Flughäfen oder in Produktionshallen: Eine Scheuersaugmaschine ist die effizienteste Reinigungslösung für alle Böden, ob nun mit 30 oder mit 30.000 m² Fläche.
Welche Scheuersaugmaschine ist nun die Richtige für Sie?
Unsere Bodenreinigungsmaschinen gibt es in verschiedenen Größen und vielen Ausstattungsvarianten für ein sehr breites Anwendungsspektrum – dank speziell entwickelter Zubehöre auch über das Reinigen hinaus. Weitere Sonderreinigungslösungen, aber auch einfachere Scheuermaschinen runden unser Angebot für Sie ab. Hier finden Sie alle Informationen zu den einzelnen Kategorien bis hin zur für Sie passenden Scheuersaugmaschine in unserem Programm.
Kompakte Scheuersaugmaschinen
Zur schnellen und flexiblen Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen wie in Restaurants, Shops, Küchen, Hotels und anderen, hochfrequentierten Flächen mit erhöhter Überstellung entwickelt: unsere handgeführten Scheuersaugmaschinen.
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen
Auf mittelgroßen Flächen, wie im Handel, in Schwimmbädern, Hallen sowie Gängen und auf Fluren vieler Einrichtungen, eignen sich Nachläufer-Scheuersaugmaschinen zur effizienten Reinigung.
Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschinen
Die ideale Wahl zur Reinigung großer, wenig überstellter Flächen, wie in Lager- und Produktionshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen. Hier finden Sie auch unsere Kehr-/Scheuersaug-Kombinationsmaschinen.
Weitere Reinigungslösungen/Einscheibenmaschinen
Ob Einscheiben- und Poliermaschinen zur Hartbodenpflege oder Lösungen für ganz besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, wie auf Stufen oder Rolltreppen: unsere weiteren Reinigungslösungen.
Der neue K-Mop 46
Der K-Mop 46 ist der Profi in Sachen professioneller Reinigung. Er überzeugt durch sein hervorragendes Handling und die intuitive Bedienung und setzt damit neue Maßstäbe. Durch seinen mühelosen, fachgerechten Einsatz ist er die optimale Wahl für nahezu jedes Objekt. Ob überstellte Bereiche, Sanitärräume oder etwas größere Flächen – der K-Mop 46 von Kärcher bietet mit seiner Wendigkeit und großen Arbeitsbreite die perfekte Lösung für eine effiziente Reinigung.
Das passende Zubehör zu Ihrer Scheuersaugmaschine.
Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Scheuersaugmaschine. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Zubehör und Anbausätzen für jeden Reinigungsbedarf.
Bringen Sie Ihre Reinigungsmaschinen auf Hochtouren!
Müde von schwachen Akkus und kurzen Laufzeiten?
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken Li-Ion Batterien!
FINDEN SIE IHREN HÄNDLER IN IHRER NÄHE
Kärcher vor Ort - für Sie und Ihre Aufgaben.
Unsere Fachhandelspartner beraten Sie gerne persönlich und kompetent. Tauchen Sie ein in die Welt von Kärcher und lassen Sie sich begeistern.
Wie genau funktioniert eine Scheuersaugmaschine?
Die Funktionsweise einer modernen Scheuersaugmaschine mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf ist im Prinzip stets dieselbe: Die Reinigungslösung wird entweder unter Direktzugabe von Reinigungsmitteln im Frischwassertank gemischt oder bei automatischen Dosiersystemen erst kurz vor dem Bürstenkopf. Im Zusammenspiel mit Rotation und Anpressdruck der Bürste werden so Verschmutzungen gelöst. Anschließend wird die Schmutzflotte durch die Saugkraft der Turbine über den Saugbalken aufgenommen und im Schmutzwassertank gesammelt. Im Gegensatz dazu verfügt eine reine Scheuermaschine weder über eine Turbine noch einen Saugbalken. Gelöste Verschmutzungen werden deshalb im Nachgang, beispielsweise mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher, aufgenommen.
