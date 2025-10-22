Terrassenreiniger

Die Terrassenreiniger von Kärcher befreien mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob auf Holz oder WPC.

Kärcher Terrassenreiniger

Saubere Terrassen ohne Kraftakt

Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Für den Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen so maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.

Sommerbühne ohne Theater

Für eine besonders komfortable, gleichmäßige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher den PCL 6.
Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.

Mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung

Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzterrassen.

Kärcher Terrassenreiniger gründliche Reinigung

2-in-1-Funktion

Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.

Kärcher Terrassenreiniger

Vielseitig einsetzbar für verschiedene Außenflächen

Die im Lieferumfang enthaltenen Bürsten für Holzböden können werkzeuglos, schnell und einfach gegen die als Sonderzubehör erhältlichen Bürsten für Steinflächen getauscht werden.

Kärcher Terrassenreiniger

Flexibel mit Akku, kraftvoll mit Kabel

Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung größerer Flächen.

Kärcher Terrassenreiniger mit Akku

Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern

Hocheffizientes Antriebskonzept

Gegenläufig drehende Bürstenwalzen

Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmäßige Reinigung.

Ergonomische Arbeitsposition

Stufenlose Winkelverstellung des Stiels

Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.

Spritzschutz

Spritzschutz

Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.

Geeignete Oberflächen zur Anwendung

Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.

Anwendungsfeld

Holz

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

WPC (Wood Plastic Composite)

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Glatte Steinfliesen

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Feinporige Steinfliesen und -platten

PCL 4 und PCL 3-18

nein

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Grobe Steinplatten/Verbundsteine

PCL 4 und PCL 3-18

nein

PCL 6

nein

FAQs Terrassenreiniger

Der Terrassenreiniger PCL ist für Oberflächen wie Holzterrassen und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürstenwalzen für Steinflächen können auch glatte Steinfliesen im Außenbereich gereinigt werden. Die Oberfläche der Steinplatten muss glatt und geschlossen sein (PCL 4 und PCL 3-18). DerTerrassenreiniger PCL 6 reinigt mit den separat erhältlichen Bürstenwalzen für Steinflächen neben glatten auch feinporige Steinfliesen und -platten.

Die Reinigungsbreite beträgt 300 Millimeter.

Im Lieferumfang ist ein Set aus Bürstenwalzen für Holzflächen enthalten. Beim PCL 4 und PCL 3-18 sind es 2 Bürstenwalzen; beim PCL 6 sind es 4 Bürstenwalzen aufgrund der zusätzlichen Antriebsachse.

Die Bürstenwalzen können einfach werkzeuglos per Hand ausgetauscht werden.

Der PCL 3-18 ist mit allen 18 V Battery Power-Wechselakkus von Kärcher kompatibel.

Die Akkulaufzeit hängt von der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche ab. Mit dem 2,5-Ah-Akku kann auf Holz bis zu 18 Minuten gereinigt werden.

Der Terrassenreiniger hat keinen Wassertank. Er muss mit einem Gartenschlauch an einen Wasserhahn angeschlossen werden.

Der maximale Wasserdruck liegt bei 10 Bar und entspricht somit dem Niederdruckbereich.

Der maximale Wasserverbrauch bei einem Wasserdruck von 4 Bar liegt bei 180 l/h.

Der PCL reinigt ausschließlich mit Wasser, das Beimischen von Reinigungsmitteln über das Gerät ist nicht möglich.

Zubehör für den Terrassenreiniger

Das passende Zubehör für Ihren Terrassenreiniger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

18 V Battery 2024

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
