Hartbodenreiniger
Wollen Sie einfach nur komfortabler und schneller Ihren Boden wischen? Oder die ganze Bodenreinigung in einem Aufwasch, am besten ganz ohne Vorsaugen, erledigen? Wir haben für jede Aufgabe eine starke Lösung – und Sie die Wahl. Wer ein wendiges Leichtgewicht sucht, greift zum FC 2-4 mit Wechselakku und wer das Topmodell mit einer Vielzahl an Reinigungsmodi nutzen möchte, wählt den FC 8 mit attraktivem LCD-Display und App-Verbindung.
Revolutionieren Sie die Bodenreinigung mit dem FC 8 Smart Signature Line
Der FC 8 Smart Signature Line setzt neue Maßstäbe in Sachen Intelligenz und Effizienz. Vergessen Sie die alte Regel "Erst saugen, dann wischen" - dieser smarte Reiniger erledigt beides in einem Durchgang, ohne Vorsaugen. Mit seinen zwei gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ist er effektiv gegen trockenen und feuchten Schmutz und verleiht Ihrem Boden im Handumdrehen neuen Glanz.
Der FC 8 Smart Signature Line bietet eine Vielzahl von Reinigungsmodi, die direkt über das attraktive LCD-Display oder die App-Verbindung ausgewählt werden können. Wählen Sie aus 10 voreingestellten Reinigungsmodi, die auf verschiedene Bodenarten abgestimmt sind, oder erstellen Sie individuelle Reinigungsmodi für ein optimales Reinigungsergebnis.
Anwendung FC 8 Smart Signature Line
Vorteile, die den Unterschied machen.
Patentierte Kärcher Abstreiftechnologie: 500 Walzenumdrehungen pro Minute für kraftvolle Reinigung
Die Kärcher Hartbodenreiniger kommen dank der innovativen, patentierten Abstreiftechnologie ganz ohne Saugeinheit aus. Die Walzen mit Selbstreinigungsfunktion werden kontinuierlich mit Frischwasser befeuchtet und reinigen den Boden effektiv mit bis zu 500 Umdrehungen pro Minute. Das aufgenommene Schmutzwasser wird effizient abgestreift und in einem separaten Tank gesammelt.
50 % schneller geputzte Böden**
Dank der patentierten Abstreiftechnologie erreichen Sie mit unseren 2-in-1-Hartbodenreinigern ein perfektes Reinigungsergebnis. Sie wischen und nehmen gleichzeitig alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz in nur einem Schritt auf – selbst Ecken und Kanten werden mühelos erreicht. Auch Haare werden dank der integrierten Haarkämme zuverlässig entfernt.
Mühelose Reinigung mit Hover-Technologie
Erleben Sie die Leichtigkeit der Reinigung mit der Hover-Technologie. Vier gegenläufige Walzen gleiten sanft über Ihre Böden und entfernen mühelos Schmutz und Flecken. Dank des Hover-Effekts schweben die Geräte förmlich über den Boden, sodass Sie weniger Kraft aufwenden müssen.
Das flexible Drehgelenk sorgt für kinderleichte Manövrierbarkeit um Möbel und Ecken.
180° ablegbar für perfekte Unterfahrbarkeit von Möbeln
Endlich überall sauber! Mit den Kärcher Hartbodenreinigern erreichen Sie mühelos jede Ecke. Dank ihres schlanken Designs lassen sie sich um 180° ablegen und gleiten spielend leicht unter Möbel und entfernen Schmutz und Flecken auch an schwer zugänglichen Stellen.
So leise kann Sauberkeit sein
Schluss mit Lärm beim Hausputz! Dank der patentierten Abstreiftechnologie arbeiten die Kärcher Hartbodenreiniger ganz ohne Sauggebläse und reinigen dennoch kraftvoll und flüsterleise. So können Ihre Kinder in Ruhe spielen und schlafen, während Ihr Haustier entspannt bleibt.
System!Clean Selbstreinigung
Saubere Walzen, im Handumdrehen! Mit der integrierten System!Clean Selbstreinigung gehören mühsames Reinigen der Walzen der Vergangenheit an. Einfach den Selbstreinigungsmodus aktivieren und die Walzen rotieren mit 400 Umdrehungen pro Minute, um Schmutz und Haare effektiv zu entfernen. Beim FC 8 geht das sogar ganz bequem über das Display-Menü. Für zusätzliche Hygiene können die Walzen bei bis zu 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Sparen Sie Zeit und genießen Sie den Komfort des Selbstreinigungssystems.
