Terrassenreiniger
Die Terrassenreiniger von Kärcher befreien mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob auf Holz oder WPC.
Saubere Terrassen ohne Kraftakt
Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Für den Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen so maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.
Sommerbühne ohne Theater
Für eine besonders komfortable, gleichmäßige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher den PCL 6.
Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.
Mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung
Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzterrassen.
2-in-1-Funktion
Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.
Vielseitig einsetzbar für verschiedene Außenflächen
Die im Lieferumfang enthaltenen Bürsten für Holzböden können werkzeuglos, schnell und einfach gegen die als Sonderzubehör erhältlichen Bürsten für Steinflächen getauscht werden.
Flexibel mit Akku, kraftvoll mit Kabel
Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung größerer Flächen.
Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern
Gegenläufig drehende Bürstenwalzen
Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmäßige Reinigung.
Stufenlose Winkelverstellung des Stiels
Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.
Spritzschutz
Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.
Geeignete Oberflächen zur Anwendung
Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.
Anwendungsfeld
Holz
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
WPC (Wood Plastic Composite)
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Glatte Steinfliesen
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Feinporige Steinfliesen und -platten
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Grobe Steinplatten/Verbundsteine
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
nein
FAQs Terrassenreiniger
Zubehör für den Terrassenreiniger
Das passende Zubehör für Ihren Terrassenreiniger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.
Sie haben den passenden Terrassenreiniger gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Kontakt
Händlersuche
Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.
Beratung von Experten
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.