Scheuersaugmaschine ist dennoch nicht gleich Scheuersaugmaschine.
Bei einer Scheuersaugmaschine ist es wie bei einem Auto: Das Funktionsprinzip ist stets dasselbe, aber nicht jede passt zu Ihrer Anwendung. Dank unterschiedlicher Bauarten und Größen, Bürstenkopfsystemen und Antriebstechnologien ist es jedoch sehr einfach, genau das Gerät zu finden, das Ihre Anforderungen maßgeschneidert erfüllt. Sie wissen, wie groß Ihre Flächen sind und ob diese überstellt sind oder nicht. Sie kennen die Struktur Ihrer Böden und ihren Verschmutzungsgrad. Und wir haben die passende Bodenreinigungsmaschine dazu. Ganz sicher.
Welche Scheuersaugmaschine für welche Böden?
Eine Scheuersaugmaschine mit Walzenbürstenkopf eignet sich dank hoher Bürstendrehzahl und höheren Anpressdrucks pro cm² insbesondere für umfangreiche Grundreinigungen Ihrer strukturierten und stark verschmutzten Böden. Ebenfalls bringt diese Bürstenkopftechnologie große Vorteile mit sich, wenn Grobschmutz vorliegt. Hier werden die Partikel durch die gegenläufige Walzenrotation aufgenommen und einem Grobschmutzbehälter zugeführt. Der vorherige Arbeitsschritt des Vorkehrens entfällt.
Eine Scheuersaugmaschine mit Scheibenbürstenkopf wird im Allgemeinen zur Unterhaltsreinigung und bei leichteren Verschmutzungen eingesetzt. Insbesondere auf glatten Böden sowie in lärmsensiblen Bereichen, wie in Krankenhäusern oder in Hotellerie und Gastronomie, ist diese Bodenreinigungsmaschine erste Wahl.
Energiesparen mit Kärcher Scheuersaugmaschinen - Welche Energiequelle für welche Scheuersaugmaschine?
Scheuersaugmaschinen von Kärcher sind je nach Größe und Modell als netz-, batterie- oder brennstoffbetriebene Versionen erhältlich. Auch hier gilt: Die Anwendung entscheidet maßgeblich über die für Sie sinnvollste Antriebstechnologie.
Netzbetriebene, also kabelgebundene Geräte sind preiswert und ideal zur Reinigung kleinerer Innenflächen ohne Publikumsverkehr geeignet und nur in den Kategorien kompakter und Nachläufer-Scheuersaugmaschinen erhältlich.
Eine batteriebetriebene Scheuersaugmaschine bietet maximale Flexibilität und vermeidet Stolperfallen. Von der kleinsten bis zur größten: Kärcher bietet Ihnen batteriebetriebene Varianten in jeder Bauart an.
Für große Flächen in Außen- oder gut durchlüfteten Innenbereichen empfehlen wir unsere Versionen mit umweltfreundlichen Verbrennungsmotoren (Diesel oder LPG). Bodenreinigungsmaschinen mit Verbrennungsmotor bietet Kärcher nur in der Bauart einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine an.
Zahlreiche Baureihen von Kärcher Scheuersaugmaschinen verfügen bereits über eine eco!efficiency-Stufe. Mit ihr werden die Bürstendrehzahl und die Saugkraft auf eine für leichtere Verschmutzungen ausreichende Leistung reduziert. So werden überzeugende Reinigungsergebnisse mit deutlich geringerem Verbrauch erzielt. Bis zu 30 Prozent Energie sowie 10 Prozent Wasser und Reinigungsmittel können durch die eco!efficiency-Stufe derzeit eingespart werden.
Scheuersaugmaschine mit oder ohne eigenen Fahrantrieb?
