Die Wisch- und Saugroboter von Kärcher bieten eine effiziente und diskrete Lösung für die Bodenreinigung. Flach, rund und leise bewegen sie sich systematisch durch die Wohnräume, weichen Hindernissen präzise aus und reinigen Hartböden sowie niederflorige Teppiche autonom. Die mühsame Aufgabe der manuellen Bodenpflege entfällt. Kärcher hält für jeden Anspruch das passende Modell bereit. Ganz gleich, ob primär Teppichböden gesaugt, Hartflächen gewischt oder die Nass- und Trockenreinigung kombiniert werden soll – die vielfältige Auswahl lässt keine Anforderungen offen.

Kärcher Wisch- und Saugroboter: Smart gesteuert ist clever gereinigt.

Entdecken Sie unsere Produktreihen.

Saugwischroboter mit effizienter Walzentechnologie: RVF-Serie

RVF-Serie: Unsere Saugwischroboter mit effizienter Walzentechnologie

Die Saugwischroboter mit Walzentechnologie zählen zu den Spitzenmodellen unter den 2-in-1-Geräten. Sie entfernen trockenen Schmutz von harten Untergründen sowie Teppichen durch eine Saugeinheit samt Bürste, Hartflächen können mittels hocheffizienter Walzenmechanik nass gereinigt werden. Die Walze wird dabei ständig auch während des Reinigungsvorgangs befeuchtet, abgestreift und nach getaner Arbeit selbstständig in der Station gereinigt. Die RVF-Topserie bietet hervorragende Trocken- und exzellente Nassreinigung.

Saugroboter mit Wischfunktion: RVC- & RCV-Serie

RVC-Serie: Unsere Saugroboter mit Wischfunktion

Die Saugroboter mit Wischfunktion sind wahre Trockensaug-Spezialisten auf Teppich- und Hartflächen. Bei Bedarf bieten sie mit einem an der Geräteunterseite angebrachten Mikrofasertuch aber auch eine gute Nasswischfunktion für Hartflächen. Leichte anhaftende Verschmutzungen können mit dem Tuch aufgewischt werden, welches aus dem Frischwassertank im Gerät während der Reinigung leicht nachbefeuchtet, aber nicht ausgewaschen wird.
Die RVC-Serie bietet eine herausragende Trocken- und gute Nassreinigung.

Wischroboter mit Walzentechnologie: RCF-Serie

RCF-Serie: Unsere Wischroboter mit Walzentechnologie

Der Wischroboter RCF 3 mit Walzentechnologie ist ausschließlich für die gründliche Nassreinigung von Hartflächen konzipiert. Leichte trockene Verschmutzungen nimmt die Walze auf, es gibt keine separate Saugfunktion. Die Nasswischwalze wird während der Reinigung kontinuierlich befeuchtet, abgestreift und saubergehalten, was ein hervorragendes Wischergebnis garantiert.
Der RCF 3 bietet eine exzellente Nassreinigung auf Hartflächen.

Highlights

Willkommen in der Zukunft der Reinigung!

Die Kärcher Saug- und Wischroboter sind echte Alleskönner für jede Anforderung. Ob trocken, nass oder beides – steuern Sie Ihren perfekten Reinigungsplan bequem per App und freuen sich über makellose Böden.

Roboter wischt Schuhabdrücke weg

Autonomes Reinigen

Entdecken Sie die mühelose Art der Reinigung: Unsere intelligenten Saug- und Wischroboter mit fortschrittlicher LiDAR-Navigation und präzisen Sensoren wissen stets, wo sie sich befinden, weichen Hindernissen zuverlässig aus und sorgen für strahlend saubere Böden. Genießen Sie mehr Freizeit, während Ihr Roboter die Arbeit übernimmt!