Einstellbare Reinigungsmodi für verschiedene Boden- und Schmutzarten
Unsere Hartbodenreiniger bieten verschiedene Einstellungen für unterschiedliche Boden- und Schmutzarten. Beim FC 8 kann durch die App-Verbindung eine Auswahl aus zehn Reinigungsmodi an das Gerät übertragen werden. Die Möglichkeit zur Konfiguration eigener, individueller Reinigungsmodi lässt bei diesem Modell keine Wünsche offen.
Bis zu 99,9 % Bakterienbeseitigung
Dank Hygienic!Spin Technologie werden mit den Kärcher Hartbodenreinigern bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf allen haushaltsüblichen Hartböden entfernt.****
Mühelose Bodenreinigung
Kein händisches Schrubben mehr. Kein lästiges Auswringen von Bodentüchern mehr, da der Schmutz durch die Selbstreinigungsfunktion permanent von den Walzen entfernt wird. Durch die separat integrierten und jeweils leicht entnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertanks entfällt das Eimerschleppen.
Für alle Hartböden geeignet
Für alle Hartböden (Stein, Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl) geeignet wegen der geringen Restfeuchte. Die Böden sind schnell wieder begehbar. Perfekte Bodenpflege, kombiniert mit Kärcher Reinigungs- und Pflegemitteln.
Perfekte Kantenreinigung
Der mittig angeordnete Walzenantrieb sorgt für sehr gute Reinigungsergebnisse in Ecken und entlang von Kanten.
Waschbare Pure!Roll Walzen
Die hochwertigen Pure!Roll Reinigungswalzen lassen sich schnell und kinderleicht montieren und entnehmen. Dazu sind sie in der Waschmaschine waschbar bei bis zu 60 °C.
Bis zu 93 % Wasserersparnis***
Im Vergleich zur Reinigung mit einem herkömmlichen Wischmopp mit Eimer.***
Selbststehend
Praktisch für Arbeitsunterbrechungen – unsere Hartbodenreiniger stehen alleine.
Ein Pionier im Bereich Hartbodenreinigung
Mit der patentierten Abstreiftechnologie war Kärcher eine der ersten Marken weltweit, die ein Gerät für die 2-in-1-Reinigung (Grobschmutzaufnahme und Wischen in einem Schritt) auf den Markt gebracht und somit eine neue Produktkategorie etabliert haben.
Kärcher Akku-Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line I Bestnote "SEHR GUT"
Im ETM TESTMAGAZIN Online-Test ist der Kärcher Akku-Hartbodenreiniger "FC 8 Smart Signature Line" mit der Bestnote "SEHR GUT" bewertet worden und hat beeindruckende 95,6% erreicht.Zum Testbericht
Die Home & Garden App
Erfahren Sie, wie Sie das Reinigungsergebnis mit Ihrem FC 8 Smart Signature Line perfektionieren. Über Bluetooth können Sie Ihren Hartbodenreiniger ganz einfach mit der Home & Garden App auf Ihrem Smartphone verbinden. Profitieren Sie von unseren Expertentipps sowie einer Vielzahl an empfohlenen Reinigungsmodi für verschiedene Bodenarten oder erstellen Sie Ihre ganz individuellen Modi.
2 Standard-Reinigungsmodi und Boost-Funktion
Für jede Verschmutzung die richtige Einstellung. Zwei Standard-Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl sowie eine Boost-Funktion für hartnäckigen Schmutz sind auf dem Gerät voreingestellt. So reinigen Sie schonend und effektiv jeden Boden.
10 Reinigungsmodi für 10 Bodenarten über die App
Passen Sie die Reinigung individuell an Ihre Bedürfnisse an. Über die App können Sie eine Auswahl von 10 Reinigungsmodi mit unterschiedlicher Wassermenge und Walzendrehzahl für verschiedene Bodenarten dauerhaft an das Gerät übertragen. So erzielen Sie immer das beste Reinigungsergebnis für jeden Boden.
