Unser stärkster Feger: Die Kehrsaugmaschine von Kärcher

Schnelle Bürsten, starke Leistung: Mit den kompakten und leistungsstarken Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen von Kärcher sorgen Sie für Sauberkeit im Rekordtempo – überall und zu jeder Zeit.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

    Eine Maschine, viele Möglichkeiten

    Effizient in der Praxis, flexibel im Einsatz: Die Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen überzeugen auf ganzer Linie. Durch ihre Flexibilität, das einfache Handling und das perfekte Reinigungsergebnis wird die Kehrarbeit zum Kinderspiel.

    Welche Kehrsaugmaschine ist die Richtige?

    Für jede Herausforderung das passende Modell: Von der Handkehrmaschine bis zur Aufsitz-Industrie-Kehrsaugmaschine – die Kärcher Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen sind so flexibel und anpassungsfähig wie die Erwartungshaltung der Kunden. Kärcher bietet mit Benzin-, Diesel-, LPG- oder Elektroantrieb zudem alle relevanten Antriebsarten für jedes Anwendungsgebiet an.

    Unsere Modelle auf einen Blick:

    Handgeführte Kehr-/ Kehrsaugmaschinen

    Handgeführte Kehr-/ Kehrsaugmaschinen

    Für Höfe, Wege, Werkstätten und Hallen. Für Hausmeister, Handwerker, Gebäudereiniger und die Industrie. Die handgeführten Kehr- und Kehrsaugmaschinen sind ergonomisch und leicht bedienbar. Sie kehren staubarm und gründlich – sogar in Ecken. Geräte mit Fahrantrieb lohnen sich ab 300 m².

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    Wirtschaftlich, sauber und effizient auf mittleren und großen Flächen: Dank ihrer Variantenvielfalt werden Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen jeglichen Ansprüchen gerecht. Hierbei wird stets auf die neueste und kundenorientierte Technik sowie einfacher Handhabung, Zugang und Service besonders großer Wert gelegt.

    Industriekehrmaschinen

    Industriekehrmaschinen

    Ob Logistikbranche, Stahlverarbeitung, Baugewerbe oder Zementwerk: auf Kärcher Industriekehrmaschinen ist Verlass. Sie sind ausgelegt für härteste Industrieeinsätze mit großen Flächen und erhöhtem Schmutzaufkommen. Ihr ausgezeichnetes Filtersystem sorgt auch in Extremfällen für eine staubfreie Umgebung.

    Berater Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Der Professional Produktberater für unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen

    Ergonomisch und staubarm reinigen: Unsere Professional Kehr- und Kehrsaugmaschinen bringen Sauberkeit bis in die letzte Ecke – ob outdoor oder indoor, ob handgeführt oder mit Fahrantrieb.

    Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Produktberater

    Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

    Battery

    Bringen Sie Ihre Reinigungsmaschinen auf Hochtouren!

    Müde von schwachen Akkus und kurzen Laufzeiten?

    Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken Li-Ion Batterien!

    Kärcher vor Ort - für Sie und Ihre Aufgaben.

    Kärcher vor Ort - für Sie und Ihre Aufgaben. 

    Unsere Fachhandelspartner beraten Sie gerne persönlich und kompetent. Tauchen Sie ein in die Welt von Kärcher und lassen Sie sich begeistern.

     

    Was ist eine Kehrsaugmaschine?

    Was ist eine Kehrsaugmaschine?

    Hochleistung beim Kehren: Eine Kehrsaugmaschine befreit Untergründe im Innen- und Außenbereich von Verschmutzungen jeglicher Art. Der Unterschied zu einer Kehrmaschine: Während des Kehrvorgangs wirbelt die Kehrsaugmaschine den Staub durch eine Kehrwalze auf, saugt den Schmutz mithilfe einer Saugturbine (Gebläse) auf und scheidet diesen in einem Filtersystem ab.

    Wie funktioniert eine Kehrsaugmaschine?

    Verschiedene Modelle erfordern auch verschiedene Kehrprinzipien.

    Das Kehrschaufelprinzip

    Das Kehrschaufelprinzip

    Die Kehrwalze dreht sich entgegen der Fahrtrichtung und befördert den Schmutz damit nach vorne in den Kehrgutbehälter (Direkteinkehrer). Nach diesem Prinzip funktionieren die handgeführten Kehrmaschinen und Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.