Autonomes Reinigen

App

Behalten Sie beim Topmodell Ihr Zuhause jederzeit im Blick: Mit der Live-Kamera und integrierter Fernsteuerung können Sie Ihren Roboter per App von überall aus navigieren und sogar Live-Nachrichten übermitteln. So haben Sie beispielsweise immer ein Auge auf Ihre Haustiere und können Ihr Zuhause entspannt beobachten.

Person steuert Saugroboter per mobiler App

Kärcher FC Walzentechnologie

Die bewährte Kärcher FC Walzentechnologie ermöglicht dem Saugwischroboter RVF 7 eine herausragende Reinigungsleistung auf zahlreichen Hartbödenarten. Die Walze reinigt stets mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank, Schmutzwasser wird zuverlässig in einem separaten Tank entsorgt. Für makellos saubere Böden.

Querschnitt der Kärcher FC-Walzentechnologie

Multifunktions-Station

Erleben Sie den Komfort unserer intelligenten Multifunktions-Station, dem Zuhause Ihres Roboters. Er dockt selbstständig an, um sich aufzuladen, frisches Wasser zu tanken und Schmutzwasser zu entsorgen. Die Station erledigt alles automatisch, sodass Ihr Roboter, sobald er wieder einsatzbereit ist, die Reinigung nahtlos fortsetzen kann. Zudem werden Walze und Tanks des Roboters nach getaner Arbeit ausgewaschen und die Walze getrocknet - für maximale Autonomie und ein stets sauberes Zuhause.

RCF 3 wischt und nimmt trockenen Schmutz auf

RVF 7 – Das Topgerät unter den Multitalenten

Saugwischroboter mit innovativer Walzentechnologie

Trocken saugen oder feucht wischen – unser RVF 7 kann beides

Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Bodenreinigung mit dem Kärcher RVF 7 Comfort, unserem intelligenten Multitalent. Dieser innovative Saugwischroboter meistert nicht nur Hartböden mühelos, sondern reinigt auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das alles vollkommen autonom, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. Erleben Sie die beeindruckende Saugkraft, die Schmutz, Staub und Flusen im Handumdrehen beseitigt. Dank der bewährten Kärcher Walzentechnologie sorgt der RVF 7 zudem für eine exzellente Nassreinigung, bei der die Walze permanent befeuchtet und saubergehalten wird. Die intelligente Multifunktions-Station ist das Herzstück seiner Autonomie: Sie lädt den Roboter auf, tankt Frischwasser und entsorgt Schmutzwasser sowie Trockenschmutz selbstständig und wäscht und trocknet die Walze nach getaner Arbeit. So ist Ihr RVF 7 Comfort immer bereit und setzt unvollendete Reinigungen nahtlos fort – für stets perfekt gepflegte Böden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Saugwischroboter mit innovativer Walzentechnologie

Für eine hervorragende Trockenreinigung auf Teppich- und Hartböden sowie eine besonders gründliche Nassreinigung von Hartböden.

  • Frischwassertank im Roboter: ja
  • Schmutzwassertank im Roboter: ja
  • Trockenschmutzbehälter im Roboter: ja
  • Saugeinheit und Bürste zur Trockenreinigung von Hartflächen und Teppichen
  • Rotierende Mikrofaserwalze zur Nassreinigung von Hartflächen
  • Die Nasswischwalze wird während der Reinigung permanent über einen Frischwassertank befeuchtet, abgestreift und sauber gehalten sowie in der Station zusätzlich gewaschen.
  • Schmutzarten: auch hartnäckige, anhaftende Verschmutzungen wie Soßenflecken, Fußspuren, Kaffeeflecken
  • Einfache Pflege: Alle Teile des Roboters, die mit Schmutz in Berührung kommen, sind zur Reinigung abnehmbar und abwaschbar. Die Walze ist maschinenwaschbar bei 60 °C. So ist nicht nur ein dauerhaft hervorragendes Reinigungsergebnis, sondern auch die Langlebigkeit Ihres kleinen Helfers gesichert.
  • Hartböden (z. B. Parkett, Laminat, Kork, Stein, Linoleum oder PVC)
  • niederflorige Teppiche

