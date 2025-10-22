Saubere Terrassen ohne Kraftakt

Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Für den Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen so maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.