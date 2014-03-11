Wie genau funktioniert eine Scheuersaugmaschine?

Die Funktionsweise einer modernen Scheuersaugmaschine mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf ist im Prinzip stets dieselbe: Die Reinigungslösung wird entweder unter Direktzugabe von Reinigungsmitteln im Frischwassertank gemischt oder bei automatischen Dosiersystemen erst kurz vor dem Bürstenkopf. Im Zusammenspiel mit Rotation und Anpressdruck der Bürste werden so Verschmutzungen gelöst. Anschließend wird die Schmutzflotte durch die Saugkraft der Turbine über den Saugbalken aufgenommen und im Schmutzwassertank gesammelt. Im Gegensatz dazu verfügt eine reine Scheuermaschine weder über eine Turbine noch einen Saugbalken. Gelöste Verschmutzungen werden deshalb im Nachgang, beispielsweise mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher, aufgenommen.

Scheuersaugmaschine ist dennoch nicht gleich Scheuersaugmaschine.

Bei einer Scheuersaugmaschine ist es wie bei einem Auto: Das Funktionsprinzip ist stets dasselbe, aber nicht jede passt zu Ihrer Anwendung. Dank unterschiedlicher Bauarten und Größen, Bürstenkopfsystemen und Antriebstechnologien ist es jedoch sehr einfach, genau das Gerät zu finden, das Ihre Anforderungen maßgeschneidert erfüllt. Sie wissen, wie groß Ihre Flächen sind und ob diese überstellt sind oder nicht. Sie kennen die Struktur Ihrer Böden und ihren Verschmutzungsgrad. Und wir haben die passende Bodenreinigungsmaschine dazu. Ganz sicher.