    Vorteile:

    • staubarmes Kehren durch niedrigere Bürstendrehzahl und einen kurzen „Kehrweg“
    • geringerer Bürstenverschleiß
    • ideal für großteilige und schwere Verschmutzungen sowie für Feinstaub
    Das Überwurfprinzip

    Das Überwurfprinzip

    Der Schmutz wird entgegen der Fahrtrichtung aufgenommen und über die Hauptkehrwalze in den hinteren Schmutzbehälter transportiert. Nach diesem Prinzip funktionieren die Nachläufer-Kehrsaugmaschinen und Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher.

    Vorteile:

    • hoher Befüllgrad des Behälters von bis zu 100%
    • ideal für grobe und leichte Verschmutzungen
    • problemlose Aufnahme von Grobschmutz durch eine Grobschmutzklappe
    • gute Übersicht durch die vorne liegende Sitzposition
    Was sind die Anwendungsbereiche einer Kehrsaugmaschine?

    Was sind die Anwendungsbereiche einer Kehrsaugmaschine?

    Eine Maschine, viele Anwendungsmöglichkeiten: Kehrsaugmaschinen kommen vor allem bei größeren Innen- und Außenflächen zum Einsatz. Im Vergleich zu einem normalen Besen werden selbst grober und hartnäckiger Schmutz, Staub und Abfall schnell und effektiv entfernt – und das ohne großen Kraftaufwand.

    Typische Anwendungsbereiche für Kehrmaschinen / Kehrsaugmaschinen sind unter anderem:

    • Lager und Logistikeinrichtungen
    • Fertigungsanlagen
    • Parkplätze und Laderampen
    • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
    • Sport- und Freizeitanlagen
    • Stahl- und Metallindustrie
    • Elektronikindustrie
    • Chemische und pharmazeutische Industrie
    • Transport- und Verkehrsunternehmen
    • Messe- und Kongresszentren

    Für welche Böden sind Kehrmaschinen und Kehrsaugmaschinen geeignet?

    Verschiedene Untergründe und Schmutzarten stellen auch unterschiedliche Anforderungen an die Kehrsaugmaschine und das jeweilige System. Die Standard-Hauptkehrwalze kommt im Regelfall zum Einsatz und besticht durch ihre Flexibilität und hohe Lebensdauer. Dennoch ist nicht jeder Bodenbelag für die gleiche Kehrwalze geeignet. Hierfür bietet Kärcher verschiedene Lösungen an, um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen.

    Die verschiedenen Kehrwalzen im Überblick:

    Die verschiedenen Kehrwalzen im Überblick:

    Hauptkehrwalze Standard

    Hauptkehrwalze Standard

    • mittlere Borstenhärte
    • Einsatzgebiet: bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen
    Hauptkehrwalze hart

    Hauptkehrwalze hart

    • deutlich stärkere Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen
    • Einsatzgebiet: raue Untergründe sowie festsitzender Schmutz oder schweres Kehrgut
    Hauptkehrwalze weich

    Hauptkehrwalze weich

    • weiche Borsten
    • Einsatzgebiet: Beseitigung von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden im Innenbereich
    Hauptkehrwalze antistatisch

    Hauptkehrwalze antistatisch

    • weiche Borsten
    • Einsatzgebiet: effiziente Reinigung von Teppichböden, wie beispielsweise auf Messen oder in Sportanlagen und Hotels
    • Folgende Modelle sind für die Reinigung von Teppichflächen und Kunstrasen zu empfehlen:  KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
    Welche Flächenleistung hat eine Kehrsaugmaschine?

    Welche Flächenleistung hat eine Kehrsaugmaschine?

    Die Leistung einer Kehrsaugmaschine variiert je nach Modell und Ausstattung. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über die Flächenreinigungsleistung der verschiedenen Kehrsaugmaschinen pro Stunde. Zum Vergleich: Ein handelsüblicher Handbesen hat eine Leistung von 120 bis maximal 160 m².

    Kehrsaugmaschine

    Industrie-Kehrsaugmaschinen

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    7.200 – 28.000 m²

    Kehrsaugmaschine

    Aufsitz-Kehrsaugmaschinen

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    5.100 – 13.600 m²

    Kehrsaugmaschine

    Nachläufer-Kehrsaugmaschine

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    3.375 – 4.725 m²

    Kehrsaugmaschine

    Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen

    Flächenreinigungsleistung (pro Stunde)

    2.800 – 3.680 m²

    Beratung von Profis für Profis

    Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf und wir beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich.

    Händlersuche

    Mit der einfachen Händlersuche finden Sie schnell und bequem einen Händler auch in Ihrer Nähe.

    Newsletter

    Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmäßig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Deutschland.