Vorteile, die den Unterschied machen

Sauberkeit neu definiert

Sauberkeit neu definiert

Unser Roboter erkennt Schmutz durch das Zusammenspiel von Kamera, Sensoren und KI und passt die Reinigung optimal an. Dank unserer effizienten Walzentechnologie wird die Walze dabei kontinuierlich mit frischem Wasser und Reinigungsmittel befeuchtet. Durch das 2-Tank-System werden Schmutzwasser und -partikel zuverlässig abtransportiert. Die permanente Rotation der Walze sorgt für eine hygienische und schnelle Reinigung großer Flächen, ohne den Schmutz nur zu verteilen.

Starke Leistung

Starke Leistung

Die effiziente Trockenschmutzaufnahme durch 10.000 Pa Saugkraft in Kombination mit 2 Seitenbürsten liefert auch auf niederflorigen Teppichen hervorragende Saugergebnisse.

Anhebbare Bürste und Walze

Anhebbare Bürste und Walze

Der Saugwischroboter hebt seine Walze und Bürste automatisch an, um zum Beispiel Teppiche gezielt nur zu saugen oder Flüssigkeiten aufzunehmen. So passt er sich selbstständig optimal den Räumlichkeiten und Gegebenheiten an.

Live-Kamera

Live-Kamera

Mit der Live-Kamera haben Sie Ihr Zuhause jederzeit im Blick. Zudem können Sie den Roboter per App fernsteuern und Livenachrichten übermitteln – für ein sicheres Gefühl.

Multifunktions-Station

Multifunktions-Station

Die Multifunktions-Station entleert autonom Staubbehälter und Schmutzwassertank des Roboters und befüllt seinen Frischwassertank. Die Walze des Roboters wird in der Station gewaschen und getrocknet.

RVC 3 Comfort – Der Trockensaug-Spezialist

Saugroboter mit Wischfunktion

KÄRCHER RVC 3 Comfort

Starke Saugleistung, clevere Technologie

Der neue Trockensauger-Spezialist RVC 3 Comfort reinigt alle haushaltsüblichen Hartböden und auch niederflorige Teppiche autonom, systematisch und absolut zuverlässig.
Er legt den Fokus mit seiner bis zu 15.000 Pascal starken Saugleistung auf eine exzellente Trockenreinigung, kann aber mit seinem Mikrofasertuch auch leichte anhaftende Verschmutzungen nass entfernen. Dank der Absaugstation wird der Staubbehälter regelmäßig automatisch entleert.

Saugroboter mit Wischfunktion

Für eine herausragende Trockenreinigung auf Teppich- und Hartböden und zusätzliches Aufwischen von leichten Verschmutzungen.

  • Frischwassertank im Roboter: ja
  • Schmutzwassertank im Roboter: nein
  • Trockenschmutzbehälter im Roboter: ja
  • Saugeinheit und Bürste zur Trockenreinigung von Hartflächen und Teppichen
  • Mikrofaser-Wischtuch zur Nassreinigung von Hartflächen
  • Das Wischtuch wird über den Frischwassertank leicht nachbefeuchtet
  • Schmutzarten: Feinstaub sowie leichte anhaftende Verschmutzungen
  • Einfache Pflege: Alle Teile des Roboters, die mit Schmutz in Berührung kommen, sind zur Reinigung abnehmbar und abwaschbar. Das Mikrofasertuch ist maschinenwaschbar bei 60 °C. So ist nicht nur ein dauerhaft hervorragendes Reinigungsergebnis, sondern auch die Langlebigkeit Ihres kleinen Helfers gesichert.
  • Hartböden (z. B. Parkett, Laminat, Kork, Stein, Linoleum oder PVC)
  • niederflorige Teppiche

Vorteile, die den Unterschied machen

Meistert jedes Hindernis

Meistert jedes Hindernis

Der Roboter überwindet Schwellen und Hindernisse von bis zu 25 mm Höhe und lässt sich von diesen nicht aufhalten. So gelangt er auch mühelos in Räume mit Absätzen und sorgt überall für perfekte Sauberkeit.

