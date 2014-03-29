Wisch- und Saugroboter
Die Wisch- und Saugroboter von Kärcher bieten eine effiziente und diskrete Lösung für die Bodenreinigung. Flach, rund und leise bewegen sie sich systematisch durch die Wohnräume, weichen Hindernissen präzise aus und reinigen Hartböden sowie niederflorige Teppiche autonom. Die mühsame Aufgabe der manuellen Bodenpflege entfällt. Kärcher hält für jeden Anspruch das passende Modell bereit. Ganz gleich, ob primär Teppichböden gesaugt, Hartflächen gewischt oder die Nass- und Trockenreinigung kombiniert werden soll – die vielfältige Auswahl lässt keine Anforderungen offen.
Kärcher Wisch- und Saugroboter: Smart gesteuert ist clever gereinigt.
Entdecken Sie unsere Produktreihen.
RVF-Serie: Unsere Saugwischroboter mit effizienter Walzentechnologie
Die Saugwischroboter mit Walzentechnologie zählen zu den Spitzenmodellen unter den 2-in-1-Geräten. Sie entfernen trockenen Schmutz von harten Untergründen sowie Teppichen durch eine Saugeinheit samt Bürste, Hartflächen können mittels hocheffizienter Walzenmechanik nass gereinigt werden. Die Walze wird dabei ständig auch während des Reinigungsvorgangs befeuchtet, abgestreift und nach getaner Arbeit selbstständig in der Station gereinigt. Die RVF-Topserie bietet hervorragende Trocken- und exzellente Nassreinigung.
RVC-Serie: Unsere Saugroboter mit Wischfunktion
Die Saugroboter mit Wischfunktion sind wahre Trockensaug-Spezialisten auf Teppich- und Hartflächen. Bei Bedarf bieten sie mit einem an der Geräteunterseite angebrachten Mikrofasertuch aber auch eine gute Nasswischfunktion für Hartflächen. Leichte anhaftende Verschmutzungen können mit dem Tuch aufgewischt werden, welches aus dem Frischwassertank im Gerät während der Reinigung leicht nachbefeuchtet, aber nicht ausgewaschen wird.
Die RVC-Serie bietet eine herausragende Trocken- und gute Nassreinigung.
RCF-Serie: Unsere Wischroboter mit Walzentechnologie
Der Wischroboter RCF 3 mit Walzentechnologie ist ausschließlich für die gründliche Nassreinigung von Hartflächen konzipiert. Leichte trockene Verschmutzungen nimmt die Walze auf, es gibt keine separate Saugfunktion. Die Nasswischwalze wird während der Reinigung kontinuierlich befeuchtet, abgestreift und saubergehalten, was ein hervorragendes Wischergebnis garantiert.
Der RCF 3 bietet eine exzellente Nassreinigung auf Hartflächen.
Highlights
Willkommen in der Zukunft der Reinigung!
Die Kärcher Saug- und Wischroboter sind echte Alleskönner für jede Anforderung. Ob trocken, nass oder beides – steuern Sie Ihren perfekten Reinigungsplan bequem per App und freuen sich über makellose Böden.
Autonomes Reinigen
Entdecken Sie die mühelose Art der Reinigung: Unsere intelligenten Saug- und Wischroboter mit fortschrittlicher LiDAR-Navigation und präzisen Sensoren wissen stets, wo sie sich befinden, weichen Hindernissen zuverlässig aus und sorgen für strahlend saubere Böden. Genießen Sie mehr Freizeit, während Ihr Roboter die Arbeit übernimmt!
App
Behalten Sie beim Topmodell Ihr Zuhause jederzeit im Blick: Mit der Live-Kamera und integrierter Fernsteuerung können Sie Ihren Roboter per App von überall aus navigieren und sogar Live-Nachrichten übermitteln. So haben Sie beispielsweise immer ein Auge auf Ihre Haustiere und können Ihr Zuhause entspannt beobachten.
Kärcher FC Walzentechnologie
Die bewährte Kärcher FC Walzentechnologie ermöglicht dem Saugwischroboter RVF 7 eine herausragende Reinigungsleistung auf zahlreichen Hartbödenarten. Die Walze reinigt stets mit frischem Wasser aus dem Frischwassertank, Schmutzwasser wird zuverlässig in einem separaten Tank entsorgt. Für makellos saubere Böden.