Komfort, Gewicht und Benutzerfreundlichkeit sind die entscheidenden Faktoren, ob das Gerät mit oder ohne eigenen Fahrantrieb ausgestattet sein sollte. Eine leichtere Scheuersaugmaschine bis ca. 50 Liter Tankvolumen ist mühelos auch ohne Fahrantrieb zu bedienen. Bei größeren Modellen empfiehlt sich ein integrierter Fahrantrieb, da ein Gerät dieser Größe durch das Eigengewicht nicht mehr ermüdungsfrei über längere Zeiträume bedienbar ist.
Eine Bodenreinigungsmaschine ohne Fahrmotor nutzt die Rotation der Bürsten, um die Maschine fortzubewegen. Der Kraftaufwand für den Bediener ist dabei gering.
Dagegen sorgt bei einer Bodenreinigungsmaschine mit Fahrantrieb ein aktiver und regelbarer Traktionsmotor für den Vortrieb und damit sehr lange, ermüdungsfreie Einsätze.
Scheuersaugmaschine. Für Sie maßgeschneidert.
Ausgerüstet mit den passenden Zubehören ist eine Bodenreinigungsmaschine von Kärcher auch für Sonderanwendungen wie das Kristallisieren oder Entschichten einsetzbar. Neben der selbstverständlichen Verfügbarkeit aller Verschleißteile bieten wir Ihnen eine Fülle an unterschiedlichen Pads, Scheiben- und Walzenbürsten, Sauglippen, Saugbalken, Batterien und Ladegeräten, um Ihr Gerät exakt auf Ihre Reinigungsanforderungen hin auszurüsten. Dazu sind diverse Anbausätze, wie unser Home-Base-Kit zur komfortablen Mitnahme von manuellen Reinigungsutensilien, erhältlich. Sie erhalten also genau die Scheuersaugmaschine, die maßgeschneidert zu Ihrem Bedarf passt.
Das passende Reinigungsmittel zu Ihrer Scheuersaugmaschine.
Egal welcher Bodentyp, welcher Verschmutzungsgrad, welche Bodenreinigungsmaschine: Kärcher bietet Ihnen eine große Bandbreite perfekt auf die jeweiligen Anforderungen hin entwickelter Reinigungsmittel. Sparsam in der Anwendung, hochwirksam gegen jede Art von Schmutz und dabei selbstverständlich so umweltfreundlich und materialschonend, wie es dem neuesten Stand der Forschung entspricht.
UNSERE NEUE AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE B 260 RI
Saubere Sache ohne Kompromisse
Hier treffen robuste Industriepower auf leistungsstrake Absaugperformance: Die Scheuersaugmaschine B 260 RI bietet kompromisslose Sauberkeit, wenn es darauf ankommt.
Die leistungsstarke Scheuerfunktion dient der gründlichen Nassreinigung, die optimierte und integrierte Kehrfunktion beseitigt größere Schmutzpartikel und verhindert ein Verstopfen des Saugbalkens. Das macht die B 260 RI zum perfekten Begleiter für effiziente Nassreinigung großer Bodenflächen sowohl in der Industrie als auch in der Logistik.
Die B 260 RI wurde für härteste Einsätze entwickelt – große Flächen wie Produktionshallen oder Einkaufszentren sind ein Kinderspiel für die starke Scheuersaugmaschine. Lernen Sie jetzt die Vorteile kompromissloser Sauberkeit kennen!
DIE NEUE HANDGEFÜHRTE SCHEUERSAUGMASCHINE B 50 W
Saubere Böden im Handumdrehen
Kompromisslos saubere Flächen auf bis zu 3600 m2: Unsere neue handgeführte Scheuersaugmaschine B 50 W eignet sich für harte und elastische Bodenbeläge zugleich und bietet modernste Reinigungstechnik in bewährter Kärcher Qualität.
Der neue B 50 W Scheuersaugautomat. Dieselbe hohe Qualität, verbunden mit neuer Technologie. Innovativ, robust und einfach zu bedienen. Der Scheuersaugautomat zum Schieben für makellos saubere Böden. Erhältlich mit einer Auswahl an wartungsfreien Gel-/AGM-Batterien oder Li-Ion-Batterien für den Einsatz bei der schnellen und effizienten Tiefenreinigung oder Unterhaltsreinigung. Einfache Handhabung und erweiterter Funktions- und Informationsumfang über Smartphone-App verfügbar.
