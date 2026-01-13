Hartbodenreiniger

Revolutionieren Sie die Bodenreinigung mit dem FC 8 Smart Signature Line

Der FC 8 Smart Signature Line setzt neue Maßstäbe in Sachen Intelligenz und Effizienz. Vergessen Sie die alte Regel "Erst saugen, dann wischen" - dieser smarte Reiniger erledigt beides in einem Durchgang, ohne Vorsaugen. Mit seinen zwei gegenläufig rotierenden Walzenpaaren ist er effektiv gegen trockenen und feuchten Schmutz und verleiht Ihrem Boden im Handumdrehen neuen Glanz.

Der FC 8 Smart Signature Line bietet eine Vielzahl von Reinigungsmodi, die direkt über das attraktive LCD-Display oder die App-Verbindung ausgewählt werden können. Wählen Sie aus 10 voreingestellten Reinigungsmodi, die auf verschiedene Bodenarten abgestimmt sind, oder erstellen Sie individuelle Reinigungsmodi für ein optimales Reinigungsergebnis.