Starke Leistung

Starke Leistung

Leistungsstarke Trockenschmutzaufnahme durch 15.000 Pa Saugkraft in Kombination mit Bürste und Seitenbesen.

Reinigung nach Bedarf

Reinigung nach Bedarf

Die manuell abnehmbare Wischeinheit sorgt für maximale Flexibilität und eine mühelose Reinigung, genau nach ihren Bedürfnissen: reines Trockenreinigen, reines Nasswischen oder beides zusammen.

Kein Verheddern von Haaren

Kein Verheddern von Haaren

Dank des speziellen Designs der Seitenbürste und der neuartigen Kammstruktur der Hauptbürste reduziert sich das Verheddern von Haaren in den Bürsten um ein Vielfaches.

Absaugstation

Absaugstation

Die Absaugstation leert den Trockenschmutzbehälter automatisch. So bleibt Ihr Roboter stets einsatzbereit.

RCF 3 – Der Hartflächen-Spezialist

Wischroboter mit Walzentechnologie

Wischroboter mit Walzentechnologie

Ihr Helfer für mühelose Nassreinigung

Entdecken Sie unseren Wischroboter RCF 3 für eine mühelose Nassreinigung. Mit bewährter Walzentechnologie entfernt er hartnäckigen Schmutz und umfährt auf Wunsch automatisch Teppiche. Zwei Tanks sorgen für kontinuierliche Frischwasserversorgung und effiziente Schmutzwasseraufnahme.

Wischroboter mit Walzentechnologie

Ausschließlich für die besonders gründliche Nassreinigung von Hartböden.

  • Frischwassertank im Roboter: ja
  • Schmutzwassertank im Roboter: ja
  • Trockenschmutzbehälter im Roboter: nein
  • Ohne separate Saugeinheit, kann jedoch geringe Mengen leichter trockener Verschmutzungen mit der Walze aufnehmen und im Schmutzwassertank sammeln
  • Rotierende Mikrofaserwalze zur Nassreinigung von Hartflächen
  • Die Nasswischwalze wird während der Reinigung permanent über einen Frischwassertank befeuchtet, abgestreift und sauber gehalten
  • Schmutzarten: auch hartnäckige anhaftende Verschmutzungen wie Soßenflecken, Fußspuren, Kaffeeflecken
  • Einfache Pflege: Alle Teile des Roboters, die mit Schmutz in Berührung kommen, sind zur Reinigung abnehmbar und abwaschbar. Die Walze ist maschinenwaschbar bei 60 °C. So ist nicht nur ein dauerhaft hervorragendes Reinigungsergebnis, sondern auch die Langlebigkeit Ihres kleinen Helfers gesichert.
  • Hartböden (z. B. Parkett, Laminat, Kork, Stein, Linoleum oder PVC)

Vorteile, die den Unterschied machen

2-Tank-System

2-Tank-System

Für eine hygienische und schnelle Reinigung sorgt die ständig mit Frischwasser aus dem entsprechenden Tank befeuchtete Walze. Das 2-Tank-System trennt dabei Schmutzwasser zuverlässig ab, sodass die Walze sauber bleibt und der Schmutz nicht nur verteilt wird.

Entfernt auch losen Schmutz

Entfernt auch losen Schmutz

Aufnahme von leichtem Trockenschmutz während des feuchten Wischens mittels rotierender Walze. Bei regelmäßigem Einsatz des RCF 3 und haushaltsüblichen Verschmutzungen kann selbst der Staubsauger im Schrank bleiben.