Multifunktions-Station
Erleben Sie den Komfort unserer intelligenten Multifunktions-Station, dem Zuhause Ihres Roboters. Er dockt selbstständig an, um sich aufzuladen, frisches Wasser zu tanken und Schmutzwasser zu entsorgen. Die Station erledigt alles automatisch, sodass Ihr Roboter, sobald er wieder einsatzbereit ist, die Reinigung nahtlos fortsetzen kann. Zudem werden Walze und Tanks des Roboters nach getaner Arbeit ausgewaschen und die Walze getrocknet - für maximale Autonomie und ein stets sauberes Zuhause.
RVF 7 – Das Topgerät unter den Multitalenten
Saugwischroboter mit innovativer Walzentechnologie
Trocken saugen oder feucht wischen – unser RVF 7 kann beides
Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Bodenreinigung mit dem Kärcher RVF 7 Comfort, unserem intelligenten Multitalent. Dieser innovative Saugwischroboter meistert nicht nur Hartböden mühelos, sondern reinigt auch Teppiche mit niedrigem Flor – und das alles vollkommen autonom, damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. Erleben Sie die beeindruckende Saugkraft, die Schmutz, Staub und Flusen im Handumdrehen beseitigt. Dank der bewährten Kärcher Walzentechnologie sorgt der RVF 7 zudem für eine exzellente Nassreinigung, bei der die Walze permanent befeuchtet und saubergehalten wird. Die intelligente Multifunktions-Station ist das Herzstück seiner Autonomie: Sie lädt den Roboter auf, tankt Frischwasser und entsorgt Schmutzwasser sowie Trockenschmutz selbstständig und wäscht und trocknet die Walze nach getaner Arbeit. So ist Ihr RVF 7 Comfort immer bereit und setzt unvollendete Reinigungen nahtlos fort – für stets perfekt gepflegte Böden, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.
Vorteile, die den Unterschied machen
Sauberkeit neu definiert
Unser Roboter erkennt Schmutz durch das Zusammenspiel von Kamera, Sensoren und KI und passt die Reinigung optimal an. Dank unserer effizienten Walzentechnologie wird die Walze dabei kontinuierlich mit frischem Wasser und Reinigungsmittel befeuchtet. Durch das 2-Tank-System werden Schmutzwasser und -partikel zuverlässig abtransportiert. Die permanente Rotation der Walze sorgt für eine hygienische und schnelle Reinigung großer Flächen, ohne den Schmutz nur zu verteilen.
Starke Leistung
Die effiziente Trockenschmutzaufnahme durch 10.000 Pa Saugkraft in Kombination mit 2 Seitenbürsten liefert auch auf niederflorigen Teppichen hervorragende Saugergebnisse.
Anhebbare Bürste und Walze
Der Saugwischroboter hebt seine Walze und Bürste automatisch an, um zum Beispiel Teppiche gezielt nur zu saugen oder Flüssigkeiten aufzunehmen. So passt er sich selbstständig optimal den Räumlichkeiten und Gegebenheiten an.
Live-Kamera
Mit der Live-Kamera haben Sie Ihr Zuhause jederzeit im Blick. Zudem können Sie den Roboter per App fernsteuern und Livenachrichten übermitteln – für ein sicheres Gefühl.
Multifunktions-Station
Die Multifunktions-Station entleert autonom Staubbehälter und Schmutzwassertank des Roboters und befüllt seinen Frischwassertank. Die Walze des Roboters wird in der Station gewaschen und getrocknet.
RVC 3 Comfort – Der Trockensaug-Spezialist
Saugroboter mit Wischfunktion
Starke Saugleistung, clevere Technologie
Der neue Trockensauger-Spezialist RVC 3 Comfort reinigt alle haushaltsüblichen Hartböden und auch niederflorige Teppiche autonom, systematisch und absolut zuverlässig.
Er legt den Fokus mit seiner bis zu 15.000 Pascal starken Saugleistung auf eine exzellente Trockenreinigung, kann aber mit seinem Mikrofasertuch auch leichte anhaftende Verschmutzungen nass entfernen. Dank der Absaugstation wird der Staubbehälter regelmäßig automatisch entleert.
Vorteile, die den Unterschied machen
Meistert jedes Hindernis
Der Roboter überwindet Schwellen und Hindernisse von bis zu 25 mm Höhe und lässt sich von diesen nicht aufhalten. So gelangt er auch mühelos in Räume mit Absätzen und sorgt überall für perfekte Sauberkeit.