25 Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Reinigungsmodi
Konfigurieren Sie Ihre eigenen Reinigungsmodi durch Einstellung von Wassermenge und Walzendrehzahl in jeweils 5 Stufen und finden Sie die optimale Kombination für Ihre Böden.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Warnungen
Anleitungen in der App und auf dem Display sowie Warnungen leiten Sie perfekt durch den gesamten Reinigungsprozess und geben hilfreiche Tipps.
Individuelle Einstellungen
Gestalten Sie Ihr Nutzungserlebnis ganz nach Ihren Wünschen. Praktische Einstellungen wie die Batterieanzeige und eine Auswahl aus 36 Sprachen können Sie direkt über das Display des Geräts vornehmen. Eine persönliche Begrüßung, die LEDs, die Vorbefeuchtungsdauer, Boost-Dauer sowie die Anzeige von Hinweisen können über die App eingerichtet werden.
Systemupdates
Sind neue Systemupdates für Ihr Gerät verfügbar, ist eine Benachrichtigung sowie Ausführung über die App möglich.
Signature Line
The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line.
Der Boden ist hart, die Reinigung muss es nicht sein. Mit einem unserer Hartbodenreinigern wird es einfach sauberer.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Flächenleistung ca. 230 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 60 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Standard-Reinigungsmodi + Boost-Modus + unzählige weitere Reinigungsmodi über die App
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- Bodenkopf mit integrierten LEDs
- Attraktives LCD-Display und App-Verbindung
- System!Clean Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
FC 7 CORDLESS
Flächenleistung ca. 175 m² je Akkuladung
- Entfernt alle Arten von trockenem und feuchtem Alltagsschmutz
- Wischen + Staubaufnahme + Grobschmutzaufnahme
- Bis zu 45 min Akkulaufzeit
- Für alle Hartböden geeignet + 2 Reinigungsmodi + Boost-Modus
- Perfekte Ecken- und Kantenreinigung
- Enthält 4 Walzen + 1 Universal-Bodenreiniger
- Besonders leichtgängig durch gegenläufig rotierende Walzen
- 4-Walzen-Antriebstechnik
- System!Clean Selbstreinigungsmodus mit 400 Walzenumdrehungen pro Minute
KNOW HOW: TIPPS ZUR REINIGUNG VON PARKETT UND LAMINAT
Ob im Wohn- oder Schlafbereich, im Esszimmer oder Flur: Holzböden aus Parkett oder Laminat schaffen eine wohnliche Atmosphäre und sind im Vergleich zu Textilböden recht pflegeleicht. Worauf bei der Reinigung und Pflege dennoch zu achten ist und wie unschöne Flecken verschwinden, ohne den teuren Fußboden zu beschädigen ‒ die besten Tipps für einen schönen Holzboden im Überblick.ZUM KÄRCHER KNOW HOW
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Hartbodenreiniger können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen. Die Steinwalzen sind speziell für unempfindliche Hartböden wie z.B. Stein- und Keramikfliesen geeignet.
FAQs
Fragen zur Anwendung
Wartung
Problembehebung
Sie haben Ihren Hartbodenreiniger gefunden?
Finden Sie Ihren passenden Händler über unsere Händlersuche oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
* Die Kärcher Hartbodenreiniger erreichen eine um bis zu 20 Prozent bessere Reinigungsleistung gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wischtuchüberzug in der Testkategorie „Wischen“. Bezieht sich auf gemittelte Testergebnisse zu Reinigungseffizienz, Schmutzaufnahme und Kantenreinigung.
** Die Kärcher Hartbodenreiniger ermöglichen bis zu 50 Prozent Zeitersparnis, da Hartböden bei haushaltsüblichen Verschmutzungen in einem Arbeitsschritt gereinigt werden und Staubsaugen vor dem Wischen entfallen kann.
*** Die Kärcher Hartbodenreiniger sparen bei der Reinigung von 60 Quadratmeter Bodenfläche bis zu 93 Prozent an Wasser gegenüber einem herkömmlichen Wischmopp mit Wassereimer, gefüllt mit 5 Litern.
**** Bei der Reinigung mit direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden bis zu 99,9 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). Gemäß 4-Felder Test (based on DIN EN 16615:2015-06).