Nass Wischen mit Teppichvermeidung

Nass Wischen mit Teppichvermeidung

Ein Sensor erkennt Teppiche, die dann bei entsprechender Einstellung automatisch vermieden werden. So werden Ihre Teppiche geschützt und eine optimale Reinigung ihrer Oberflächen gewährleistet.

Sauber und hygienisch

Sauber und hygienisch

Entdecken Sie die Reinigungskraft der bewährten Kärcher FC-Walzentechnologie für Hartböden. Dieses Gerät garantiert eine kontinuierliche Frischwasserversorgung der Walze für makellose Ergebnisse und erkennt Teppiche automatisch, um stets die optimale Pflege Ihrer Böden zu gewährleisten.

Komfortable Instandhaltung

Komfortable Instandhaltung

Die Reinigung des Geräts nach getaner Arbeit ist ein Kinderspiel: Alle abnehmbaren Teile können einfach unter dem Wasserhahn abgespült werden, die Walze lässt sich bei 60 °C in der Waschmaschine waschen.

Autonome Reinigung – mit den Kärcher Roboter Apps kein Problem!

Personalisierter Putzplan

Erstellen Sie einen Putzplan

Personalisierter Putzplan

Flexible Zeit- und Raumplanung

Raumspezifische Parameter planbar

Vielfalt der Reinigungsmodi

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Reinigungsmodi

Flexibel wählbare Saugleistung oder Wassermenge

Intensivreinigung bei starker Verschmutzung

Auto-Boost für Teppichreinigung

Punktuelle Verschmutzungen

Für die kleinen Unfälle

Spotcleaning für punktuelle Verschmutzungen

Personalisierung leicht gemacht

Personalisierung leicht gemacht

No-Go-Zonen oder Sperrbereiche

Teppichvermeidung auf Wunsch

KI-Funktionen wählbar

Individualisierung der Stationsparameter und Wartungsintervalle

Zubehörstatistik

Zubehörstatistik

Überblick über Wechselintervalle von Zubehör und Verbrauchsteilen

Sonstige Funktionen

Und noch vieles mehr...

Live-Kamera und manuelle Steuerung

Lautsprecher und Sprachausgabe

Reinigungshistorie

Häufige Fragen und Antworten

Inbetriebnahme und Wartung

RVF 7 Comfort

RVF 7

RVC 3 Comfort

RVC 3

RCF 3

Zubehöre

KNOW HOW: PVC UND LINOLEUM REINIGEN

PVC und Linoleum zählen schon lange zu den beliebtesten Bodenbelägen. Nachdem sie eine Weile aus dem Rampenlicht verschwunden waren, erleben sie heute als Designböden ein wahres Comeback. Grundsätzlich sind diese Bodenbeläge sehr pflegeleicht, dennoch gibt es bei der Reinigung einiges zu beachten.

Know How PVC

FAQs – Fragen und Antworten

Allgemeine Fragen zu unseren Wisch- und Saugrobotern. Weitere Fragen und Antworten finden Sie in der individuellen App ihres Reinigungsroboters:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladestation eingesteckt ist. Es wird empfohlen, die Ladestation mit 1,5 Meter Freiraum nach vorne und 0,5 Meter Freiraum nach links und rechts an die Wand zu stellen.

Wird die Ladestation während eines Reinigungsvorgangs versetzt, hat der Reinigungsroboter ggf. Schwierigkeiten, sie nach Reinigungsende wieder aufzufinden.

Bevor der Reinigungsroboter seinen Reinigungsvorgang beginnt, dreht er sich um die eigene Achse und fährt manchmal ein wenig umher, um so seine Position im Raum zu lokalisieren. Dieser Vorgang wird standardmäßig ausgeführt. Sollte der Reinigungsroboter sich unabhängig davon unkoordiniert bewegen, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

a) Der Absturzsensor ist mit Staub oder Schmutz bedeckt, sodass ein Fehlersignal erzeugt wird. Reinigen Sie in diesem Fall den Absturzsensor mit einem halb trockenen Baumwolltuch.

b) Das Rad wird von einem Fremdkörper blockiert, sodass der Reinigungsroboter im Kreis fährt. Entfernen Sie den Fremdkörper aus dem Rad.

c) Die Kollisionssensoren sind defekt. Berühren und drücken Sie die Kollisionssensoren vorne und an den Seiten des Reinigungsroboters mit Ihrer Hand, um zu prüfen, ob die Platte automatisch zurückfedern kann.

Wenn die oben genannten Punkte nicht zutreffen und die genannten Methoden die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Der Reinigungsroboter absolviert bei der Erstinbetriebnahme eine Erkundungsfahrt. Dabei wird eine Karte der Umgebung erstellt. Es findet dabei keine Reinigung statt. Nach der Erkundungsfahrt kehrt der Reinigungsroboter zur Station zurück und speichert die Karte. Im Anschluss beginnt er mit der Reinigung.
Eine Erkundungsfahrt kann für neue Umgebungen mithilfe der App wiederholt werden.

Wir empfehlen, die Ladestation auf einem Untergrund zu platzieren, der nicht feuchtigkeitsempfindlich ist (Fliesen usw.). Sie sollte dabei flach an einer Wand positioniert werden. Sorgen Sie für einen Abstand von mindestens 0,5 m auf jeder Seite, 1,5 m vor der Ladestation und 1 m darüber. In verwinkelten oder engen Stellen kann der Reinigungsroboter Schwierigkeiten haben, die Station korrekt zu finden.

a) Die Batterie ist zu schwach, um die geplante Reinigung zu unterstützen.
b) Die Einstellung für die geplante Reinigung wurde nicht gespeichert. Bitte kontrollieren Sie, ob die Reinigungsaufgabe gespeichert wurde, bzw. ob sie Ihren Anforderungen entspricht.
c) Stellen Sie sicher, dass alle Reinigungskomponenten (Tank, Nasswischeinheit, Bürste etc.) montiert sind.
d) Stellen Sie sicher, dass der „Nicht stören“-Modus im gewünschten Zeitraum nicht aktiv ist.
e) Stellen Sie sicher, dass der Frischwassertank voll ist (je nach Reinigungsroboter-Modell).
f) Stellen Sie sicher, dass der Schmutzwassertank leer ist (je nach Reinigungsroboter-Modell).
Wenn die oben genannten Punkte nicht zutreffen und die genannten Methoden die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

a) Der Schmutzwassertank ist voll, bitte entleeren Sie ihn.
b) Der Frischwassertank ist leer, bitte füllen Sie ihn auf.
c) Der Trockenschmutzbehälter ist voll, bitte entleeren Sie ihn.
d) Der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie ihn.
e) Ein Fremdkörper hat sich in Bürste / Nasswischeinheit / Seitenbesen verfangen. Bitte entfernen Sie ihn.
f) Die Reinigungseinheit zur Nassreinigung ist abgenutzt oder stark verschmutz. Bitte ersetzen oder reinigen Sie sie.

Nein. Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung des Reinigungsroboters empfohlene Kärcher Reinigungsmittel und achten Sie, für ein optimales Reinigungsergebnis, auf die richtige Dosierung.
Die Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder die Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann zu Beschädigungen des Gerätes führen und zum Ausschluss von Garantieleistungen.
Zudem kann eine hohe Schaumbildung auftreten, die dazu führt, dass am Boden eine Schaumspur gebildet wird, oder sich der Schmutzwassertank des Reinigungsroboters sehr schnell mit Schaum füllt und geleert werden muss.