Wahlweise können Sie die Maschine mit wartungsfreien GEL/AGM- oder Li-Ion-Batterien (auch mit Schnellladegerät erhältlich) betreiben. Der hohe Anpressdruck sorgt für beste Reinigungsergebnisse. Die neue Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 50 W ist damit der ideale Begleiter für Professionals. Lernen Sie jetzt die neue Generation der Bodenreinigung kennen!
Unsere Akku Scheuersaugmaschine BR 30/1 C BP
Saubere Böden mit 50% Arbeitserleichterung
Der BR 30/1 C Bp (Pack) ist ein gewerblicher Akku-Hartbodenreiniger und reinigt Hartböden durch sein 2 in 1 System zuverlässig: Die Maschine nimmt Grobschmutz und Haare auf und wischt im gleichen Schritt mit zwei Walzen den Boden - vorheriges Saugen ist damit passé.
Schnelle und hygienische Unterhaltsreinigung und Bodendesinfektion auf kleinen Flächen: die kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack mit Mikrofaserwalzentechnik von Kärcher ist für alle Bodentypen geeignet.
Hygienisch sauber.
Im Gesundheitswesen sind Sauberkeit und Hygiene von enormer Bedeutung. Mit den Kärcher Reinigungssystemen für den Bereich Healthcare arbeiten Sie nicht nur effizient, sondern darüber hinaus auch besonders wirtschaftlich. Egal ob es um die Reinigung von Eingangsbereichen, Wartezimmern oder von sensiblen Hygienebereichen wie OPs und Laboren geht – wir haben für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung.
Passende Lösungen für jeden Bereich.
Als Gebäudedienstleister müssen Sie den unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen gerecht werden. Dank der ideal aufeinander abgestimmten Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel von Kärcher sind Sie für jede Reinigungsaufgabe bestens gewappnet. Entdecken Sie jetzt unser breites Produktsortiment für Ihre Branche.
Jetzt noch besser.
Effizient, langlebig und sparsam – mit der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R wird die Reinigung von Großflächen wie Supermärkten, Flughäfen und Lagerhallen jetzt noch komfortabler. Sie bietet Ihnen dank der neu überarbeiteten Komponenten ein noch besseres Reinigungsergebnis bei maximalem Komfort.
Glänzende Aussichten.
Kompakt, wendig, bequem: Mit unseren Aufsitz-Scheuersaugmaschinen können große Flächen wie beispielsweise Lagerhallen, Parkhäuser oder Einkaufszentren ab einer Fläche von 1500 qm problemlos gereinigt werden. Der hohe Sitz sorgt dafür, dass man eine gute Übersicht über die zu reinigenden Flächen behält. Sollte es doch mal eng werden, sorgt der kleine Wendekreis für extreme Wendigkeit. Dank des übersichtlichen Bedienfelds lassen sich die Geräte intuitiv bedienen – also: Platz nehmen und los geht´s.
Schnell und flexibel im Handumdrehen.
Hindernisse und überstellte Flächen sind bei der Reinigung kein Problem mehr: Kleine bis mittelgroße Flächen wie Restaurants, Küchen, Shops und Hotels können mit den Kompakt Scheuersaugmaschinen im Handumdrehen gereinigt werden. Durch ihre Wendigkeit sind sie einfach zu führen – auch enge Passagen lassen sich so problemlos reinigen. Die unterschiedlichen Modelle ermöglichen optimale Ergebnisse bei verschiedensten Oberflächen und lassen jeden Bodenbelag wieder strahlen. Dank der Sauglippen-Technologie ist der Boden anschließend nicht nur sauber, sondern auch sofort wieder trocken und begehbar.
Kontakt
Beratung von Profis für Profis
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.