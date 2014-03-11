Akku-Besen

Das Beste in einem Gerät: Der Akkubesen ist schneller als ein Sauger und bequemer als ein Besen. Damit reinigen Sie Ihren Fußboden mühelos von Schmutz und Hausstaub – ohne lästiges Kabel oder anstrengendes Bücken.

Unsere Akku-Besen sind wahre Haushaltshelfer

Unser Akkubesen kommt immer dann zum Einsatz, wenn Saugen zu aufwändig und herkömmliches Kehren zu unbequem ist. Denn er ist so schnell zur Hand wie ein Besen. Und während ein Staubsauger erst umständlich hervorgeholt und angeschlossen werden muss, ist der KB 5 mit seinem Akku schnell zur Hand. Die tägliche - und bei Bedarf auch mehrmalige - schnelle Reinigung wird mit einem Akkubesen einfach komfortabler.

Schneller zur Hand als ein Staubsauger

Wer kennt das nicht: Kaum ist man mit dem Saugen fertig, liegen schon wieder einige Krümel auf dem Fußboden. Der Akkubesen von Kärcher ist der ideale Alltagsbegleiter, um zwischendurch zu putzen – ohne dabei gleich wieder umständlich den Staubsauger hervorholen zu müssen.

Besonders geeignet ist der Akku-Kehrbesen für den Haushalt. Er ist klein, beweglich und leicht zu bedienen – und somit im ganzen Haus einsetzbar. Dank seiner kompakten Bauform und eines modernen kabellosen Designs lässt sich der elektrische Kehrbesen platzsparend verstauen und ist immer einsatzbereit.

Ein Gerät, viele Anwendungsmöglichkeiten

Essensreste auf dem Fußboden? Verschmutzter Teppich? Der elektrische Kehrbesen ist ein echter Allrounder und kann auf allen Hartböden, wie Laminat und Fliesen, sowie Teppichen eingesetzt werden. Die Leistung spricht für sich: Der Schmutz wird restlos eingekehrt und nicht vorangeschoben, das gilt auch für Teppiche mit einer Florhöhe von bis zu 10 Millimetern. Die Bürste dringt tief in die Fasern ein und reinigt damit zuverlässig und effizient.

Starke Performance auf kleinstem Raum

Das innovative Adaptive Cleaning System des Kärcher Akku-Besens garantiert erstklassige Reinigungsergebnisse: Die bewegliche Kehrkante, eine optimale Schmutzführung und spezielle Reinigungsbürste befördern den Schmutz sicher, restlos und ohne Staubaufwirbelung in den Schmutzbehälter.

Immer bereit für den nächsten Einsatz

Der Akku-Kehrbesen KB 5 punktet mit seinem Lithium-Ionen-Akku und einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Minuten auf Hartböden. Damit kehren Sie Ihren Fußboden im Handumdrehen – und das völlig bewegungsfrei, ohne störendes Kabel und ohne Steckdosensuche.

Komfortabler als ein Besen.

Mit seiner einzigartigen Ausstattung ist der Akku-Besen KB 5 der perfekte Kompromiss zwischen Staubsauger und Besen. Klicken Sie auf die Kreise und entdecken Sie Eigenschaften und Funktionen, die den Unterschied machen.

Leicht und ergonomisch

Saubermachen leicht gemacht: Mit dem handlichen und sehr leichten Akku-Kehrbesen halten Sie Ihren Haushalt rückenschonend sauber.

Meistert jede Herausforderung

Der elektrische Kehrbesen erreicht auch schwer zugängliche Stellen problemlos, wie den Boden unter einer Kommode oder dem Sofa.

Beeindruckend flexibel

Dank des agilen Doppelgelenks des Akku-Kehrbesens lassen sich auch Gegenstände, wie Stuhlbeine, einfach umfahren.

Ecken und Kanten

Makellose Sauberkeit auf der gesamten Fläche: Der Akkubesen von Kärcher kehrt bis an den äußersten Rand.

Bequemer Start

Der Akkubesen startet automatisch, sobald Sie den Stiel nach hinten bewegen.

Parkposition

Der Akkukehrbesen ist durch sein kompaktes Design immer griffbereit und zudem noch freistehend – heißt: auch Arbeitsunterbrechungen sind jederzeit bequem möglich.

Reinigung und Pflege

  • Schnelle Entnahme von Bürste und Schmutzbehälter

  • Einfache Entleerung ohne Schmutzkontakt

  • Mühelose Reinigung der Universalbürste

KNOW HOW: TEPPICH REINIGEN LEICHT GEMACHT

Ein Fußboden muss im Alltag eine Menge mitmachen: Haustierpfoten, Kekskrümel, Kaffeeflecken oder schmutzige Schuhsohlen – vor allem in Teppichen sammelt sich mit der Zeit viel Schmutz an. Wie man Teppichboden am besten reinigen und selbst hartnäckige Flecken schnell wieder beseitigen kann – ein Überblick.

ZUM KÄRCHER KNOW HOW