Bei den ersten Reinigungsarbeiten kann es zu Schaumbildung auf dem Boden oder im Inneren des Geräts kommen, da sich noch Rückstände von vorher verwendeten Reinigungsmitteln anderer Hersteller auf dem Boden befinden. Dies kann dazu führen, dass fälschlicherweise ein voller Schmutzwassertank erkannt wird und der Reinigungsvorgang abgebrochen wird.
Dies tritt nicht mehr auf sobald die Rückstände anderer Reinigungsmittel durch das wiederholte Wischen des Reinigungsroboters beseitigt sind.
Bitte verwenden Sie nur das Kärcher Reinigungsmittel RM 536 und achten Sie für ein optimales Reinigungsergebnis auf die richtige Dosierung.
Bei wiederholter Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei der Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann die Schaumbildung erneut auftreten (z.B. wenn von Zeit zu Zeit manuell gewischt wird).

Benutzen Sie den Reinigungsroboter ausschließlich für die Bodenreinigung im Privathaushalt und nur auf wasserunempfindlichen Böden.

Hartboden:
Keine wasser- oder kratzempfindlichen Beläge wie z.B. unbehandelte Holzböden reinigen, da Feuchtigkeit eindringen und den Boden beschädigen kann.
Das Gerät eignet sich zur Reinigung von PVC, Linoleum, Fliesen, Stein, geöltem und gewachstem Parkett, Laminat, sowie allen wasserunempfindlichen Bodenbelägen.
In der App kann die Wassermenge angepasst werden. Für empfindlichere Böden empfehlen wir die niedrigste Wassermenge.

Teppich:
Stellen Sie die Reinigung individuell ein.

Sie finden den QR-Code der App in der Bedienungsanleitung, im Quick Start Guide oder auf der Verpackung des Reinigungsroboters.
Scannen Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon, um die App herunterzuladen.
Sie finden die App auch regulär im App Store oder Google Play Store.

Der Reinigungsroboter muss zusammen mit der Ladestation vom Nutzer in die entsprechende Etage versetzt werden.
In den folgenden Reinigungszyklen wird empfohlen, den Reinigungsroboter immer an der selben Stelle der jeweiligen Karte starten zu lassen, sodass der Reinigungsroboter es möglichst leicht hat, seine Position zu relokalisieren. In der App muss die Karte vor Start der Reinigung auf die entsprechende Etage umgestellt werden.

Bitte prüfen Sie, ob Ihr WLAN-Netz auf 2,4 GHz ausgelegt ist. Sollte Ihr WLAN-Netz sowohl auf
2,4 GHz als auch auf 5 GHz ausgelegt sein, versuchen Sie, es auf 2,4 GHz umzustellen.
Stellen Sie sicher, dass der Reinigungsroboter sich so nah wie möglich am Router befindet.

Ja, der Reinigungsroboter kann aus der Ferne bedient werden. Man benötigt eine Anbindung an das Internet seitens des Reinigungsroboters und des mobilen Endgerätes. Sofern dies gegeben ist, kann der Reinigungsroboter problemlos von unterwegs bedient werden (Start, Stop, Pause, Reinigungsparameter, etc.).
Die Fernsteuerung funktioniert ebenfalls von unterwegs, jedoch kann man nur bei Geräten mit Echtzeit-Kamera sehen, wohin man steuert. Deshalb ist bei Modellen ohne Echtzeit-Kamera aus Sicherheitsgründen von einer Fernsteuerung abzuraten, wenn sich das Gerät nicht in Sichtweite befindet.

Ja, in der App kann man sein Gerät mit anderen Personen teilen, die die App ebenfalls installiert haben.

In der App wird angezeigt, zu wie viel Prozent die jeweiligen Teile ""verbraucht"" sind und wann ein Wechsel notwendig ist.
Dies erfolgt auf Basis einer Laufzeitverfolgung (zeitgesteuert).
Bitte kontrollieren Sie die Teile daher auch optisch auf Abnutzung und Verschmutzung und tauschen sie ggf. aus, falls diese schon früher stark abgenutzt sind, da ansonsten die Reinigungsleistung beeinträchtigt ist.
Es ist stark nutzerabhängig, wie schnell sich die jeweiligen Teile abnutzen (z.B. je nach Bodenart und Verschmutzung).