Starke Leistung
Leistungsstarke Trockenschmutzaufnahme durch 15.000 Pa Saugkraft in Kombination mit Bürste und Seitenbesen.
Reinigung nach Bedarf
Die manuell abnehmbare Wischeinheit sorgt für maximale Flexibilität und eine mühelose Reinigung, genau nach ihren Bedürfnissen: reines Trockenreinigen, reines Nasswischen oder beides zusammen.
Kein Verheddern von Haaren
Dank des speziellen Designs der Seitenbürste und der neuartigen Kammstruktur der Hauptbürste reduziert sich das Verheddern von Haaren in den Bürsten um ein Vielfaches.
Absaugstation
Die Absaugstation leert den Trockenschmutzbehälter automatisch. So bleibt Ihr Roboter stets einsatzbereit.
RCF 3 – Der Hartflächen-Spezialist
Wischroboter mit Walzentechnologie
Ihr Helfer für mühelose Nassreinigung
Entdecken Sie unseren Wischroboter RCF 3 für eine mühelose Nassreinigung. Mit bewährter Walzentechnologie entfernt er hartnäckigen Schmutz und umfährt auf Wunsch automatisch Teppiche. Zwei Tanks sorgen für kontinuierliche Frischwasserversorgung und effiziente Schmutzwasseraufnahme.
Vorteile, die den Unterschied machen
2-Tank-System
Für eine hygienische und schnelle Reinigung sorgt die ständig mit Frischwasser aus dem entsprechenden Tank befeuchtete Walze. Das 2-Tank-System trennt dabei Schmutzwasser zuverlässig ab, sodass die Walze sauber bleibt und der Schmutz nicht nur verteilt wird.
Entfernt auch losen Schmutz
Aufnahme von leichtem Trockenschmutz während des feuchten Wischens mittels rotierender Walze. Bei regelmäßigem Einsatz des RCF 3 und haushaltsüblichen Verschmutzungen kann selbst der Staubsauger im Schrank bleiben.
Nass Wischen mit Teppichvermeidung
Ein Sensor erkennt Teppiche, die dann bei entsprechender Einstellung automatisch vermieden werden. So werden Ihre Teppiche geschützt und eine optimale Reinigung ihrer Oberflächen gewährleistet.
Sauber und hygienisch
Entdecken Sie die Reinigungskraft der bewährten Kärcher FC-Walzentechnologie für Hartböden. Dieses Gerät garantiert eine kontinuierliche Frischwasserversorgung der Walze für makellose Ergebnisse und erkennt Teppiche automatisch, um stets die optimale Pflege Ihrer Böden zu gewährleisten.
Komfortable Instandhaltung
Die Reinigung des Geräts nach getaner Arbeit ist ein Kinderspiel: Alle abnehmbaren Teile können einfach unter dem Wasserhahn abgespült werden, die Walze lässt sich bei 60 °C in der Waschmaschine waschen.
Autonome Reinigung – mit den Kärcher Roboter Apps kein Problem!
Erstellen Sie einen Putzplan
Personalisierter Putzplan
Flexible Zeit- und Raumplanung
Raumspezifische Parameter planbar
Entdecken Sie die Vielfalt unserer Reinigungsmodi
Flexibel wählbare Saugleistung oder Wassermenge
Intensivreinigung bei starker Verschmutzung
Auto-Boost für Teppichreinigung
Für die kleinen Unfälle
Spotcleaning für punktuelle Verschmutzungen
Personalisierung leicht gemacht
No-Go-Zonen oder Sperrbereiche
Teppichvermeidung auf Wunsch
KI-Funktionen wählbar
Individualisierung der Stationsparameter und Wartungsintervalle
Zubehörstatistik
Überblick über Wechselintervalle von Zubehör und Verbrauchsteilen
Und noch vieles mehr...
Live-Kamera und manuelle Steuerung
Lautsprecher und Sprachausgabe
Reinigungshistorie
Häufige Fragen und Antworten
Inbetriebnahme und Wartung
Zubehöre
FAQs – Fragen und Antworten
Allgemeine Fragen zu unseren Wisch- und Saugrobotern. Weitere Fragen und Antworten finden Sie in der individuellen App ihres Reinigungsroboters:
