Warum sollte man den Schmutz überall hin tragen, wenn man alles sofort überall wieder WOW machen kann? Mobile Reinigung bedeutet leichte, kompakte Mittel- und Niederdruckgeräte, mit denen man Bike, Campingmöbel, Kinderwagen, Wanderstiefel, Hund und vieles mehr auch fernab von Strom- und Wasseranschlüssen schnell und schonend reinigen kann. Irgendwo im Nirgendwo oder einfach mal schnell rund ums eigene Haus. Dank starkem Lithium-Ionen Akku und Wassertank oder Saugschlauch wird alles gleich dort sauber, wo es oft am meisten Sinn ergibt: an Ort und Stelle.

Unsere Mobilen Reinigungslösungen

Welcher ist der richtige?

Mobil sauber

Nicht ohne meinen Kärcher: Auf die Power der Kärcher Reinigungslösungen muss nirgends verzichtet werden. Unterwegs sind die akkubetriebenen OC 3- und OC 4-Modelle mit Wassertank ideal, um mit Niederdruck schnell Schuhe, den Kinderwagen, das Fahrrad oder den Hund sauber zu machen. Bei unseren Mitteldruckreinigern kann das benötigte Wasser wahlweise aus dem Hahn oder per Ansaugschlauch aus alternativen Quellen wie etwa einem Wasserfass gezogen werden. Jetzt braucht man nur noch einen Akku, um nahezu überall flexibel und kraftvoll Dingen wieder zu ihrem WOW zu verhelfen. Mobile Reinigung, wie sie sein soll.

OC 6-18 Premium

Reinigen. Überall. Jederzeit.

Fernab von Steckdose und Wasserhahn schnell mal die Bikes oder die Gartenmöbel WOW machen? Eine leichte Aufgabe mit dem Mitteldruckreiniger OC 6-18 Premium Battery Set.

Das Reinigungsmobil

Mit dem starken 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku und dem 12-Liter-Wasser Trolley ist alles dabei, um mit Mitteldruck effektiv zu reinigen. Besonders clever: Durch den Schlauchanschluss kann das Wasser dafür aus dem heimischen Hahn oder mit dem optional erhältlichen Ansaugschlauch sogar aus alternativen Wasserquellen gezogen werden.

KHB 6 Battery

Reinigung unplugged

Wenn mal eben rund ums Haus eine kleine Fläche, Gartenmöbel, das Fahrrad oder die Hundehütte zu reinigen sind, reichen die Mitteldruckreiniger unserer KHB-Reihe und ein Gartenschlauch völlig aus. So reinigt der leichte handgehaltene Akku-Mitteldruckreiniger KHB 6 Battery der Kärcher 18 V Battery-Plattform unabhängig vom Stromnetz praktisch alles rund ums Haus.

Handgehaltene Reinigungspower

Einen Stromanschluss brauchen die kleinen und leichten Energiebündel mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku genauso wenig wie eine Geräteeinheit. Einfach in die Hand nehmen, Schlauch dran und der genau austarierte Flachstrahl mit präzise abgestimmtem Mitteldruck geht ans Werk. Und zack: fertig!

OC 4

WOW zum Mitnehmen

Das Fahrrad, Schuhe, den Kinderwagen und sogar den Hund machen die akkubetriebenen Mobile Outdoor Cleaner-Modelle sanft mit Niederdruck sauber. Ideal für unterwegs, mit Wassertank und jeder Menge Zubehör wie Schaumdüse oder Ansaugschlauch. Und natürlich mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku.

Kärchern To Go

Mini Packmaß, große Reinigungsleistung: Mit dem Niederdruckreiniger OC 4 wird der Schmutz nicht ins Auto oder nach Hause getragen, sondern es wird gleich vor Ort aus schmutzig wieder WOW gemacht. Wirklich mobile Reinigung mit langer Akkulaufzeit (22 min) und großem Wassertank (8 l) für alle, die flexibel unterwegs reinigen möchten oder keinen Wasseranschluss zur Verfügung haben, aber trotzdem nicht auf den Komfort eines Druckreinigers verzichten möchten. Der Tank ist auslaufsicher und damit für den Transport im Auto geeignet. Smart: Ist er leer, kann die Gerätebasis platzsparend darin gelagert werden. Auch in Kombination mit praktischen Zubehörkits speziell für passionierte Biker, Outdoor-Begeisterte und Hundeliebhaber erhältlich.

Anwendungsgebiete

HD

Unsere Hochdruckreiniger

Manchmal muss es etwas mehr Druck sein – Hochdruck. Vom kompakten Gerät für gelegentliche Einsätze bis zum leistungsstarken Hochdruckreiniger mit App-Unterstützung, mit dem auch entspannt viel Fläche oder große Dinge gereinigt werden können – wir haben garantiert eine Lösung.

Camping Fans

Für die Camper unter uns

Smarte Camping-Fans profitieren von akkubetriebenen Hochdruckreinigern in Kombination mit einem Saugschlauch oder von Niederdruckreinigern mit integriertem Akku und Wassertank. Mit diesen mobilen Reinigungslösungen gelingt die Reinigung des Camping-Zubehörs im Nu!

 

Bike Reiniger KHB

Für die Biker unter uns

Fahrradfahren macht Spaß, ist umweltfreundlich und gut für die Gesundheit. Wer möglichst lange Freude an seinem Mountainbike, Pedelec, City- oder E-Bike haben möchte, sollte es regelmäßig reinigen und pflegen. Mit dem richtigen Gerät und dem passenden Zubehör geht’s schnell und einfach – egal ob vor der Garage, im Garten oder unterwegs.

KNOW HOW: FAHRRADREINIGUNG UNTERWEGS

Um das Mountainbike auch unterwegs von Staub und Dreck zu befreien, damit beispielsweise der Kofferraum des Autos oder der Fahrradträger nicht schmutzig werden, eignet sich ein Mobiler Outdoor Cleaner bzw. Druckreiniger. Hier finden Sie noch mehr Tipps zur Fahrradreinigung.

Fahrradreinigung unterwegs

KNOW HOW: MÜLLTONNEN REINIGEN

Abfallbehälter sind in jedem Haushalt notwendig. Neben der richtigen Trennung und Entsorgung des Mülls ist es jedoch auch wichtig, die Mülltonnen regelmäßig zu reinigen. Ansonsten entstehen nicht nur unangenehme Gerüche, auch Schädlinge wie Maden siedeln sich gerne darin an. Aber mit welchen Mitteln lassen sich die Kunststoffbehälter richtig auswaschen? Mit diesen Tipps und Tricks klappt es!

Mülltonnen reinigen

KNOW HOW: CAMPING-ZUBEHÖR EFFEKTIV UND EINFACH REINIGEN

Familie und Haustier geschnappt und mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen auf und davon in die Natur! Egal, ob spontan übers Wochenende oder als lang geplanter Urlaub – das nächste Camping- und Outdoor-Abenteuer kommt bestimmt. Damit auch unterwegs alles so schön sauber wie zuhause bleibt, gilt es Camping-Zubehör und -Equipment regelmäßig zu reinigen. Hier gibt es nützliche Tipps, wie Camping-Geschirr, Wanderschuhe, Fahrrad und Co. wieder sauber werden.

OC 3 Foldable

ZUBEHÖR

Mit unseren Mittel- und Niederdruckreinigern wird es auch unterwegs und fernab von Steckdosen ganz schnell wieder WOW. Noch einfacher geht das mit optimal auf die mobile Reinigung abgestimmten Zubehören, mit denen die Arbeit noch müheloser und effizienter erledigt wird.

Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

Die Nieder- und Mitteldruckgeräte für die Mobile Reinigung sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power".
Garantieverlängerung Akku-Geräte

Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

 

